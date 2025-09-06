Colombia

Colombiano en Italia fue auxiliado por un dolor de estómago y resultó siendo operado: llevaba tres bolsas de cocaína líquida

Mientras se recupera de la intervención quirúrgica, el connacional de 30 años permanece custodiado por agentes de la Policía del Estado para que, cuando sea dado de alta, responda ante la justicia de ese país por la carga de droga que llevaba consigo y que por poco le cuesta la vida

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Dolores abdominales resultaron en una
Dolores abdominales resultaron en una intervención quirúrgica que dejó al descubierto una red de envío de droga a través de 'mulas' - crédito Pexels | Google Maps | archivo Policía Nacional de Colombia

Un caso que permitió salvarle la vida a un ciudadano de nacionalidad colombiana en Italia, dejó a la luz un entramado criminal en el que una red de envío de droga estaría haciendo de la suya por medio de las llamadas ‘mulas’, término que se popularizó en Colombia a inicios de la década del 2000 y que hace referencia a las personas que llevan droga ocultas en sus equipajes o en sus cuerpos.

Esta última modalidad fue la que utilizó el connacional de 30 años, señalado de ser traficante de drogas por parte de las autoridades del país ubicado a orillas del mar Mediterráneo.

En este caso, el portal Latina Oggi destacó que los hechos se reportaron el viernes 5 de septiembre de 2025, luego de que el colombiano tuvo que ser asistido por un fuerte dolor estomacal.

Lo que en principio aparentaba ser una dolencia de salud, resultó con la presencia en el hospital de miembros de la Policía en el hospital Santa María Goretti, ubicado en en la provincia de Latina (región de Lacio).

En el hospital Santa María
En el hospital Santa María Goretti se encuentra hospitalizado y custodiado en ciudadano colombiano - crédito Google Maps

Colombiano en Italia fue operado por un dolor de estómago: tenía tres bolsas con cocaína líquida

Los hechos en principio se reportaron en la localidad de Aprilia. En el centro de salud de este poblado llegó en principio el ciudadano colombiano, pero debido a su condición crítica fue remitido a la unidad de urgencias del hospital. Todo esto se dio con varios uniformados escoltándolo.

Allí, y tras realizarle varios exámenes, los especialistas se llevaron una sorpresa al darse cuenta que la dolencia estomacal requería que lo operaran de inmediato: porque lo que causó una obstrucción en en su tracto digestivo resultaron siendo tres bolsas que tenían —lo que de forma preliminar se destacó— como cocaína líquida.

Esto reafirmó la acción de la Policía al sospechar que este caso podía estar relacionado con un caso de tráfico de drogas.

Todo porque cuando se extrajeron los tres elementos del cuerpo del colombiano se reveló que las tres coberturas (bolsas) que llevaban la droga eran condones.

Todo por su capacidad para poder transportar líquido (en casos extremos, por ejemplo, se pueden usar como forma de almacenar hasta 9 galones, es decir 34 litros, de agua en una situación de emergencia —siempre y cuando no estén lubricados— y por eso algunas personas los guardan en sus kits de emergencia).

Estas fueron las tres bolsas
Estas fueron las tres bolsas con cocaína líquida que le extrajeron al ciudadano colombiano en Italia - crédito captura de pantalla Latina Oggi / sitio web

Colombiano tendrá que responder en Italia por transportar tres bolsas de cocaína líquida en su cuerpo

Luego de realizar la intervención quirúrgica, el migrante colombiano quedó hospitalizado a la espera de su recuperación.

Sin embargo, este hallazgo generó que varios agentes de la Policía del Estado permanezcan custodiando la habitación en la que se encuentra, porque deberá responder ante la justicia de ese país por llevar la carga de droga.

El caso que en principio era un dolor abdominal terminó dejando a la vista que el modus operandi de envío de droga con ‘mulas’ aún sigue siendo utilizado por los criminales, pero ahora ya no son cápsulas las que ingieren quienes aceptan el “trabajo” (debido a que en muchos casos los detenidos saben lo que están llevando).

Sin embargo, los buenos pagos que se ofrecen para realizar estos viajes tienen un alto riesgo, y no solo porque puedan ser descubiertos por los autoridades de los países europeos, sino por las implicaciones en la salud de quien lleva la droga consigo.

El colombiano fue operado de
El colombiano fue operado de inmediato al comprobarse que había varias bolsas que obstruían el tracto digestivo, y al final resultaron siendo cargas de cocaína líquida - crédito Pexels

Los riesgos para una ‘mula’, que además de líos con la justicia, comprometen la salud

Cuando una persona transporta cocaína dentro de su cuerpo como “mula”, generalmente lo hace en cápsulas selladas que contienen cocaína en polvo o líquida.

Si una de estas cápsulas se rompe o explota dentro del tracto digestivo, la consecuencia suele ser un cuadro de intoxicación aguda por cocaína, que puede ser letal en algunos episodios (esto varía por la cantidad que se esparza en el cuerpo).

Al romperse la cápsula, la sustancia se absorbe en grandes cantidades a través de las mucosas del tracto digestivo. Esto provoca una sobredosis grave de cocaína, que puede causar:

  • Convulsiones
  • Arritmias cardíacas
  • Paro cardíaco
  • Falla respiratoria
  • Hipertensión arterial severa
  • Hemorragias cerebrales
  • Estado de coma
Las redes de envío de
Las redes de envío de droga operan en algunos casos, valiéndose de la necesidad de personas de escasos recursos o que, al no conseguir empleo, terminan aceptando llevar la droga, arriesgándose no solo a ser capturados, sino a morir por una sobredosis - crédito Pexels

En la mayoría de los casos, si no se recibe atención médica inmediata, la muerte puede sobrevenir en cuestión de minutos debido a la alta dosis de droga absorbida de forma súbita.

Cuando la cocaína es transportada en forma líquida, el riesgo es similar: si el envase se rompe, la absorción también es (incluso) más rápida y el desenlace, igual de grave.

El tratamiento médico es una urgencia extrema y puede incluir descontaminación quirúrgica y soporte vital avanzado, pero la mortalidad en estos casos sigue siendo alta.

