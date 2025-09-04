Colombia

Vicky Dávila denuncia visita de funcionarios de Presidencia a La Picota: “Nadie puede entrar ni salir hasta la 1:30 p.m”

La periodista exigió aclaraciones sobre los objetivos y participantes de la visita oficial en la cárcel

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Vicky Dávila denuncia visita de
Vicky Dávila denuncia visita de funcionarios de Presidencia a La Picota con restricción de ingresos. - crédito Colprensa

La precandidata presidencial Vicky Dávila denunció en su cuenta de X una serie de restricciones implementadas para el día de hoy 4 de septiembre en el complejo carcelario de La Picota (ERON) debido a una visita de funcionarios de Presidencia de la República.

Según Dávila, la medida dispuso que “nadie puede entrar ni salir hasta la 1:30 p.m.”, hecho que para la periodista generó preocupación por la naturaleza del operativo y el reforzamiento de la seguridad interna en el penal.

La denuncia de Dávila vino acompañada de la publicación de un documento oficial emitido por el INPEC. El escrito ordena de forma textual la prohibición de ingreso a la cárcel tanto de vehículos como de cualquier persona ajena durante toda la mañana. La directriz señala:

“Por el día 04 de septiembre del 2025 no se autoriza ni está permitido el ingreso de vehículos dispensadores de artículos, víveres u otro elemento que desee ingresar al COBOG como de personal externo (abogados, visitantes, actividades eclesiásticas, actividades de educación, representantes de bancos u entidades externas)”.

Según Dávila el operativo fue
Según Dávila el operativo fue notificado a través de un documento oficial del INPEC y habría generado un fuerte refuerzo de las medidas de seguridad. - crédito @VickyDavilaH/X

Solo una vez superada la franja horaria restringida, después de la 1:30 p.m., se autorizó el regreso a la normalidad de movimientos en el recinto penitenciario.

Refuerzo de seguridad y medidas disciplinarias excepcionales

En su publicación, Dávila advierte sobre un refuerzo inusual en las medidas de control que “amenazan a quienes incumplan la orden y anuncian refuerzo de la seguridad”.

El documento oficial detalla que, ante cualquier incumplimiento, serán los funcionarios responsables quienes enfrentarán sanción penal, disciplinaria o administrativa. Esto pone presión adicional sobre el personal interno para asegurar que la instrucción se aplique sin excepciones ni demoras.

El texto institucional remarca: “Cualquier responsabilidad penal, disciplinaria o administrativa que se desprenda del incumplimiento de dicha medida será responsabilidad de los funcionarios que omitan, retarden o entorpezcan el procedimiento”.

Interrogantes sobre funcionarios, internos y motivos de la visita

Uno de los puntos que más inquietudes genera en la denuncia es la falta de claridad sobre quiénes acudirán al penal y cuál es el propósito real de la visita. Dávila preguntó abiertamente en X: “¿Quiénes son esos funcionarios? ¿Es cierto que va Verónica Alcocer? ¿A qué va? ¿Es cierto que pidió verse a solas con 20 internos?”.

La periodista añadió que, según información recibida, en el sector ERON (estructura 3) del penal se encuentran exparamilitares, guerrilleros y extraditables. Este hecho revive debates sobre la posible exposición de internos de alto perfil a interlocutores oficiales en el marco de solicitudes de privacidad.

Vicky Dávila pide que el
Vicky Dávila pide que el Gobierno explique el propósito, los participantes y los procedimientos de seguridad implementados en la jornada ha sumado presión al Ejecutivo. - crédito @VickyDavilaH/X

Ausencia de la dirección carcelaria aumenta la incertidumbre

Vicky Dávila también llamó la atención respecto a la ausencia coincidente de las autoridades superiores del penal. En la misma publicación informa: “El director de La Picota está incapacitado, el subdirector de vacaciones”.

Esto generó preguntas estratégicas en la comunicadora en torno a la interlocución, los controles y la cadena de mando durante el operativo, puesto que los encargados de máxima autoridad administrativa se encuentran fuera de funciones en la jornada clave.

Referencia al antecedente político del “pacto de La Picota”

La periodista ligó el episodio a hechos electorales previos. Dávila recordó el “pacto de La Picota”, un suceso controvertido que marcó la campaña presidencial de 2022. Insiste en que, al estar iniciando nuevamente campaña electoral, corresponde a la administración de Gobierno detallar de forma pública el objetivo de la visita y de los encuentros propuestos.

Cárcel de mediana seguridad de
Cárcel de mediana seguridad de Bogotá La Picota. - crédito Camila Díaz/Colprensa

La publicación recoge este llamado: “Es importante que se aclare por parte del Gobierno de qué se trata todo esto. Recuerden que en plena campaña del 22 se dio ‘el pacto de La Picota’, y estamos en campaña nuevamente”.

Áreas afectadas y exigencia de coordinación interna

El documento del INPEC señala que durante la restricción quedan suspendidas actividades habituales en sectores como proyecto productivo, panadería, casino, cafetería, sanidad, almacén, mantenimiento y encomiendas. Cada dependencia recibió la instrucción precisa de garantizar que no haya ninguna vulneración a la seguridad y que la prohibición sea absoluta hasta el final del operativo.

Llamado a la transparencia

La exigencia de Vicky Dávila al Gobierno se orienta a una mayor transparencia y claridad sobre la lista de funcionarios presentes, los internos seleccionados y los objetivos de la visita en La Picota. El refuerzo de la seguridad, el hermetismo institucional y la ausencia de autoridades administrativas incrementan la presión pública y política frente a este hecho.

