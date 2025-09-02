Colombia

Trabajadores del sector azucarero en el Valle del Cauca están en la mira de los delincuentes tras nuevo hecho de violencia

Asocaña denunció una serie de agresiones y homicidios en el departamento, que han generado alarma entre los colaboradores que se exponen a la inseguridad en medio de sus labores

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

La víctima se disponía a
La víctima se disponía a inicar labores cuando fue atacado por delincuentes - crédito Luisa González/Reuters

Un nuevo episodio de violencia impactó al sector agroindustrial del Valle del Cauca tras un ataque armado contra trabajadores de un ingenio azucarero en la vía que conecta Puerto Tejada (Cauca) con Candelaria (Valle del Cauca).

El hecho, ocurrido en la madrugada del martes 2 de septiembre de 2025, dejó a un trabajador herido de gravedad, que fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en Cali, donde permanece bajo atención médica especializada.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), el ataque se produjo cuando personal de seguridad del ingenio fue interceptado por sujetos armados con la intención de robarlos. Durante el asalto, uno de los trabajadores recibió un disparo que le causó heridas graves.

Asocaña repudió nuevo hecho de
Asocaña repudió nuevo hecho de inseguridad contra trabajadores del sector azucarero - crédito Asocaña/Facebook

“Desde Asocaña rechazamos de manera categórica el ataque ocurrido en la madrugada de este martes contra personal de seguridad de un ingenio azucarero, en el que uno de los trabajadores resultó herido de gravedad tras recibir un disparo. El hecho se registró en la vía Puerto Tejada – Candelaria, cuando los colaboradores fueron interceptados para ser atracados por sujetos armados. El trabajador herido fue trasladado de inmediato a un centro asistencial en Cali, donde permanece bajo atención médica especializada", indicó el comunicado.

La agremiación condenó el atentado y expresó su solidaridad con el trabajador afectado y su familia, al tiempo que reiteró la urgencia de reforzar las condiciones de seguridad en la zona.

En la misiva, Asocaña destacó la gravedad de la situación: “Este nuevo caso evidencia la difícil situación de inseguridad que enfrentan los municipios del norte del Cauca y del Valle. Solo en lo corrido de este año, tres trabajadores del sector han sido asesinados y al menos siete más han resultado heridos en hechos violentos, la mayoría asociados con atracos”.

La organización gremial insistió en que “la vida y la integridad de quienes trabajan y habitan en el campo no pueden seguir siendo vulneradas por la delincuencia ni por las dinámicas de violencia que persisten en estos territorios”. Además, exigió a las autoridades la adopción de medidas urgentes para proteger a los empleados del sector.

El gremio azucarero pidió garantías
El gremio azucarero pidió garantías para sus trabajadores - crédito Gobierno de México

Trabajadores del sector azucarero, en la mira de los delincuentes

De acuerdo con datos proporcionados por Asocaña, en lo que va de 2025 han sido asesinados tres trabajadores del sector azucarero y al menos siete más han resultado heridos en hechos violentos, la mayoría relacionados con intentos de robo. Estas cifras reflejan el nivel de riesgo al que se enfrentan quienes laboran en la agroindustria de la caña en el suroccidente colombiano.

Los antecedentes de violencia en la región son claros. El pasado 17 de agosto, un trabajador de un ingenio fue asesinado durante un atraco en la zona rural de El Cerrito.

En junio, otro ataque en Puerto Tejada dejó cuatro empleados heridos, uno de ellos en estado grave, también durante un intento de robo. Estos episodios han generado alarma entre los gremios y la comunidad local.

El trabajador herido recibe atención especializada
El trabajador herido recibe atención especializada - crédito Amanda Perobelli/Reuters

La Asociación Colombiana de Productores y Proveedores de Caña de Azúcar (Procaña) también se pronunció tras el asesinato ocurrido en El Cerrito, expresando su “más profundo rechazo e indignación frente al asesinato de un trabajador de la agroindustria de la caña, ocurrido en medio de un atraco en zona rural de El Cerrito, Valle del Cauca”.

En su balance más reciente, Asocaña advirtió que la reiteración de estos hechos violentos constituye una vulneración sistemática de los derechos fundamentales de quienes sostienen la agroindustria de la caña en la región, y alertó sobre la urgencia de frenar esta escalada para garantizar la vida y la seguridad de los trabajadores del sector.

