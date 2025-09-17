Yaya Muñoz aseguró que Yina Calderón está enamorada de José Rodríguez, novio de la periodista: “No lo suelta”

La periodista así lo confirmó en redes sociales - crédito @lenguaardiendo.13/TikTok

En una reciente intervención en el pódcast Dímelo King, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yaya Muñoz, abordó las críticas que la empresaria Yina Calderón ha dirigido a su pareja, el deportista y modelo José Rodríguez.

La edición más reciente del programa generó todo tipo de comentarios cuando la comunicadora, en respuesta a las preguntas de los panelistas sobre los ataques de la empresaria de fajas a su pareja, sugirió que Calderón tendría un interés sentimental hacia Rodríguez, tesis que fundamentó en el tono y la frecuencia de las críticas públicas que la empresaria ha realizado.

Durante la charla, Yaya manifestó de manera contundente: “Creo que Gina es la que está enamorada de José, no lo suelta. No lo suelta. Cada vez que puede, hace su comentario feo. No lo suelta con comentarios feos. Yo creo que ella está enamorada de él. Estoy segura… Comentarios feos. Dame uno, dame uno. Qué pato, qué... Bueno, comentarios que no salen de mi boca. Estoy segura, algo me lo dice”, según declaraciones recogidas en el pódcast.

La conversación se tornó más intensa cuando los presentadores insistieron en conocer los motivos de Muñoz para sostener tal afirmación. En ese momento, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia profundizó en la intuición femenina que, según su experiencia, permite percibir el interés de otra persona por su pareja:

“Ahí sí todos los sentidos se activan, vista, tacto, olor... Claro, uno se da cuenta cuando una amiga, una mujer, una compañera tiene intención con su pareja, cuando empiezan las miraditas, cuando empiezan justamente a palabras hirientes algunas veces para que esa persona tal vez pueda... Para que llame su atención. Sí, claro, uno se da cuenta. Imagínate, o sea, y pasa al revés”, puntualizó Muñoz en la conversación con Dímelo King.

Mientras tanto, la audiencia de ambos personajes permanece atenta, pues Yina Calderón no ha respondido públicamente a las declaraciones de Yaya Muñoz ni ha emitido comentario alguno sobre la acusación indirecta de supuesto interés amoroso. Esto ha incrementado las expectativas y los comentarios en redes sociales acerca de un posible pronunciamiento por parte de la creadora de contenido.

Es importante recordar que, en ocasiones anteriores, la propia Calderón ha lanzado críticas hacia José Rodríguez, alegando que su relación con Muñoz estaría motivada por el interés económico, llegando a afirmar que es Yaya quien lo sostiene económicamente.

Mientras avanza la tensión en torno a estos personajes, los seguidores se mantienen atentos a la próxima reacción en este enfrentamiento mediático, con comentarios de los cuales destacan: “Yaya puede tener razón, Yina no se pierde un movimiento de José y le vive tirando duro”; “seguramente como no le paró bolas el man, la pobre Yina tiene que destilar veneno de esa relación”, entre otros.

Yaya le había respondido en el pasado a Yina Calderón

La periodista ibaguereña rechazó las insinuaciones de la DJ que sugieren que sostiene económicamente a su pareja y defendió la imagen de Rodríguez ante la opinión pública.

Durante una transmisión en redes sociales, Yaya Muñoz afirmó que “yo no mantengo a ningún hombre. A mí me gusta un hombre para hacer equipo y para trabajar juntos”.

En referencia directa a José Rodríguez, la periodista expresó: “José es un hombre temeroso de Dios, José es un hombre echado pa’lante. Y creo que José es un hombre firme y creo que lo demostró en la casa de los famosos y ustedes lo vieron”.

Muñoz enfatizó: “¿Qué yo lo mantengo? Yo no lo mantengo. ¿Qué les hace pensar que yo lo mantengo? Porque vive en mi casa. A mí no me gusta mantener hombre”.

Frente a los comentarios sobre su relación, Muñoz añadió: “Y bueno, y de ser así, prefiero mantenerlo a estar devolviendo cosas. Sí, prefiero mantener a estar devolviendo cosas. Entonces, malo si dan cosas, malo si mantiene. Nooo ya me tienen supercansada con ese tema”.