Colombia

Iván Cepeda denuncia campaña “sucia” que busca afectar a Carolina Corcho y pide investigación a la Fiscalía

El senador afirmó que los intentos por vincularlo a la polémica valla en Medellín son una maniobra para dividir a la coalición

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

El senador Iván Cepeda anunció
El senador Iván Cepeda anunció el inicio de acciones legales tras denunciar una campaña de desinformación que busca perjudicar a Carolina Corcho, también precandidata de la coalición. - crédito @carlosmpat/X y Colprensa

El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, denunció públicamente lo que calificó como una “campaña sucia” en contra de la precandidata presidencial Carolina Corcho, y anunció que pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelante una investigación que permita identificar a los responsables.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la red social X, Cepeda fue enfático en rechazar las versiones que lo vinculan a prácticas de manipulación política.

En su pronunciamiento, Cepeda fue categórico al señalar que no existe ningún acuerdo político con Corcho y que los intentos por vincularlo a la polémica valla en Medellín hacen parte de un plan que busca afectar la credibilidad de la consulta interna.

“Denuncia penal. Informo a la opinión pública que ante hechos que intentan vincularme a una campaña sucia contra la precandidata Carolina Corcho, pondré en conocimiento de la Fiscalía esas circunstancias para que las investigue e identifique a sus responsables”, expresó el senador en X.

Cepeda desmintió toda relación con
Cepeda desmintió toda relación con la publicidad y subrayó la necesidad de mantener el juego limpio dentro de la coalición. - crédito @IvanCepedaCast/X

El llamado a la Fiscalía no es menor, Cepeda busca trasladar la controversia del plano político al judicial, con el fin de que no quede solo en un escándalo mediático, sino que se investigue quién financió y promovió la instalación de la valla.

El pronunciamiento surge tras la aparición de una polémica valla en Medellín en la que se aseguraba falsamente que Carolina Corcho renunciaba a la consulta interna del Pacto Histórico para sumarse al proyecto presidencial de Cepeda. La publicidad incluyó además el logo del Polo Democrático Alternativo, lo que generó aún más controversia.

Rechazo de la campaña de Cepeda en Antioquia

El 15 de septiembre, antes de la denuncia formal del senador, su campaña se comunicó directamente con Carolina Corcho para dejar claro que no tenía ninguna relación con la instalación de esa valla.

Danilo Castillón, coordinador de la campaña de Cepeda en Antioquia, expresó su rechazo:

Como coordinador de la campaña Iván Cepeda Presidente Antioquia rechazo los ataques ruines contra la campaña de Carolina Corcho. No solo ese cartel no es de nuestra autoría, sino que usaron los logos del Polo para atacar a Iván Cepeda. Buscan dividirnos, pero no lo van a lograr”.

Danilo Castillón, coordinador de campaña
Danilo Castillón, coordinador de campaña de Cepeda en Antioquia, tildó los hechos como “ataques ruines” contra la exministra de Salud. - crédito @Dipsofilo/X

Este mensaje fue clave para desmarcar la campaña del senador de los ataques y, al mismo tiempo, para evidenciar que se trataba de una maniobra externa destinada a generar divisiones dentro del Pacto Histórico.

Corcho pide transparencia y juego limpio

La precandidata Carolina Corcho agradeció el gesto de Cepeda y su equipo al aclarar públicamente la situación, y reiteró que se mantiene firme en la contienda electoral.

En respuesta a las aclaraciones, escribió en su cuenta de X:

“Agradezco que desde la campaña del senador Iván Cepeda se haya aclarado, que desde la misma no se llevan a cabo este tipo de prácticas que opacan la competencia democrática. Insistimos en que debe ser retirada. Ni un paso atrás”.

Corcho también hizo un llamado a sus rivales dentro del Pacto Histórico para que prevalezca la transparencia y el respeto en la competencia electoral. La exministra de Salud enfatizó que no renunciará a la consulta interna y que su aspiración es llegar a la Presidencia de la República.

Contexto de la controversia

El episodio comenzó cuando usuarios de redes sociales reportaron la aparición de una pancarta en Medellín en la que se afirmaba que Corcho se retiraba de la consulta. El mensaje fue desmentido inmediatamente por la exministra, quien señaló que la valla respondía a intereses malintencionados.

El usuario @carlosmpat publicó: “Los noto asustados, sacan pancarta en Medellín diciendo que @carolinacorcho renunció a su candidatura. Tenemos que decir que no solo no renunció sino que va a ganar y estará el 27 de septiembre en Medellín reafirmando el apoyo popular que recibe de su ciudad y departamento. #NiUnPasoAtrás”.

Corcho, en esa misma línea, reiteró: “Solicito el retiro de esta valla que alguien de manera malintencionada puso en Medellín. A mis contendores del Pacto hago un llamado a la transparencia y al juego limpio. Reitero que me mantengo en la Consulta Popular del Pacto Histórico del 26 de octubre hasta el final”.

Carolina Corcho reaccionó a pancarta
Carolina Corcho reaccionó a pancarta sobre ella en Medellín en redes sociales - crédito @carolinacorcho

La consulta del Pacto Histórico

El Comité Político Nacional del Pacto Histórico informó recientemente que el 26 de agosto de 2025 se cerraron las inscripciones para las precandidaturas a la Presidencia de la República, en el marco del proceso interno de selección. En total, 10 aspirantes se registraron para la carrera presidencial, entre ellos Carolina Corcho e Iván Cepeda.

Además, el movimiento registró una amplia participación para otros cargos: 165 precandidatos al Senado y 401 a la Cámara de Representantes. Estas cifras fueron interpretadas como una muestra del respaldo ciudadano al proyecto político de la coalición.

En este proceso, los Comités de Ética y de Garantías Electorales se encargarán de verificar que cada aspirante cumpla con los criterios éticos, normativos y políticos establecidos por el movimiento, buscando garantizar una contienda democrática libre de irregularidades.

