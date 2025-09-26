Reclusos de cárcel en Barranquilla hicieron fiesta por amor y amistad: integrantes de Los Costeños participaron en la reunión

Cárcel para alias Castor, el señalado máximo cabecilla de la estructura delincuencial Los Costeños - crédito Fiscalía

La circulación de imágenes en redes sociales ha puesto en evidencia la existencia de fiestas dentro de la Penitenciaría El Bosque en el sur de Barranquilla, donde los internos celebran fechas especiales con cervezas, música y uso de celulares, según denuncias recogidas por Semana.

Estas celebraciones, que incluyen la participación de miembros de bandas como Los Costeños, se han realizado sin que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) logre impedirlas, lo que ha generado preocupación sobre la falta de control en el penal.

Las fotografías difundidas corresponden a la celebración de Amor y Amistad, que tuvo lugar entre el 20 y el 21 de septiembre de 2025 en uno de los pabellones donde permanecen integrantes de Los Costeños, liderados por Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor.

De acuerdo con fuentes internas consultadas por Semana, la permisividad de algunos funcionarios del Inpec facilita el ingreso de bebidas alcohólicas y dispositivos móviles.

Un recluso, bajo condición de anonimato, afirmó: “Acá en la Penitenciaría El Bosque no solo nos dejan celebrar Amor y Amistad, sino que hay unos guardias puntuales que son los que colaboran para poder ingresar las cervezas y los celulares, pero eso solo se puede hacer cuando ellos están de turno”.

La misma fuente describió la situación como un entorno sin autoridad efectiva, donde la movilidad entre pabellones ocurre sin restricciones cuando ciertos funcionarios están presentes. “Esto acá es tierra de nadie porque cuando hay unos funcionarios puntuales dejan que haya fuga interna, es decir, que pueden pasar de un pabellón para otro y nada pasa”, relató al medio.

El acceso a estos privilegios, según los testimonios, está condicionado por pagos a los jefes de los patios y a los propios guardianes del Inpec.

El informante detalló: “Acá todo es posible si uno entrega dinero tanto a los jefes de los patios como a los mismos guardianes del Inpec que laboran acá dentro. Hay unos que tienen más privilegios que otros, pero hay muchos de las bandas de Los Costeños, Los Pepes y hasta Clan del Golfo que son intocables, no los mueven, no los trasladan, ni nada de eso”.

La percepción de impunidad dentro del penal es tal que algunos internos consideran que la vida en prisión ofrece más garantías para continuar con actividades ilícitas que permanecer en libertad. “Uno no sabe si mejor se queda afuera haciendo maldades o se viene para acá y por pagar uno sigue haciendo de todo, pero acá guardado nada pasa, nadie nos hace nada. Esto es otra mafia más fuerte que estar libre”, expresó el recluso en diálogo con Semana.

Frente a estas denuncias, informó que el Gaula de la Policía de Barranquilla ha intensificado los controles y operativos en la Penitenciaría El Bosque y otros centros penitenciarios de la ciudad, con nuevas intervenciones previstas en los próximos días.

Respuesta del Inpec

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que, tras la difusión en redes sociales y medios de comunicación de imágenes sobre incidentes en la Cárcel y Penitenciaría de Media Seguridad de Barranquilla “El Bosque”, se realizaron operativos de registro y control en el pabellón donde se detectó una vulneración al reglamento interno. Según el comunicado, durante estos procedimientos se decomisaron una nevera, dos equipos terminales móviles (ETM) de las marcas CORN y ZTE sin IMEI visible, cinco audífonos, dos baterías, catorce cargadores para ETM y siete armas cortopunzantes de fabricación artesanal.

El Inpec indicó que se encuentra en proceso de identificación de las personas privadas de la libertad que aparecen en las imágenes difundidas. Además, la entidad anunció la aplicación de sanciones por la infracción al régimen interno, que incluyen cambios de pabellón y traslados a otros penales. El comunicado también señala que se abrió una investigación interna para determinar posibles hechos relacionados con corrupción.