Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

Los cuerpos fueron hallados por la comunidad que informaron a las autoridades del municipio - crédito Fiscalía General de la Nación

La hipótesis principal manejada por las autoridades apunta a un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico en la región, luego de que este martes 9 de septiembre fueran encontrados los cuerpos de tres hombres en avanzado estado de descomposición en el municipio de Santa Catalina, departamento de Bolívar.

Según información dada a conocer por la Policía Metropolitana de Cartagena, los cadáveres presentaban signos de tortura y heridas de gravedad, reforzando la tesis de un crimen violento perpetrado con extrema sevicia.

“Al llegar al lugar de los hechos, efectivamente, la Policía Nacional acordona el lugar y encontramos tres cuerpos sin vida, en estado de descomposición, de sexo masculino. Las primeras indagaciones han permitido establecer la identidad de estas tres personas con antecedentes judiciales, por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, terrorismo, fuga de presos, entre otros”, señaló el general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía de Cartagena

El descubrimiento, realizado por pobladores del corregimiento Colorado en un área rural del municipio, conmocionó a la comunidad y forzó a las autoridades a asegurar de inmediato el lugar, donde equipos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación procedieron con la inspección técnica y el levantamiento de los restos.

La Policía de Cartagena indaga por un presunto ajuste de cuentas - crédito Policía Nacional/Colprensa

Los cuerpos, que al momento del hallazgo despedían un fuerte olor, fueron trasladados a Medicina Legal para continuar con los análisis forenses, según reportó la institución en la mañana del miércoles 10 de septiembre.

En cuanto a las víctimas, fueron identificadas oficialmente como Luis Fernando Chávez Daza, originario de Orito (Putumayo) y con antecedentes por concierto para delinquir con fines terroristas (2015 y 2016) y fuga de presos (2018); Luis Fernando Meza Aldana, con registros judiciales por los mismos delitos (2015 y 2016), tráfico de estupefacientes (2017) y hurto calificado (2024); y Haissar Junior Natera Echeverry, quien figuraba con una anotación por porte ilegal de armas de fuego (2019). Todos residían en Luruaco, departamento del Atlántico, tal como confirmó la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Todo indica que estas personas perdieron la vida por lesiones con arma cortopunzante, y se está realizando toda la investigación con un equipo especial del CTI de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional”, concluyó el comandante de la Policía.

Habitantes de Luruaco manifestaron a las autoridades, según recoge Semana, que los tres hombres se encontraban desaparecidos desde al menos cuatro días antes del hallazgo, situación por la cual sus familiares ya habían alertado a las autoridades.

Uno de los datos investigativos que captó la atención fue el hallazgo, días previos, de una motocicleta abandonada en la vía que conecta con el corregimiento Colorado, lo que abrió una nueva línea de indagación sobre su posible relación con el triple homicidio.

Aunque hasta el momento la investigación no ha arrojado una hipótesis oficial sobre el móvil del crimen, la presencia activa de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo en la zona —un corredor conocido para el tráfico de drogas con destino internacional— genera sospechas de que el hecho podría estar vinculado a disputas internas entre organizaciones criminales o ajustes de cuentas derivados de negocios ilícitos.

Una residente de la zona explicó a la revista Semana que “En el pueblo se empezó a decir que habían matado a tres y la gente comenzó a ir en las motos, pero no se sabe qué fue lo que pasó. Todos dicen que es por droga, pero eso acá está fuerte”.

La reacción de la comunidad no se hizo esperar. Vecinos y líderes locales solicitaron la intensificación de la presencia policial y militar, así como la puesta en marcha de acciones preventivas.

“Estamos preocupados, no sabemos si fue un ajuste de cuentas o si puede haber más hechos así”, declaró un morador al medio nacional, solicitando reserva de su identidad.

Las autoridades, por su parte, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que entregue información útil y facilite el esclarecimiento del caso, mientras la investigación sigue su curso y la vigilancia policial y militar se ha reforzado para intentar restaurar la tranquilidad en Santa Catalina y alrededores.

El triple homicidio ha dejado patente la sensación de temor entre los habitantes del corregimiento Colorado, que nunca antes se habían enfrentado a un hecho de esta magnitud.

La Policía Metropolitana de Cartagena cerró sus declaraciones subrayando que la prioridad institucional es brindar seguridad a la zona y disipar el clima de zozobra generado tras la masacre.