EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

Siete participantes se juegan su última oportunidad de subir al balcón antes del reto de eliminación, con la incertidumbre alrededor del beneficio que podría cambiar el juego

El jurado tendrá en sus manos la decisión de salvar a un participante de la eliminación en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía del Canal RCN

Luego de la prueba por equipos que se saldó con la victoria de Raúl Ocampo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado, quedaron definidos los participantes de MasterChef Celebrity que se medirán en su última oportunidad de quitarse el delantal negro, antes del reto de eliminación.

De este modo, Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Nicolás Montero, Alejandra Ávila, Caterin Escobar y Pichingo, tendrán que intentar complacer al jurado en una prueba que se disputará bajo la modalidad de la “caja misteriosa”.

En este episodio, Raúl Ocampo revelará el beneficio que ganó días atrás, y que tiene en vilo la competencia.

02:15 hsHoy

Caterin presentó un “Rostichallenger”, un pollo rostizado con papas a la francesa y ensalada. Los comensales mostraron reservas con la proteína: uno de los pollos quedó más duro que los otros, pasado de cocción, y otro quedó bajo de sal.

Las papas también tuvieron objeciones de los invitados, pues no todas quedaron en el término adecuado.

02:13 hsHoy

Arranca la degustación, y Patricia es la primera en pasar con “Horneando rico, rápido y feliz”, un salmón con ensalada, salsa verde con eneldo y ají. Los comensales reconocieron el buen sabor, pero afirmaron que el término del salmón quedó algo seco.

02:04 hsHoy

Se termina el tiempo. Los participantes ponen las manos arriba y, con excepción de Pichingo, parece reinar la satisfacción. De inmediato, reciben la orden de pasar al lounge.

02:04 hsHoy

Pichingo se confunde en el emplatado, pensando que debía entregar un plato con tres preparaciones. Belén Alonso le llama la atención y le dice que son tres platos distintos. El trovador admite que “nunca me había ido tan mal”.

02:01 hsHoy

Quedan cinco minutos y los participantes tratan de darle cierre a sus preparaciones. Patricia comienza a emplatar, admitiendo que suele llegar a esa fase de los retos con el tiempo en contra.

01:58 hsHoy

Nicolás pasa por el puesto de Patricia Grisales, que trabaja en un salmón con papa y ensalada. El chef le da consejos principalmente para el emplatado.

01:55 hsHoy

Jorge Rausch pasó por el puesto de Violeta que trabaja con profiteroles. El chef le hace algunas preguntas sobre su preparación, y le recalca que no puede olvidar que no está cocinando para los chefs, sino para los comensales invitados.

01:44 hsHoy

Nicolás de Zubiria pasa por el puesto de Pichingo, que trabaja en un culí. El chef le dice que el concepto no fue el más adecuado, y ahora tiene el tiempo en contra. Le pide que piense en más añadidos a su preparación, para que no quede muy simple.

01:41 hsHoy

Belén pasa por el puesto de Caterin, que presentará un pollo rostizado con papas a la francesa y una salsa de mantequilla clarificada. La chef le advierte que tenga cuidado con el término de la cocción, y también le pide tener cuidado con el corte de las verduras, recordándole que está en un formato de alta cocina y que un mal corte puede perjudicar su clasificación.

01:39 hsHoy

Jorge Rausch pasa por el puesto de Ricardo Vesga, que presentará un ceviche de chicharrón. El chef no hace mayores observaciones, dando a entender que va por buen camino con su plato.

