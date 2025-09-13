Colombia

La banda criminal Los Viajeros sería responsable del crimen del fiscal Karin Sefair Calderón durante un fleteo en Fusagasugá

A los tres capturados les fueron imputados los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
El funcionario Karin Sefair Calderón
El funcionario Karin Sefair Calderón alcanzó a ser trasladado a un centro médico, donde murió - crédito Redes sociales/Facebook

Tres personas fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional como presuntos integrantes de un grupo delictivo denominado Los Viajeros, señalado de participar en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón y de cometer al menos 36 asaltos bajo la modalidad de ‘fleteo’ en varios departamentos de Colombia.

Según información oficial, Deiver Jair Rodríguez Burgos, Wilfrido Rafael Arroyo Fernández y Katherine Paola Quiroz Rodríguez fueron detenidos en operativos realizados en Sabanalarga (Atlántico), San Pedro (Sucre) y en la vía entre San Onofre (Sucre) y Cartagena (Bolívar).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

De acuerdo con los elementos probatorios, Rodríguez Burgos, que aceptó los cargos, habría interceptado a la víctima el 10 de junio en un parqueadero de un centro comercial de Fusagasugá (Cundinamarca). Según la investigación, intimidó y golpeó al fiscal para obligarlo a entregar un maletín con $128 millones, que acababa de retirar de una entidad bancaria. Durante el forcejeo, le arrebató el dinero y disparó en dos ocasiones, causándole la muerte.

Tres personas fueron capturadas y
Tres personas fueron capturadas y judicializadas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional como presuntos integrantes de un grupo delictivo denominado ‘Los Viajeros’, señalado de participar en el homicidio del fiscal especializado Karin Sefair Calderón - crédito Fiscalía

La Fiscalía indicó que Arroyo Fernández habría facilitado la huida del atacante a bordo de una motocicleta, mientras que Quiroz Rodríguez estaría vinculada a labores de seguimiento para identificar el vehículo en el que se desplazaba el fiscal y alertar sobre sus movimientos.

En el desarrollo de la investigación, se estableció que la mujer señalada de entregar el arma de fuego utilizada en el asalto y de recibir el dinero tras el hurto fue asesinada. Las autoridades investigan si Los Viajeros participaron en ese homicidio.

Según la investigación, intimidó y golpeó al fiscal para obligarlo a entregar un maletín con $128 millones, que acababa de retirar de una entidad bancaria - crédito Fiscalía

El comunicado oficial, entregado por la Fiscalía General de la Nación el 13 de septiembre de 2025, señala que existen evidencias que relacionan a este grupo con otros 36 casos de fleteo en municipios de Bolívar, Valle del Cauca, Meta, Quindío, Antioquia y Cundinamarca.

En estos hechos, los asaltantes ingresaban a bancos simulando ser usuarios, identificaban a personas que retiraban altas sumas de dinero mediante el sonido de las contadoras de billetes, las seguían e interceptaban para despojarlas del efectivo. Por cuatro de estos casos, los procesados serán imputados en los próximos días.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó a los capturados ante un juez de control de garantías, imputándoles los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones - crédito Fiscalía

La Delegada para Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, confirmó que luego del desafortunado hecho se dio inicio con todos los procesos pertinentes de las autoridades para esclarecer las responsabilidades y las identidades de los autores materiales e intelectuales que acabaron con la vida de un funcionario.

“Desde el momento en el que conocimos la lamentable noticia sobre el homicidio de nuestro coordinador del grupo de fiscales de Fusagasugá de la seccional Cundinamarca, Karim Sefair Calderón, el pasado 10 de junio en ese municipio, deseamos estrategias y actividades investigativas para dar con el paradero de los responsables y lograr su judicialización”, expresó Jaramillo.

La Alcaldía de Fusagasugá informó
La Alcaldía de Fusagasugá informó que se llevará a cabo un Consejo de Seguridad por el asesinato del funcionario de la Fiscalía - crédito Prensa Alcaldía de Fusagasugá

El suceso ocurrió aproximadamente a la 1:00 p. m., del 10 de junio de 2025, momento en que Sefair Calderón, de 49 años, fue interceptado por asaltantes que le despojaron de sus pertenencias y le dispararon al menos dos veces.

