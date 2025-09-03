EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ tendrá “caja misteriosa” y revelación de Raúl Ocampo en el reto de salvación del 3 de septiembre

El jurado tendrá en sus manos la decisión de salvar a un participante de la eliminación en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía del Canal RCN

Luego de la prueba por equipos que se saldó con la victoria de Raúl Ocampo, Michelle Rouillard y Valentina Taguado, quedaron definidos los participantes de MasterChef Celebrity que se medirán en su última oportunidad de quitarse el delantal negro, antes del reto de eliminación.

De este modo, Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi, Patricia Grisales, Nicolás Montero, Alejandra Ávila, Caterin Escobar y Pichingo, tendrán que intentar complacer al jurado en una prueba que se disputará bajo la modalidad de la “caja misteriosa”.

En este episodio, Raúl Ocampo revelará el beneficio que ganó días atrás, y que tiene en vilo la competencia.