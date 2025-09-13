Kali Uchis, Ximena Sariñana, Gorillaz y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Kali Uchis presentó su colaboración con Ravyn Lenae, “Cry about it!” - crédito Chris Pizzello/AP

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Funk Tribu publica “On Repeat”, su nuevo sencillo

Luego de dos presentaciones en el Coliseo MedPlus de Bogotá, el productor radicado en Alemania publicó un nuevo sencillo, en el que sigue la tónica nu-trance que caracteriza su trabajo, dejando salir nuevamente su lado más frenético.

Soley revive los 2000 en “NDS”

La paisa presenta una fusión del reguetón de inicios del milenio, con ideas del R&B y el trap, mientras la letra se enfoca en el amor prohibido y los momentos en que ese tipo de sentimientos son imposibles de esconder.

“Esta canción es para esos momentos en los que estamos indecisos, de noviazgos un poco tóxicos, pero que se gustan a pesar de que existan otras personas en medio de la relación”, comentó la cantante en un comunicado de prensa.

Crudo Means Raw presenta “Lluvia de Plástico” y “Blanqueamiento”

Previo a su presentación en el Festival Cordillera, el rapero y productor colombo estadounidense publicó dos nuevos temas que invitan a reflexionar acerca del ruido contemporáneo.

El primero es un manifiesto sobre claridad espiritual y resistencia silenciosa en tiempos de superficialidad, mientras la segunda reflexiona sobre lo que se pierde y lo que se gana al avanzar en un sistema que recompensa la imagen más que la verdad.

Kali Uchis se junta con Ravyn Lenae en “Cry about it!”

En medio de su The Sincerely, Tour, la colombo estadounidense se unió con la emergente cantante R&B para dar forma a una balada interpretada de modo bilingüe, inspirada en el doo-wop, presentada en el programa de Jimmy Fallon, y que formará parte de Sincerely: P.S., versión extendida de su más reciente larga duración que se publicará el próximo 26 de septiembre.

“Escribí esta canción para celebrar el hecho de que seguiré mejorando, siendo más atractiva, más abundante, etc., y que nadie puede detenerme. ¡MUAHAHAHAH!”, escribió Uchis en su cuenta de Instagram. “No, pero de verdad espero que todos sigan viviendo y luchando por su mejor vida, y a quien le moleste que se vaya a llorar, porque ¿por qué te va a molestar una vida que no es tuya?”.

J Álvarez se propone invadir las discotecas con ‘’Velvet Cake’’

El puertorriqueño presenta una pista que convierte la atracción, el deseo y la pasión en un tema hecho para bailar hasta el piso.

Esta canción utiliza la metáfora del pastel velvet, rojo, provocativo y exclusivo, para describir a esa persona especial que despierta una química única y difícil de resistir. El video oficial refuerza la esencia de la canción, llena de fiesta, energía y disfrute en los protagonistas, mientras el artista aparece recorriendo la ciudad en limusina, disfrutando de la fiesta y compartiendo momentos de celebración e interpretación en sus shows.

Rauw Alejandro presenta “GuabanSexxx”, último adelanto de su esperado sexto álbum de estudio

La superestrella global Rauw Alejandro comparte una pista inspirada en Guabancex, la diosa taína de las tormentas y el caos, presentando una mezcla de música house, bomba y plena donde lo sensual y lo ancestral se vuelven uno solo.

“Soy hijo de un cruce de culturas, y qué bendición tan grande llevar esa mezcla en mi sangre, porque es lo que guía mi arte y mi camino”, sostuvo el cantante en un comunicado de prensa.

Twister El Rey le apuesta al afrobeat en “Panamá”

El venezolano, reconocido como uno de los exponentes más notables de la champeta, esta vez se la juega por seguir una de las tendencias dominantes del momento.

“Con este lanzamiento quiero que la gente vea que Twister no se queda quieto, que siempre hay algo nuevo por descubrir. Panamá es un tema para bailar, para disfrutar, pero también para abrir las puertas de mi música a otros países y a nuevas audiencias”, comentó el artista en un comunicado de prensa.

Babasónicos presenta un inquietante nuevo sencillo, “Advertencia”

Con vibras discotequeras y versos alocados, los argentinos vuelven a la carga con un tema que no deja indifente a sus seguidores en todo el continente. Las líricas de Adrián Dargelos vuelven a sembrar hipótesis sobre su significado, a través de las redes sociales.

Ximena Sariñana presenta “No Es Lo Mismo”

La mexicana, una de las principales atracciones del Festival Cordillera, apuesta por su lado más acústico en su más reciente sencillo, en el que le canta a la importancia de ser fieles a nosotros mismos. O como ella misma lo expresa en un comunicado, “la lucha por aceptarme tal como soy, con todo y mis fallas, especialmente cuando estás con alguien que te hace sentir que no encajas”.

Ed Sheeran publica su anticipado LP ‘Play’

Tras culminar el capítulo de su serie “matemática”, el británico presenta una nueva placa en la que se decidió a colaborar con productores y músicos internacionales, inspirado por igual por las culturas hindú y persa, así como por su intención de conectarlas con la tradición musical irlandesa. El lanzamiento se acompañó de su aparición en las oficinas de NPR para grabar su Tiny Desk Session.

Gorillaz suma a Sparks en “The Happy Dictator”

El regreso del proyecto multimedia de Damon Albarn y Jamie Hewlett es por todo lo alto. Con una lista de colaboraciones amplísima que suma a Bizarrap y Trueno por Latinoamérica, los británicos presentan el primer adelanto de su próximo LP The Mountain con la dupla estadounidense como invitada.

Entre sintetizadores y ritmos contagiosos, tanto Albarn como los hermanos Mael le cantan a las promesas incumplidas mientras ironizan con el autoritarismo.

Limp Bizkit sorprenden a sus fans con “Making Love to Morgan Wallen”

Los norteamericanos, que regresarán a Colombia en diciembre, estrenaron un nuevo tema que mantiene las señas de identidad de la banda liderada por Fred Durst: detalles hip hop, guitarras potentes a cargo de Wes Borland (especialmente en la parte final) y la peculiar voz de Fred Durst, que ratifica una vez más que la fuerza del grupo no está en tomarse en serio, sino en todo lo contrario.

Twenty One Pilots lanza su LP ‘Breach’

La dupla de Tyler Joseph y Josh Dun presentó la conclusión de la historia iniciada en su aclamado Blurryface, presentando una vibrante mezcla libre de elementos de rock, pop, hiphop y electrónica que promete ser una nueva excusa para llenar estadios en todo el mundo, tal y como lo hicieron con The Clancy World Tour, en la que visitaron Colombia.