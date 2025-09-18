Colombia

Petro protagonizará su viaje número 70 al exterior y ya definió qué ministro lo reemplazará: ya hay decreto firmado

El presidente de la República se desplazará a Nueva York (Estados Unidos), en medio de la polémica con el país norteamericano, para participar en el 80 aniversario de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

En su intervención en la
En su intervención en la 79ma edición de la Asamblea General de Naciones Unidas en la sede de la ONU, en septiembre de 2024, el presidente Gustavo Petro fue blanco de duras críticas por sus acusaciones contra Israel - crédito AP

A través del Decreto 1000 del 18 de septiembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, designó al titular de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, como ministro delegatario para su viaje a Estados Unidos, en donde participará en la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se efctuará en Nueva York; y que en esta oportunidad tendrá sobre la mesa el conflicto entre Israel y Palestina.

Petro, en su tercer desplazamiento al extranjero en lo que va de septiembre, tras sus visitas a Tokio y Osaka (Japón), y Manaos (Brasil), y el número 70 en lo que va de su Gobierno, estará en territorio norteamericano entre el 21 y 27 de septiembre; periodo en el cual se delegarán en el ministro Ávila funciones legales y algunas funciones constitucionales conforme a la normativa vigente en estos casos.

Según el artículo 196 de la Constitución Política, cuando el presidente se traslada al exterior en ejercicio de su cargo, el ministro que corresponda, siguiendo el orden de precedencia legal y perteneciente al mismo partido político, asumirá bajo su responsabilidad las funciones constitucionales que le sean delegadas. Este viaje de Petro se dará en medio de las crecientes tensiones entre su administración y el país norteamericano.

Este es el Decreto 1000
Este es el Decreto 1000 del 18 de septiembre de 2025, con el que se confirmó la designación de Germán Ávila como ministro delegatario, en la ausencia del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

En este caso, Ávila cumple con estos requisitos, hecho certificado por la Secretaría General del Movimiento Político Colombia Humana y desempeñará estas funciones luego de haberlo hecho en las dos ocasiones anteriores el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo: que estuvieron a cargo de las funciones presidenciales ante la ausencia en el territorio de Petro.

De hecho, al primero le tocó ‘capotear’ la derrota en el Senado, tras la escogencia el 3 de septiembre de 2025 del exdefensor del Pueblo Carlos Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional; cuando se determinó, en primera instancia, la salida de tres de los ministros del Gobierno a manera de retaliación por este revés, aunque finalmente se consumó la salida de Julián Molina de la cartera TIC.

Es preciso decir que el decreto delegará en el Ávila tanto funciones legales como específicas atribuciones constitucionales. Entre ellas se incluyen la aplicación de los artículos 129, 138 (inciso 5), 150 (numeral 10 sobre facultades extraordinarias), 163, 165, 166, 167, 189 (con ciertas excepciones), 200, 201, 202, 213, 214, 215, 303, 304, 314 y 323 de la Constitución; enfocados en una serie de funciones del jefe de Estado.

Los artículos mencionados regulan diversas facultades y atribuciones del poder Ejecutivo y Legislativo e incluyen disposiciones sobre la promulgación de leyes, sesiones del Congreso, facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, mensajes de urgencia en trámites legislativos, sanción y promulgación de leyes, objeciones presidenciales y demás obligaciones que están a cargo del presidente.

En desarrollo...

