Katherine Miranda estalló contra la reforma constitucional propuesta por Petro: “Quiere cambiar las reglas del juego”

Katherine Miranda rechazó la propuesta de reforma constitucional del presidente Gustavo Petro, que sugirió que solo un proceso constituyente podría superar las limitaciones del sistema político actual en Colombia - crédito Joel González/Presidencia - Katherine Miranda/Facebook

La congresista Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro respecto a la necesidad de una reforma constitucional. El jefe de Estado afirmó que la composición del Congreso elegido en 2022 dificulta avanzar en reformas profundas y sugirió que solo un proceso constituyente podría permitir cambios sustanciales en el país.

Además, el mandatario criticó la elección de Carlos Camargo, ex defensor del Pueblo, como magistrado de la Corte Constitucional por parte del Senado de la República, lo que provocó un intenso debate sobre la independencia judicial.

Miranda respondió tajantemente a estas propuestas a través de sus redes sociales, al señalar que el verdadero objetivo detrás de la presión para elegir a Camargo es la creación de una constituyente a medida del Gobierno. “Lo sabíamos, la verdadera intención detrás de la presión en la elección de magistrados era allanar el camino a una constituyente a la medida del petrismo”, escribió la congresista, al destacar que la Constitución de 1991 es suficientemente garantista y que no se necesita modificarla para cumplir los fines del presidente.

Katherine Miranda afirmó que Colombia no necesita una nueva Constitución y que lo que se requiere es cumplir la vigente - crédito @KatheMirandaP/X

En cuanto a la elección de Camargo, Miranda expresó su preocupación por la perpetuación del clientelismo en el sistema judicial, aunque aclaró que la solución no pasa por una reforma constitucional impulsada por la administración de Petro.

Según la congresista, es necesario reformar los mecanismos de selección de los magistrados, pero sin caer en el riesgo de utilizar la reforma constitucional como una herramienta para fines políticos: “Con este tipo de nombramientos, lo que se evidencia es que el sistema de selección de magistrados sigue siendo un refugio del clientelismo”.

La representante defendió la actual Constitución, al asegurar que Colombia no necesita una nueva carta magna, sino cumplir con la que ya existe: “Lo que se necesita es cumplir la Constitución, no torcerla para fines personales”. Además, rechazó el llamado del presidente a una reforma constitucional, calificándolo de un intento de imponer un cambio estructural que responda solo a intereses políticos del Gobierno nacional, “esto no es un clamor popular, es un capricho autoritario”.

Petro resaltó que la reforma constitucional debería enfocarse en reformas sociales y judiciales, lo que provocó el rechazo de Katherine Miranda - crédito Luisa González/Reuters

Petro propone un proceso constituyente tras la elección de Carlos Camargo

Las declaraciones de Miranda se producen luego del mensaje del presidente Gustavo Petro tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, que volvió a encender la polémica con una serie de declaraciones sobre el sistema político y judicial del país.

En su mensaje, el mandatario no solo cuestionó la elección de Camargo, que vinculó con el “cartel de la Toga” y lo acusó de haber coptado a sus electores en la Corte Suprema, sino que reiteró su propuesta de convocar una reforma constitucional para abordar lo que considera las fallas estructurales de Colombia.

Petro destacó que la composición del Congreso elegido en 2022 fue un obstáculo para avanzar en reformas más profundas. Según el presidente, la forma clientelista en la que se elige el Congreso paralizó reformas esenciales como la reforma a la salud, que no se logró concretar debido a la influencia de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y su modelo asegurador.

Gustavo Petro insistirá en una constituyente para llevar profundas modificaciones al sistema político colombiano - crédito @DNP_Colombia/X

“La elección de magistrados como esta, marcada por el clientelismo, demuestra la necesidad urgente de una reforma constitucional. El nuevo magistrado no se atrevió ni a pronunciarse sobre la reforma pensional, y la Corte sigue paralizando temas cruciales para la justicia social en el país”, señaló Petro a través de sus redes sociales.

A raíz de estas críticas, Petro insistió en que la única forma de implementar los cambios estructurales que necesita el país es a través de un proceso constituyente. Según el presidente, la reforma constitucional debería abordar temas como los derechos sociales, la justicia, la adaptación al cambio climático y la lucha contra la impunidad.

“El pueblo aprendió del proceso. Avanzamos bastante, a pesar del ocultamiento de la prensa, pero aún queda mucho por hacer. Es necesario avanzar más en la construcción del Estado Social de Derecho”, declaró Petro.

Con este extenso mensaje, el presidente Gustavo Petro revivió su idea de llevar a cabo una constituyente - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también descartó cualquier interés en la reelección presidencial, a pesar de las especulaciones al respecto, y sostuvo que ya no hay tiempo para tramitar esta posibilidad en la presente legislatura.

“Cada vez que hablo de la constituyente, sacan a relucir el tema de la reelección, pero ya no hay tiempo para ello”, afirmó Petro, al señalar que lo prioritario es avanzar en la reforma del sistema político y judicial del país.

Así, el presidente Petro dejó claro que la viabilidad de la reforma constitucional dependerá de la movilización ciudadana y del próximo Congreso. En su mensaje, indicó que la recolección de firmas será clave para impulsar el proceso y aseguró que apoyará una lista de congresistas comprometidos con la causa: “Me preguntan a quién apoyo: yo apoyo una lista proconstituyente para que la voluntad del pueblo se haga realidad”.