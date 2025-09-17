Colombia

Amor y Amistad moverá a más de nueve millones de pasajeros en carretera: así se preparan las autoridades

Se busca prevenir sobrecupo, accidentes y prácticas ilegales en medio del masivo flujo de viajeros

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
La Superintendencia de Transporte prevé
La Superintendencia de Transporte prevé más de 9,3 millones de pasajeros en terminales terrestres durante septiembre - crédito Terminal de Transporte El Salitre

El mes del Amor y la Amistad no solo se vive en restaurantes y centros comerciales. También se sentirá en las carreteras del país, donde se espera un flujo masivo de viajeros. La Superintendencia de Transporte advirtió que más de 9,3 millones de pasajeros se moverán por las 52 terminales terrestres habilitadas a nivel nacional durante septiembre, una cifra que refleja la magnitud de la temporada

Las principales ciudades concentran buena parte de ese movimiento. Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia proyectan juntas la salida de tres millones de personas en alrededor de 353.000 vehículos, incluyendo automóviles particulares, buses intermunicipales y transporte de carga liviano, un desafío logístico que exige controles adicionales para garantizar que los trayectos sean seguros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y
Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Armenia concentrarán la salida de tres millones de viajeros en la temporada de Amor y Amistad - crédito Colprensa

Ante este panorama, la entidad desplegará 202 operativos de inspección junto a las autoridades de tránsito, una cifra que, según fuentes del sector, busca cubrir de manera equilibrada las principales rutas intermunicipales y los corredores secundarios donde suelen detectarse más irregularidades. Los controles no se limitarán a las vías principales, también se harán en peajes, terminales, transporte de carga y escolar. Allí se revisará el estado técnico de los buses, la vigencia de documentos como el Soat, la licencia de conducción y la tarjeta de operación, así como el cumplimiento de normas clave relacionadas con el sobrecupo, el relevo de conductores y las pruebas de alcoholimetría.

Además de los puntos de inspección fijos, está previsto que equipos móviles recorran sectores de alta circulación en ciudades intermedias, con el fin de llegar a zonas donde la presencia de la autoridad suele ser más dispersa. Voceros del organismo indicaron que estos despliegues contarán con personal especializado en seguridad vial, capaz de orientar a los conductores sobre las exigencias actuales y los riesgos de incumplirlas.

Pero, la estrategia no se reduce a la vigilancia. La Supertransporte puso en marcha la campaña Septiembre Es Legal, que busca acercarse a los usuarios y empresarios del sector. El plan incluye socializaciones, jornadas de orientación y acompañamiento en terminales y aeropuertos, con el propósito de prevenir irregularidades y reforzar la confianza en los sistemas de transporte. Estas actividades se realizarán en paralelo con capacitaciones dirigidas a empresas y cooperativas, enfocadas en buenas prácticas y en la adopción de protocolos para emergencias y manejo de pasajeros en temporadas de alta demanda.

Los controles incluirán revisión técnica
Los controles incluirán revisión técnica de buses, documentos y cumplimiento de normas de sobrecupo y alcoholimetría - crédito @Informativoan/X

Según explicó el superintendente Alfredo Enrique Piñeres Olave, la apuesta es integral: “la estrategia busca no solo vigilar el cumplimiento de las normas, sino también fortalecer la confianza de los usuarios en el sector”. Para la autoridad, un enfoque meramente sancionatorio no sería suficiente; de allí que se combine la supervisión con herramientas pedagógicas y de sensibilización.

El funcionario recalcó que septiembre es un mes históricamente movido para el transporte terrestre, por lo que la coordinación entre autoridades y operadores resulta clave. “Queremos que los pasajeros se sientan protegidos y viajen tranquilos, con la certeza de que se están cumpliendo los estándares de seguridad y legalidad”, aseguró. En ese sentido, insistió en que la superintendencia mantendrá un canal abierto con usuarios para recibir reportes en tiempo real y atender denuncias sobre prácticas que puedan poner en riesgo la integridad de los viajeros.

