Armando Benedetti desmintió que alcaldes que viajaron a Estados Unidos influyeran en descertificación a Colombia: “Ellos ni quitan ni ponen”

El ministro del Interior señaló que es ridículo pensar que los mandatarios locales tienen tal poder de decisión

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Armando Benedetti desmintió influencia de alcaldes de la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas - crédito X

El 14 de septiembre de 2025, se conoció el fallo de Estados Unidos de excluir a Colombia de la certificación antidrogas para el año fiscal 2026. Aunque la resolución no implica sanciones directas por ahora, provocó una tormenta de interpretaciones y posturas encontradas en los distintos sectores del país.

Con respecto a la descertificación, hay rumores que involucran el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el de Cali, Alejandro Eder, en la decisión, puesto que a principio de septiembre viajaron a Estados Unidos.

En reacción a la presunta influencia de los mandatarios locales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dio una rueda de prensa en la que desmintió dicho escenario. Además, sostuvo que se trata de una determinación netamente política.

El ministro del Interior señaló que es ridículo pensar que los mandatarios locales tienen tal poder de decisión - crédito Colprensa

“Eso es una decisión completamente política. Usted encuentra que si hay una desertificación donde no hay sanciones económicas, donde no dejan de mandar la ayuda económica, entre comillas, “ayuda”, porque esa ayuda se contrata con empresas, eh, americanas y no deja de haber cooperación, esa desertificación es solamente política porque es un gobierno de izquierda y porque es el presidente Petro. Por eso es que se da la desertificación”.

