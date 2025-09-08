Colombia

Estaciones de gasolina tendrían cambios por millonario negocio que está a punto de concretarse entre varias empresas

Un procedimiento administrativo abierto por la SIC busca determinar el impacto de la operación en la estructura del sector energético colombiano

Juan Escobar Fernández

Juan Escobar Fernández

En Colombia, al cierre de
En Colombia, al cierre de 2023, existían más de 6.400 estaciones de servicio, de las cuales Terpel lideraba con aproximadamente 2.365 estaciones, seguida por Biomax con más de 1,053 y Primax con más de 950 estaciones - crédito Colprensa

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un procedimiento administrativo que podría transformar el escenario de la distribución de combustibles en Colombia. El proceso, formalizado el 28 de agosto de 2025 bajo la radicación No. 25-418011-00, tiene como objetivo evaluar la adquisición de Primax Colombia S.A. y Coesco Colombia S.A.S. de parte de Biomax Combustibles S.A. y su subsidiaria, Grupo EDS Auutogas S.A.S. La operación plantea interrogantes sobre la competencia en el mercado de combustibles del país.

La publicación del procedimiento responde a la obligación legal de garantizar la transparencia y la participación de terceros, conforme a la Ley 1340 de 2009 y el Decreto Ley No. 19 de 2012. Se abrió un plazo de diez días hábiles para que cualquier interesado remita observaciones o información relevante que pueda contribuir al análisis de la integración empresarial.

De acuerdo con un documento conocido por Valora Analitik, la operación proyectada implica que Biomax y Autogas asumirán el control total de Primax y Coesco, empresas que hasta ahora compitieron en los mismos segmentos del sector. Según la documentación presentada, “las sociedades adquiridas pasarán a estar bajo la misma órbita de control de sus competidores Biomax y Autogas”.

La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es una autoridad colombiana de carácter técnico y legal que protege los derechos de los consumidores, garantiza la libre competencia, administra el sistema de propiedad industrial y protege los datos personales - crédito Presidencia de la República

Así las cosas, de concretarse, el movimiento consolidaría bajo un mismo grupo a actores clave en la cadena de suministro de combustibles.

Efectos en la competencia

El análisis de la Superintendencia se enfocará en los efectos que la integración podría tener sobre la competencia en los mercados de distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo. Entre los productos involucrados se encuentran la gasolina corriente, extra, diésel, JetA1, Avigas, diésel marino y aceites lubricantes.

La autoridad regulatoria precisó que el mercado geográfico relevante, en especial en el ámbito minorista, se definirá a partir de las isodistancias de las estaciones de servicio, es decir, considerando la proximidad y el área de influencia de cada punto de venta.

El precio promedio del galón
El precio promedio del galón de gasolina en Colombia, según datos recientes de la Creg, se sitúa alrededor de los $16.293 en ciudades como Bogotá y puede variar entre las distintas ciudades del país, con precios más bajos en algunas zonas y más altos en otras - Pixabay

El papel de cada empresa

Cada una de las empresas involucradas desempeña un papel específico en la cadena de suministro nacional:

  • Primax, fundada en 1955 y con sede en Bogotá, se dedica a la distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo y combustibles oxigenados, con actividades clasificadas bajo los códigos CIIU 4661 y 1921.
  • Coesco, constituida en 2019 y también domiciliada en Bogotá, se especializa en la compra, venta, suministro y distribución de hidrocarburos y sus derivados, principalmente como minorista a través de estaciones de servicio automotriz, de aviación y de transporte fluvial y marítimo, bajo los códigos CIIU 4731, 4732 y 4711.
  • Biomax, fundada en 2004 y con domicilio en Bogotá, opera en la distribución mayorista y minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo, así como en el almacenamiento y depósito de estos productos, con actividades económicas que incluyen los códigos CIIU 4661, 5210, 6810 y 8299.
  • Autogas, constituida en 2011 y también con sede en la capital, tiene como actividad principal la comercialización minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo en todo el territorio nacional, con actividades registradas bajo los códigos CIIU 4731, 4732, 4711 y 6820.
En el primer semestre de
En el primer semestre de 2025 las ventas de combustibles automotrices en Colombia aumentaron un 2.77% y las ventas de diésel crecieron un 4.9% - crédito Juan Páez/Colprensa

Información relevante para terceros

Según el medio, la Superintendencia invitó a terceros interesados a aportar información que consideren relevante para el análisis de la operación. Puntualizó que “dentro de los diez días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de la Superintendencia, los interesados podrán suministrar a la entidad la información que consideren pertinente y que aporte elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada”.

Para quienes deseen conocer en detalle el expediente, la entidad ofrece la opción de solicitar acceso a la carpeta pública del caso a través de sus canales oficiales de correo electrónico.

