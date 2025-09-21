Colombia

Capturado alias Cachorro en Antioquia, clave en operaciones contra la fuerza pública según investigación de la Policía

Las autoridades de Urabá detuvieron al hombre señalado de coordinar ataques y monitorear movimientos oficiales en el corregimiento San José de Apartadó

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

El sujeto fue capturado en Antioquia
El sujeto fue capturado en Antioquia - crédito iStock

En un reciente operativo ejecutado por la Policía Urabá, fue capturado alias Cachorro, un hombre buscado por el delito de concierto para delinquir y señalado como uno de los presuntos responsables de coordinar ataques contra la fuerza pública en Antioquia.

Según el reporte de las autoridades, durante la investigación se identificó a alias Cachorro como un actor relevante dentro de las operaciones de vigilancia y monitoreo de los movimientos de la fuerza pública, especialmente en el corregimiento de San José de Apartadó.

Aunque hasta ahora las autoridades no han podido establecer con precisión el grupo delincuencial al que estaría vinculado, Blu Radio informó que alias Cachorro desempeñaba labores de control sobre diferentes puntos estratégicos, lo que facilitaba la coordinación de acciones ilícitas contra la fuerza pública en la región de Urabá antioqueño.

Su detención representa un avance en los esfuerzos institucionales por debilitar las estructuras criminales en la zona.

Alias Cachorro desempeñaba labores de
Alias Cachorro desempeñaba labores de control sobre diferentes puntos estratégicos, lo que facilitaba la coordinación de acciones ilícitas - crédito Policía Nacional

Durante el procedimiento, la Policía incautó dos teléfonos celulares que eran empleados por alias Cachorro para comunicarse con otros individuos.

A través de estos dispositivos, el capturado recibía información relevante sobre la ubicación y los movimientos de la fuerza pública, lo que le permitía coordinar y anticipar respuestas ante los operativos desarrollados por las autoridades.

Los celulares confiscados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que avanza actualmente en la revisión de los datos para fortalecer las investigaciones en curso y ampliar el esclarecimiento de los hechos.

Entre tanto, alias Cachorro fue trasladado a un centro penitenciario en Antioquia, donde permanecerá bajo custodia mientras se adelanta el proceso judicial correspondiente.

Los celulares confiscados fueron puestos
Los celulares confiscados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

Capturan al exalcalde de Apartadó, Antioquia, por irregularidades en millonarias transferencias de recursos

La captura de Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, Antioquia, junto a otras cuatro personas, generó conmoción en ese municipio tras confirmarse su presunta responsabilidad en un desfalco de más de $3.500 millones de fondos municipales.

La detención se efectuó el viernes 19 de septiembre de 2025 y se relaciona con la desaparición de recursos públicos detectada durante el proceso de empalme entre administraciones.

El secretario de Gobierno de Apartadó, Rubiel Montes, explicó que “iniciamos el proceso de empalme, hemos encontrado que de las arcas del municipio se hurtaron $3.554 millones”.

La investigación revela que el dinero habría sido transferido en 50 operaciones bancarias a lo largo de 324 días, periodo en el cual la alcaldía fue dirigida por tres mandatarios. Montes indicó que los pagos se realizaron sin cumplir requisitos legales, omitiendo contratos, documentación de seguridad social y soportes técnicos: “Todo esto lo obviaron, pagaron con una hojita”.

Luego de la denuncia interpuesta por la actual administración municipal, la Contraloría inició un proceso investigativo que ya reporta 13 hallazgos administrativos y nueve con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales y penales.

Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó,
Héctor Rangel, exalcalde de Apartadó, fue capturado junto a otras cuatro personas por presuntas irregularidades asociadas al saqueo de las arcas del municipio - crédito Alcaldía de Apartadó

Los primeros recursos desviados sumaron $2.280 millones, transferidos sin soporte entre enero de 2024 y enero de 2025, y posteriormente se detectó otra pérdida de $519 millones cuando el municipio estuvo bajo dirección de un alcalde encargado.

La coyuntura política de Apartadó ha estado marcada por una prolongada crisis institucional. La destitución de Rangel, resultado de una sentencia por doble militancia tras recibir apoyos del partido Independientes y de la coalición del Partido Liberal, generó jornadas electorales atípicas y debates por la legalidad de los resultados.

El proceso electoral incluyó la anulación de la candidatura de Rangel pocos días antes de los comicios del 6 de abril de 2025, lo que incrementó la incertidumbre sobre la validez de los votos.

El equipo legal de Rangel sostiene que la competencia para revisar su inscripción le correspondía al Consejo Nacional Electoral. La Registraduría reportó que Rangel obtuvo cerca del 47,7% de los sufragios, aunque el ganador oficial quedó pendiente del escrutinio.

Mientras tanto, el exmandatario celebró los resultados preliminares y reiteró su confianza en que los organismos “garanticen un escrutinio transparente, justo y en total legalidad”.

