Buenas noticias para comercios en Bogotá: Distrito entregará ayudas económicas a negocios afectados por obras en la ciudad

El Distrito destina 6.000 millones de pesos en apoyos económicos directos para negocios impactados por proyectos de infraestructura - crédito Alcaldía de Bogotá

El Distrito Capital, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, puso en marcha la campaña ‘Bogotá me apoya durante su transformación’, una iniciativa con la que se busca brindar respaldo a más de 1.300 comerciantes y emprendedores que han sufrido reducciones en sus ventas debido al impacto generado por varias obras estratégicas en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con los datos entregados por el Distrito, en la mañana del lunes 29 de septiembre, durante una rueda de prensa; entre las infraestructuras incluidas se encuentran la Primera Línea del Metro de Bogotá, la avenida 68, la calle 63 y el sector de 12 de Octubre, así como otras zonas con intervenciones civiles de alto impacto.

La estrategia consiste en apoyos económicos directos de entre 3 y 10 millones de pesos para cada negocio afectado, en el marco de una inversión total de 6.000 millones de pesos destinada a mitigar las dificultades que enfrentan los comerciantes en áreas de influencia de los grandes proyectos de infraestructura. Los beneficios están orientados tanto a personas naturales como a micronegocios, pequeñas y medianas empresas, sean propietarios o arrendatarios de sus locales.

Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe; y alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó en sus declaraciones que la ciudad es consciente del impacto que estas obras tienen sobre la vida cotidiana de los ciudadanos y el desarrollo comercial. “Entendemos que estas obras afectan muchísimo la calidad de vida de los ciudadanos, y estamos trabajando para acelerarlas, pero también impacta el comercio y el negocio de muchos habitantes de Bogotá. Por eso diseñamos una herramienta innovadora que busca, por primera vez, dar un alivio a los negocios de nuestra ciudad que están en áreas de influencia de las obras”, aseguró Galán.

La ayuda está focalizada inicialmente en 12 zonas priorizadas de la ciudad:

Sector calle 43 Sur

Sector avenida Primero de Mayo

Sector avenida Primero de Mayo – Plaza las Américas

Sector avenida Primer de Mayo – Autopista Sur

Sector avenida Caracas y calle 26

Sector avenida Caracas – calle 63,

Sector avenida Caracas – Flores y San Felipe

Sector calle Primera – de la Hortua

Sector avenida Ciudad de Cali

Sector avenida calle 68

Sector avenida calle 100

Sector Barrios Unidos – 12 de Octubre

La iniciativa cubre 12 sectores estratégicos de Bogotá, entre ellos la avenida 68, la calle 63 y el sector 12 de Octubre - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Los recursos de ‘Bogotá me apoya durante su transformación’ se distribuirán a través de dos programas principales. El primero, Impulso Ya, consiste en la entrega rápida de capital para cubrir necesidades urgentes como arriendo, compra de insumos o pago de deudas financieras. El segundo, Vitrina Capital, ofrece acceso a ferias, bazares y corredores comerciales, facilitando que los negociantes puedan visibilizar sus productos y conectar con nuevos clientes tanto en mercados locales como internacionales.

En palabras del alcalde Galán, “están esos dos caminos. Ya se hizo el primer ejercicio de caracterización y tenemos, para lo que queda de este año, $6 mil millones que podrán llegarles a 1.300 negocios. Es una primera fase que queremos continuar para que el año entrante avance nuevamente en una segunda etapa ayudando a los comercios”.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López Uribe, subrayó el carácter inédito de la inversión, señalando que “esta es la primera vez que una Administración Distrital destina recursos y los focaliza para implementar medidas de fomento al comercio en zonas de alto impacto, hemos tenido obras todo el tiempo en la ciudad y esta es la primera vez que se realiza una apuesta destinada al sector comercial”.

La estrategia incluye ayudas de entre 3 y 10 millones de pesos para comerciantes y emprendedores en zonas priorizadas - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para acceder a los beneficios, los comerciantes interesados deben cumplir ciertos requisitos: presentar la cédula de ciudadanía —del propietario, arrendatario o representante legal, según corresponda—, contar con matrícula mercantil vigente o certificado de existencia actualizado, y entregar una declaración juramentada firmada por contador o revisor fiscal en la que conste que los ingresos anuales de 2024 no superan los límites establecidos para una mediana empresa según el Decreto 957 de 2019.

La campaña también contempla acciones para fortalecer la confianza con los comerciantes, garantizar transparencia en el proceso de selección de beneficiarios, ampliar la cobertura de los programas y fomentar el consumo local. Se prevé una articulación de estrategias comunicacionales para visibilizar historias de resiliencia empresarial y promover campañas de consumo en los barrios más afectados por las obras públicas.

Finalmente, la inscripción podrá realizarse en la página web de la Alcaldía de Bogotá o a través del enlace https://bogota.gov.co/2025/bogotameapoya/.