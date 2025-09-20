Andrea Valdiri sorprendió al mostrar la habitación de lujo que preparó para su mascota: tiene televisor y mini nevera

La influenciadora barranquillera mostró en redes sociales el exclusivo espacio que diseñó para Maylu, su mascota, generando reacciones divididas entre admiración y críticas por el nivel de detalle y comodidad ofrecido - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La influenciadora colombiana Andrea Valdiri compartió recientemente en sus redes sociales un video en el que muestra la lujosa habitación construida especialmente para su mascota, un perro llamado Maylu.

El hecho central es que la mascota cuenta ahora con una habitación propia equipada con televisor, cama, armario, mini nevera y diversos accesorios exclusivos.

La habitación diseñada por Valdiri incluye mobiliario a medida, lámparas, ropa exclusiva y un proyector de televisión. En las imágenes difundidas, pueden verse a sus hijas colaborando con la organización del espacio y a Maylu utilizando las comodidades pensadas para él. El perro aparece disfrutando de su cama y recorriendo los rincones del cuarto.

La habitación cuenta con nevera, televisor, nevera, dos mesas de noche, cama y un perchero con las prendas de la mascota - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Además de los elementos ya mencionados, la familia añadió un obsequio especial para el can con motivo de Amor y Amistad. La hija menor de Andrea Valdiri, Adhara, presentó “un collar de perlas de color rosado”, describiéndolo como “el collar favorito de Maylu, porque trae perlas”.

A través de sus redes, Valdiri explicó sus motivos para sorprender a su mascota: “Hoy celebro el amor más puro y la amistad más leal, como se merece lo mejor le regalamos su propia habitación con mucho amor de tu familia, para Maylu Valdiri”.

La publicación generó diversas reacciones entre los seguidores de la barranquillera. Numerosos usuarios expresaron asombro y emplearon frases irónicas sobre el nivel de vida de la mascota, como “Ese perrito tiene mejor vida que yo”, “Merezco ser ese perrito” o “Quiero una familia así”.

Usuarios en redes sociales reaccionaron al ver la sofisticada estancia creada para Maylu, el perro de la influenciadora, destacando desde la mini nevera hasta el proyector de televisión instalado en el cuarto - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

La ostentosa inversión de Andrea Valdiri en la habitación destinada a su perro también despertó críticas entre internautas, que calificaron el gesto como una excentricidad y cuestionaron el destino de sus recursos económicos en lujos para su mascota.

La noticia se viralizó en plataformas digitales y generó reacciones entre los internautas. “MI PERRITA ME PREGUNTÓ QUE SI ÉRAMOS POBRES, me toco decirle que era IA”, “Vive mejor que yo JAJAJAJJA”, “El que ama los animales y los trata como uno más de la familia lo entendió todo”, “ese perro no se tiene que preocupar por el desayuno de mañana, yo que estoy con el mero colgateeee”, dicen varias reacciones.

Andrea Valdiri lanza mensaje directo a Yina Calderón antes de su pelea de boxeo

La expectativa por la próxima pelea de boxeo entre Andrea Valdiri y Yina Calderón continúa en aumento tras la revelación de un mensaje directo dirigido por Valdiri a su oponente. La influenciadora manifestó públicamente su deseo de que Calderón experimente el impacto de sus golpes durante el enfrentamiento programado para el 18 de octubre en Medplus.

“Quiero que sienta que es una trompa mía”, expresó Andrea Valdiri a través de sus redes sociales como parte de la intensa preparación previa al combate. El evento, organizado por el streamer Westcol, contará con medidas de seguridad específicas para resguardar a los asistentes durante el espectáculo.

Yina Calderón y Andrea Valdiri sellaron en Medellín su pacto de irse a los golpes en vivo como parte de la cuarta versión de Stream Fighters de Westcol - crédito @andreavaldirisos/Instagram

La preparación de ambas creadoras de contenido ha sido seguida de cerca en redes sociales. Valdiri, reconocida influenciadora colombiana, compartió detalles recientes sobre un accidente doméstico ocurrido mientras se encontraba en proceso de mudanza. Un trabajador golpeó accidentalmente un letrero, el cual impactó su mano. “Lo primero que pensé fue en la pelea”, afirmó la creadora, quien decidió buscar atención médica con el objetivo de aliviar el dolor y la hinchazón.

Paralelamente, Yina Calderón ha dado a conocer su rutina de preparación física y mental para el enfrentamiento. Calderón ha publicado en sus canales digitales imágenes y videos relacionados con su entrenamiento, lo que ha contribuido a incrementar la atención del público sobre el evento.

Andrea Valdiri advirtió a Karina García para que se prepare para la pelea con Karely Ruiz - crédito stream_fighters/IG

Además, otras creadoras de contenido como Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, también se alistan para subir al ring. García enfrentará a la influencer mexicana Karely Ruiz en otro de los combates anunciados.

El combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se ha posicionado como uno de los eventos de entretenimiento más esperados en plataformas digitales, con seguidores pendientes no solo del resultado, sino también de los mensajes y desafíos previos que marcan la antesala del evento.