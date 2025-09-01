Tras la polémica del movimiento en graderías durante conciertos en el Vive Claro, en Bogotá: esto respondió la empresa encargada

Vive Claro responde por movimiento en graderías durante conciertos- crédito @musictrendscol/x

Cerca de veinte mil personas que ocuparon las graderías del Vive Claro, en Bogotá, se enfrentaron a diversas dificultades durante el concierto de Green Day, pues la logística y las condiciones de seguridad del escenario anunciado como “temporal” no respondieron a las expectativas para un evento de este tamaño, diseñado para recibir hasta cuarenta mil asistentes.

El primer concierto masivo celebrado en el escenario Distrito Cultural dejó una huella inesperada entre los asistentes: el notable movimiento de las graderías provocó alarma en varios espectadores, quienes compartieron su inquietud a través de redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante la preocupación, Ocesa —operadora responsable del escenario— ofreció una explicación fundamentada en principios de ingeniería.

La empresa aclaró que el leve vaivén es esperado en este tipo de estructuras y resulta de la manera en que están concebidas para manejar grandes multitudes. “La energía no se concentra en un solo punto, sino que se distribuye a través de diagonales de refuerzo, lo que produce el leve movimiento percibido”, explicaron desde la organización.

El evento transcurrió con calma, a pesar de las denuncias de los movimientos en las graderías en el escenario - crédito @Julinacho/X

Además, Ocesa detalló que las graderías han sido diseñadas deliberadamente con flexibilidad para respaldar la seguridad. Citando comparaciones con puentes y rascacielos modernos, señalaron que una ligera oscilación controlada favorece la estabilidad de la estructura.

Otro factor clave es que las secciones no operan de forma aislada, sino que se mantienen interconectadas, reforzando la solidez general.