El fiscal delegado ante Jueces del Circuito Especializado de la Delegada de Seguridad Territorial de la Seccional Cundinamarca fue trasladado inmediatamente al Hospital San Rafael de Fusagasugá, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. “El funcionario alcanzó a ser trasladado a un centro médico, donde murió”, informaron fuentes de la administración municipal.

En relación con la seguridad del funcionario, la Alcaldía de Fusagasugá indicó que, aparentemente, Sefair Calderón no había solicitado acompañamiento oficial para realizar el retiro de dinero.

“Se desconoce si contaba o no con algún tipo de acompañamiento”, detalló la Alcaldía en su comunicado. Esto se suma a la preocupación local por la ola de inseguridad que ha afectado al municipio en fechas recientes.

Temas Relacionados

Karin Sefair CalderónFiscalFusagasugáCaso de fleteoLos ViajerosColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 20, Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y Santiago Buitrago son protagonistas camino a Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada

Camino al Puerto de Navacerrada, los colombianos Egan Bernal del Ineos Grenadiers y Santiago Buitrago del Bahrain Victorious se encuentran en la cabeza de carrera

Etapa 20, Vuelta a España

Madre e hija sobrevivieron tras ser alcanzadas por un rayo en Córdoba: usaron este método para ‘liberarlas’ de la energía de la descarga

La reacción de la familia incluyó hospitalización inmediata y prácticas ancestrales locales para contrarrestar la afectación física y emocional causada por la tormenta

Madre e hija sobrevivieron tras

Denuncian que en la Fiscalía se estarían vendiendo archivos confidenciales de investigaciones clave por $200 millones

El posible tráfico de información reservada expone debilidades internas y genera alarma entre fiscales y expertos en seguridad

Denuncian que en la Fiscalía

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Después de la fecha FIFA a nivel mundial, el fútbol alemán vuelve a la acción con los “Gigantes de Baviera” y el colombiano Luis Díaz al frente del ataque

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

El club dirigido por Pep Guardiola se negó a negociar con Liverpool y frustró el intento de intercambio por el delantero argentino, antes de que Luis Díaz partiera rumbo al Bayern

Liverpool le habría ofrecido a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército entregó informe sobre el

Ejército entregó informe sobre el intento de asonada en Puerto Guzmán, Putumayo que dejó un civil herido: los pobladores actuaron bajo presión de estructuras armadas residuales

Fiscalía reveló el actuar criminal de exdirectores de la Dijín y del Inpec en el caso de la periodista Jineth Bedoya

La historia del Clan del Golfo, las disidencias de las AUC que Colombia reconoció como “Ejército Gaitanista”

General Triana compartió desde Washington detalles de la operación policial que dio con los coordinadores del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: ‘Román’ y ‘Guillermino’ al servicio de ‘Calarcá’

Estos serían los tres enlaces en Colombia de la Junta del Narcotráfico relacionados con el Clan del Golfo: ‘Chiquito Malo’, ‘Boyaco Sinaloa’ y ‘el Señor de la Silla’

ENTRETENIMIENTO

Así reaccionó Alejandra Urrea a

Así reaccionó Alejandra Urrea a la propuesta que le hizo Dímelo King para participar en su pódcast: “Cheque en blanco”

Cierres y desvíos en Bogotá por el Festival Cordillera 2025: estas son las vías principales que se verán afectadas

Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Yeferson Cossio denunció incómoda situación que vivió en Malasia: “Me siento sucio”

Juanes aprovechó el cumpleaños de su hijo para recordar a su madre: “Tu abuela que tanto te adoraba”

Deportes

Etapa 20, Vuelta a España

Etapa 20, Vuelta a España EN VIVO: Egan Bernal y Santiago Buitrago son protagonistas camino a Bola del Mundo - Puerto de Navacerrada

Bayern Múnich vs. Hamburgo EN VIVO, fecha 3 de la Bundesliga 2025-2026: siga el minuto a minuto de Luis Díaz

Liverpool le habría ofrecido a Luis Díaz irse al Manchester City, pero el club lo rechazó: “No le vendemos a rivales”

La Dimayor alista una sorpresa para la final de la Liga Femenina: Santa Fe y Deportivo Cali serán beneficiados Cali

Santiago Arias sonó con fuerza para Atlético Nacional: esto se sabe sobre el lateral de la selección Colombia