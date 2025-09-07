El jurado de Miss Universe Colombia llama la atención a Miss Amazonas por su falta de energía en una prueba importante

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar criticaron a la representante de Amazonas por su falta de compromiso - crédito Cortesía Canal RCN

Miss Universe Colombia: el reality ha sido blanco de comentarios en redes sociales por el contenido que ha surgido debido a la participación de Rebecca Castillo, representante por el departamento de Amazonas. La joven que no goza de una belleza, para muchos, que le permita llevarse el triunfo, ha sido de las más comentadas e incluso, criticadas por el exigente jurado.

La dinámica del concurso de belleza se vio marcada por tensiones que se presentaron durante la grabación de un comercial de productos capilares, pues la actitud de Castillo generó inquietud tanto entre sus compañeras como en el jurado. Incluso, algunas de las participantes afirmaron que se vale de sentimentalismos como de generar lástima en el jurado.

Los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar se convirtieron en protagonistas del estreno de Miss Universe Colombia - crédito @valeriedomi/Instagram

En este contexto, la joven de 19 años se convirtió en el centro de un debate sobre la importancia de la energía y la autoconfianza que deben tener las participantes en los concursos de belleza. Teniendo en cuenta las representantes como Gabriela Tafur, Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez o Andrea Tovar, que es jurado en esta nueva edición.

El formato del programa, transmitido por el Canal RCN, exige a las participantes superar diversas pruebas que evalúan no solo su apariencia física, sino también su conocimiento cultural y capacidad de liderazgo. En el episodio más reciente, las candidatas, agrupadas por departamentos, debieron colaborar para crear un anuncio publicitario, lo que puso a prueba su creatividad y trabajo en equipo.

Durante esta actividad, varias compañeras de Rebeca Castillo expresaron su preocupación por la actitud reservada de la joven. Una de ellas señaló: “Ella es una niña un poco tímida, no tiene mucha experiencia, entonces le afecta bastante”.

Otra participante manifestó inquietud por el posible impacto de esta actitud en la evaluación grupal: “Me preocupa que con base en la actitud de ella, nuestras calificaciones se vean afectadas”.

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Una tercera integrante del grupo compartió: “Me sentía un poco bloqueada porque sentía mucha empatía con mi compañera de Amazonas, ella es un poco tímida y me preocupaba”.

El jurado, compuesto por Andrea Tovar, Valerie Domínguez y Hernán Zajar, también percibió la falta de energía en el grupo. El diseñador, por su parte, comentó: “Este grupo prácticamente es de tres”, aludiendo a la escasa participación de la representante de Amazonas.

La situación llevó a Andrea Tovar a intervenir directamente durante la práctica, donde se dirigió a Rebeca Castillo con un llamado de atención:

“Las siento supercreativas (…) Veo unas partes como de creatividad y liderazgo, pero Amazonas, ¿qué te pasa?, ¿por qué te siento como tan apagada? (…) El grupo ha tenido una energía creativa, entonces te necesito con más fuerza porque la idea es que todas ganan o todo pierden. Entonces cada aporte es muy importante (…) Es importante verlas a todas apoyándose y que el producto sea la estrella”.

Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas generó polémica tras avanzar a la siguiente ronda del 'reality' del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Ante las críticas, la representante por el departamento de Amazonas defendió su desempeño y explicó el motivo de su actitud durante la prueba. La joven afirmó: “Yo fui la de la idea de los idiomas y la unión. La mayoría de lo que pasó ahí fue idea mía. Estaba un poco desanimada, más que todo por mi autoestima hoy, pero sé que podemos mejorar”.

Al finalizar la actividad, Valerie Domínguez destacó la importancia de la confianza en sí misma en este tipo de certámenes y animó a la candidata de Amazonas a fortalecer su actitud: “Uno tiene que buscar la fuerza en un reinado de estos, si no, te vas a sentir chiquita. A las reinas les gusta mostrarse”, sentenció la exreina de belleza y top 10 en Miss Universo 2005.