La estrategia combina vigilancia, pedagogía
La estrategia combina vigilancia, pedagogía y canales de denuncia para proteger los derechos de los usuarios - crédito Ministerio de Transporte

Con este paquete de medidas, el Gobierno pretende no solo responder al aumento de viajeros, también enviar un mensaje claro, los derechos de los usuarios y la seguridad en carretera serán prioridad durante esta temporada de celebraciones. El énfasis, según las autoridades, estará en proteger la vida de quienes dependen del transporte público y en garantizar que los estándares de legalidad no se relajen, aun en contextos de mayor flujo de pasajeros.

Temas Relacionados

Amor y amistadAmor y amistad en ColombiaPasajeros en ColombiaSuperintendencia de TransporteColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Denuncian sobrecostos y fallas en ayudas técnicas para personas con discapacidad en Bogotá: padres rechazan cierre de aulas de apoyo

Investigaciones recientes revelan irregularidades en la adquisición de bastones y materiales braille, así como retrasos en convenios, lo que pone en riesgo la inclusión y el bienestar de estudiantes y usuarios

Denuncian sobrecostos y fallas en

Nueva EPS aclaró futuro de la atención en salud de sus 11 millones de afiliados, tras investigación de la Contraloría

El ente de control reveló que los anticipos pendientes por legalizar en la entidad alcanzaron los $15,27 billones a junio de 2025, poniendo en riesgo su liquidez y la continuidad de sus servicios

Nueva EPS aclaró futuro de

Con guerra sucia, Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro se sacaron ‘los trapitos al sol’: “Con toda la droga que consumes...”

En un mensaje explosivo, el precandidato presidencial respondió al presidente al llamarlo “narcotraficante” y “delincuente”, y le recordó una larga lista de escándalos que involucran a miembros de su Gobierno y familia cercana

Con guerra sucia, Abelardo de

Lanzan hoja de ruta para evitar un apagón energético en Colombia: así busca garantizar gas barato y seguro en plena crisis

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló en Barranquilla los proyectos y ajustes regulatorios con los que el Gobierno espera cerrar la brecha de gas antes de 2026

Lanzan hoja de ruta para

Taxis en Colombia deben renovar la tarjeta de operación antes de concluir septiembre de 2025: así deben hacerlo

El incumplimiento de los requisitos legales expone a propietarios y conductores a multas, inmovilización del vehículo y pérdida de reputación, en un contexto de creciente competencia en el transporte urbano

Taxis en Colombia deben renovar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por captura de ‘el Bendecido’,

Por captura de ‘el Bendecido’, uno de los miembros del Clan del Golfo, Gustavo Petro aseguró que “será extraditado” a EE. UU.

Director de la Policía visitó a los uniformados heridos luego de los atentados simultáneos en Cauca: esto dijo al salir del centro asistencial

Alias Mico, uno de los cabecillas del ELN en Arauca, fue abatido en combate por el Ejército Nacional

Cayó alias Bendecido, cabecilla del Clan del Golfo pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico

Un futbolista aficionado, la víctima fatal que dejó violentos combates entre disidencias y el Ejército en Corinto, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Premios Juventud 2025: dos colombianos

Premios Juventud 2025: dos colombianos se sumaron a las presentaciones en vivo de la gala liderada por Marc Anthony

Yina Calderón le llamó la atención a Valentina Taguado: “Su esencia sigue ligada a ‘Impresentables’”

Yina Calderón y Melissa Gate hablaron de ‘La casa de los famosos Colombia’ y los rumores para la tercera temporada: hay nombres nuevos

Así es la banda sonora de EA Sports FC 26: una agrupación colombiana se sumó a las elegidas por Latinoamérica

Cristina Hurtado celebró su cumpleaños con fotos que se robaron más de un suspiro

Deportes

Las convocatorias de la selección

Las convocatorias de la selección Colombia dejarán mucho dinero: benefician a Atlético Nacional y otros equipos de la Liga BetPlay

Futbolista colombiano le aguó la fiesta al Benfica de Richard Ríos en la Champions League

Carlos Antonio Vélez reveló la posible razón de la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional: “Jugadores intocables”

Dayro Moreno cumple 40 años: estos han sido algunos de los momentos más destacados en la carrera del delantero

Otro extécnico del fútbol colombiano suena para la selección de Venezuela: no es Rafael Dudamel