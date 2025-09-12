Liberales de Santander piden a César Gaviria frenar aval a Richard Aguilar para aspirar al Senado

Richard Aguilar

Un nuevo debate se abrió en el Partido Liberal en Santander tras conocerse la intención de algunos sectores de promover el regreso del exgobernador Richard Aguilar Villa al Congreso.

La situación generó la reacción de dirigentes, diputados, concejales, ediles y militantes de la colectividad, quienes anunciaron que enviarán una carta formal al expresidente César Gaviria Trujillo, director nacional de la colectividad, para solicitar que se le niegue a Aguilar el aval liberal en su aspiración al Senado.

De acuerdo con información divulgada por Blu Radio, el documento será remitido a la Dirección Nacional Liberal y en él se expresa el inconformismo de la dirigencia departamental frente a una eventual vinculación de Aguilar Villa al partido.

Los firmantes de la misiva plantean reparos relacionados con cuestionamientos judiciales y administrativos que rodearon su gestión como mandatario regional.

En la carta se enumeran casos que han estado bajo la lupa de los entes de control, entre ellos el Corredor Agroforestal, las remodelaciones del Estadio Alfonso López y contratos de acueductos en municipios del departamento, proyectos que, según los firmantes, habrían ocasionado pérdidas económicas y dificultades para varias comunidades.

El pronunciamiento también señala que una eventual candidatura con el respaldo del liberalismo generaría tensiones al interior de las bases en Santander. En ese sentido, se afirma en el texto: “Otorgar un aval a quien ha combatido nuestras ideas, representa estructuras cuestionadas y ha sido símbolo del clientelismo que combatimos, sería un profundo error histórico y una herida a la militancia”, se lee en la carta citada por Blu Radio.

El diputado liberal Francisco González manifestó su rechazo a la posibilidad de que Aguilar reciba apoyo oficial de la colectividad. En diálogo con la emisora aseguró: “La mayoría del liberalismo santandereano. Esperamos que no se le de el aval a Richard Aguilar. No ha hecho liberalismo en el departamento. No nos parece ni coherente ni junto que se le permita su llegada. El no ha hecho ni construido ningún merito”, expresó.

González agregó que las bases del partido perciben que no existen aportes de Aguilar a la colectividad en el departamento. “Las bases liberales en su gran mayoría lo que siente es que está llegando una persona que no tiene ningún merito y si nos genera un desgaste. No entendemos cual puede ser la sumatoria que le va hacer Ricard Aguilar al liberalismo santandereano”, señaló el diputado en declaraciones recogidas por Blu Radio.

Los dirigentes que promueven la solicitud a la Dirección Nacional Liberal destacan que la autoridad del expresidente César Gaviria será determinante en la decisión final. En su misiva, advierten que respaldar a Aguilar podría interpretarse como un debilitamiento de los principios históricos de la colectividad. “Otorgar un aval a quien ha sido antagonista del liberalismo santandereano traicionaría nuestra identidad histórica. Esta decisión no solo protegerá la integridad del partido: enviará un mensaje claro de que el liberalismo no está dispuesto a sacrificar su esencia a cambio de votos”, se enfatiza en la carta revelada por Blu Radio.

El debate sobre la llegada del exgobernador a las listas del liberalismo se da en un contexto en el que Aguilar aún enfrenta investigaciones relacionadas con su gestión pública. Según el reporte, continúa vinculado a procesos sobre presuntas irregularidades en contratos celebrados durante su administración departamental.

La discusión interna en Santander refleja tensiones entre sectores del liberalismo que priorizan la coherencia política y otros que consideran viable sumar figuras con reconocimiento en la región. Sin embargo, el grupo de firmantes reiteró en la carta que la eventual decisión de respaldar al exmandatario tendría repercusiones en la credibilidad del partido frente a su electorado local.

La colectividad en Santander espera que en los próximos días la Dirección Nacional Liberal adopte una determinación definitiva sobre la solicitud. Los militantes que impulsan la carta consideran que esta decisión será clave para preservar la coherencia ideológica del partido y evitar divisiones internas de cara a las elecciones al Congreso.