Turismo astronómico en Colombia: Antioquia creó una joya al estilo Machu Picchu, así podrá observar la Luna y el Sol al tiempo

La creciente popularidad del turismo astronómico en Colombia impulsa el interés por destinos remotos, en el que los viajeros pueden contemplar cielos estrellados y paisajes imponentes.

Entre estos parajes, se destaca una casa de piedra enclavada en la cima del cerro del Indio, ubicada entre los municipios de Belmira y Sopetrán, en Antioquia, a unas tres horas de Medellín.

Este enclave, situado en un punto estratégico donde confluyen la cordillera Central y la cordillera Occidental, comenzó a llamar la atención tanto de entusiastas de la astronomía como de aventureros en busca de experiencias singulares.

Reconocimiento de la Unesco

Impulsado por los hermanos Zapata Tobón, el proyecto nació con la intención de crear un espacio donde la observación del cielo y los fenómenos naturales se combine con la recuperación de técnicas ancestrales de construcción.

La monumental casa que corona el cerro utiliza la técnica de la piedra seca, un método reconocido mundialmente por su resistencia y valor patrimonial, y el mismo que los incas emplearon en Machu Picchu. La Unesco catalogó este sistema constructivo como Patrimonio de la Humanidad, el cual resalta el atractivo adicional que aporta al destino.

Esta iniciativa busca aprovechar la privilegiada ubicación del cerro, donde la altitud —más de 2.400 metros sobre el nivel del mar— y el entorno de bosque montano húmedo generan condiciones atmosféricas propicias para la formación de niebla y la práctica de la fotografía astronómica. Desde la cumbre, quienes la visitan acceden a una panorámica sobresaliente sobre el río Cauca y las montañas del occidente antioqueño, lugar donde las puestas de sol ofrecen espectáculos cromáticos ideales para ser admirados sin prisa.

Fenómeno astronómico

Uno de los fenómenos más notables que se puede observar en este sitio es el “selenelion”, evento astronómico en el que el Sol y la Luna pueden verse simultáneamente en el cielo. Aunque este efecto suele presentarse únicamente durante eclipses lunares, el cerro del Indio permite disfrutarlo en otras circunstancias, debido a las particulares condiciones de refracción atmosférica. Lo anterior incrementa el atractivo científico y turístico de este enclave, convirtiéndolo en escenario de experiencias poco habituales en otros lugares de Colombia y ampliando su proyección internacional en el nicho del astro-turismo.

La historia del terreno añade otra dimensión a la visita. Originalmente, la zona donde se levanta la casa estaba cubierta de maleza y marcada por profundas cavidades. Estas huellas son resultado de décadas de excavaciones realizadas por buscadores de tesoros que esperaban hallar enterramientos de oro indígena.

De acuerdo con ProColombia, en esta montaña se extrajeron innumerables bloques de cuarzo lechoso, vasijas y restos humanos precolombinos, elementos que se mantienen, en parte, depositados en el cerro hasta hoy. A pesar de estos antecedentes, los hermanos Zapata Tobón eligieron orientar el destino lejos del saqueo y el olvido, apostando por un espacio dedicado a la contemplación natural y el aprendizaje cultural.

Conexión espiritual

Además de los episodios ligados a la riqueza arqueológica, el cerro presenta condiciones óptimas tanto para la educación astronómica como para la conexión espiritual con el entorno. La estructura en piedra se pensó como refugio para quienes deseen alejarse del bullicio urbano y sumergirse en los ritmos pausados de la naturaleza, disfrutando jornadas de observación de estrellas o tomando fotografías de larga exposición, sin contaminación lumínica.

Los que deseen conocer este recinto deben dirigirse hasta el corregimiento de Horizontes, cerca de la conocida Ciudad de la Eterna Primavera. La localización estratégica, sumada a la riqueza geográfica y cultural, convirtió al cerro del Indio en centro de referencia para viajeros atraídos por el turismo de cielos oscuros o interesados en descubrir nuevas perspectivas del patrimonio colombiano. Las bondades del lugar ofrecen la posibilidad de participar en actividades de senderismo, sesiones de observación astronómica y recorridos temáticos vinculados tanto a la ciencia como al legado prehispánico.