Esta es la fecha en la que le saldrá más caro solicitar la visa de Estados Unidos: cuánto costará

El costo de solicitar una visa de no inmigrante para Estados Unidos desde Colombia experimentará un aumento significativo a partir del 1 de octubre de 2025, cuando entrará en vigor un nuevo cargo denominado Visa Integrity Fee (VIF).

Este recargo, de 250 dólares, se sumará a la tarifa consular tradicional conocida como MRV, lo que elevará el monto total a pagar para la mayoría de los solicitantes.

La implementación del VIF afectará a quienes tramiten visas de turismo y negocios (B1/B2), estudio (F/M), intercambio (J), trabajo (H/L/O/P/Q/R), entre otras categorías de no inmigrante.

Por el contrario, estarán exentos los solicitantes de visas diplomáticas y oficiales (A/G), así como los viajeros que no requieren visa, como los nacionales de países incluidos en el Programa de Exención de Visa que utilizan ESTA.

Aunque las autoridades estadounidenses aún están definiendo los detalles operativos sobre la forma y el momento en que cada consulado aplicará el VIF, se recomienda a los solicitantes asumir que el cobro será obligatorio para todas las solicitudes presentadas a partir del 1 de octubre de 2025.

En el caso de Colombia, el pago deberá realizarse en pesos colombianos, calculado al tipo de cambio consular vigente en la fecha de la transacción y a través de los canales autorizados.

El impacto económico para los solicitantes será considerable. Por ejemplo, quienes soliciten una visa B1/B2 deberán abonar USD 185 por la tarifa MRV más USD 250 por el VIF, lo que suma un total de USD 435.

Para las visas de estudio o intercambio (F/M/J), el monto será idéntico, aunque algunos solicitantes J patrocinados por el Gobierno estadounidense podrían estar exentos de la tarifa MRV, dependiendo de la normativa final.

Las visas laborales (H/L/O/P/Q/R) tendrán un costo de USD 205 más USD 250, alcanzando USD 455, y en ciertos casos específicos de las categorías L y H podrían aplicarse cargos adicionales por ley.

Las visas de inversionista o comercio (E) costarán USD 315 más USD 250, totalizando USD 565, mientras que la visa de prometido/a (K) requerirá un pago de USD 265 más USD 250, es decir, USD 515.

En la práctica, el nuevo costo para una visa B1/B2 en Colombia se acercará a los 2 millones de pesos colombianos, según la tasa de cambio vigente al momento del pago.

Respecto a la posibilidad de evitar el nuevo cargo, abonar la tarifa MRV antes del 1 de octubre de 2025 permitirá conservar el valor actual de esa tarifa, válida por 365 días desde la fecha de pago.

Sin embargo, el VIF es un recargo independiente, creado por ley, y no se exime por haber pagado la MRV con antelación. Por ello, la recomendación es prever el pago del VIF si la solicitud se tramita en o después de la fecha indicada, salvo que la embajada comunique instrucciones diferentes.

En cuanto al reembolso del VIF, la legislación que lo establece contempla la posibilidad de devolución si el solicitante cumple íntegramente las condiciones de la visa, como no exceder el tiempo de estadía ni trabajar sin autorización. No obstante, aún no existe un procedimiento operativo claro para solicitar o recibir ese reembolso, por lo que se aconseja considerar el pago como definitivo hasta que se publiquen lineamientos oficiales.

Además del VIF, otros cambios afectarán a los viajeros a partir del 30 de septiembre de 2025, aunque no todos impactan directamente a los colombianos. El costo del ESTA para países con exención de visa aumentará a USD 40.

El formulario I-94 para cruces terrestres tendrá un nuevo cargo de USD 24, sumando un total de USD 30 con el trámite existente. Para algunos titulares chinos de visas B1/B2, la inscripción en EVUS tendrá una tarifa de USD 30.

Para quienes planean solicitar una visa en Colombia en 2025 o 2026, se recomienda ajustar el presupuesto considerando los nuevos montos. Si bien pagar la MRV antes de octubre puede asegurar la tarifa actual, es fundamental planificar el pago del VIF.

Es imprescindible completar correctamente el formulario DS-160 y mantener actualizado el perfil en el portal de citas del proveedor consular. Los pagos deben realizarse en pesos colombianos, verificando el método disponible y asegurando que el abono se acredite antes de agendar la cita.

Los tiempos de espera para las citas pueden variar, por lo que conviene configurar alertas y revisar el portal con frecuencia. Además, algunas visas laborales pueden implicar cargos antifraude u otros aranceles adicionales, independientes de la MRV y el VIF.

Antes de acudir a la cita, los solicitantes deben asegurarse de contar con un presupuesto actualizado que incluya el VIF, el formulario DS-160 correctamente guardado, el recibo vigente de la MRV si se pagó con antelación, los soportes para Sevis en el caso de visas F/M/J o las aprobaciones de Uscis para las categorías H/L/O/P/Q/R, así como un pasaporte con vigencia suficiente y la documentación de respaldo correspondiente.