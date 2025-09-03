Operativo militar en Arauca: dieron de baja a tres miembros del grupo armado residual Subestructura 28

Autoridades reportan la neutralización de tres sujetos y el decomiso de explosivos, armas y equipos logísticos, debilitando la capacidad operativa de la Subestructura 28 bajo el mando de alias Antonio Medina - crédito Ejército Nacional

Tres integrantes del grupo armado organizado residual Subestructura 28 José María Córdova fueron neutralizados tras una operación militar en la vereda El Palmar, municipio de Puerto Rondón, en el departamento de Arauca. La acción de las tropas se desarrolló en el Plan Estratégico Ayacucho Plus, que busca debilitar las capacidades de esta organización ilegal.

Durante las acciones, ejecutadas de manera conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, se sostuvo un enfrentamiento con miembros de la Subestructura 28, una facción bajo órdenes de alias Antonio Medina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Operativo militar en Arauca neutraliza a tres integrantes de la Subestructura 28 de las disidencias de las Farc - crédito EJC

El operativo permitió incautar un arsenal que incluía cuatro fusiles, dos escopetas, más de 650 cartuchos de distintos calibres, proveedores, 30 uniformes camuflados, arneses y otros elementos de intendencia y campaña.

El comunicado de la autoridad militar detalló que en el lugar también hallaron explosivos listos para ser usados en atentados, como 40 balones bomba, 31 canecas con ANFO y artefactos explosivos improvisados tanto para ser lanzados desde drones como activados por presión. Además, las tropas incautaron rampas de lanzamiento, pólvora negra y granadas de mortero, con material preparado para acciones de alto impacto.

El Ejército incauta arsenal y explosivos listos para atentados en Puerto Rondón, Arauca - crédito EJC

En la operación también se decomisó una antena satelital, equipos de comunicación, un tractor con tráiler, víveres, cuadernos con información manuscrita y dos plantas eléctricas portátiles, elementos que evidencian la capacidad logística de la organización criminal en Arauca.

El arsenal y los dispositivos confiscados estaban destinados, de acuerdo con las autoridades, a la ejecución de acciones en contra de la población civil, la fuerza pública y la infraestructura crítica de la región.

El Ejército Nacional atribuyó la responsabilidad de la Subestructura 28 a alias Antonio Medina, que mantiene el mando sobre operaciones en la frontera oriental del país. Esta es una de las organizaciones persistentes que surgieron como disidencias de las Farc tras la firma del acuerdo de paz y que continuaron su actividad armada y delictiva.

La operación conjunta debilita la capacidad logística y armada del grupo residual bajo mando de alias Antonio Medina - crédito EJC

Representantes de la institución castrense subrayaron que el resultado de esta operación afecta tanto las capacidades de planeamiento como de ejecución de atentados armados.

“Este resultado constituye un golpe estratégico y contundente contra el GAO-r Subestructura 28, debilitando sus capacidades de planeamiento y ejecución de acciones terroristas que atentan contra la seguridad de los habitantes de Arauca, la fuerza pública y la infraestructura del Estado”, indica el comunicado institucional.

Dentro de los elementos incautados, resaltan los explosivos artesanales adaptados para ser empleados desde drones, método que ha sido documentado en otras operaciones contra la población civil y los uniformados en diversas zonas de Colombia, y que representa un desafío para la seguridad.

Material incautado - crédito EJC

La Fiscalía General de la Nación inició el proceso de judicialización de los elementos incautados y coordina la identificación plena de los tres individuos abatidos durante el enfrentamiento.

Asimismo, El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad en Arauca y anunció la continuidad de operaciones en los focos críticos del departamento para contener el accionar de los grupos armados residuales.

De acuerdo con la misiva, la institución mantendrá patrullajes en zonas rurales y acciones conjuntas con otras entidades del Estado para garantizar la protección de la población y la recuperación de la presencia estatal en áreas de disputa armada.

Operativo militar - Arauca - Subestructura 28 de las disidencias de las Farc - crédito EJC

Este operativo forma parte de un esfuerzo sostenido en Arauca, departamento considerado de riesgo estratégico por su proximidad a la frontera venezolana y la presencia de múltiples actores armados ilegales que compiten por el control territorial y las rutas del narcotráfico.

Es preciso mencionar finalmente que, la institución castrense reportó que no se presentaron bajas en sus tropas y que el material incautado será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.