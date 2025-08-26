Colombia

Ejército incautó más de ocho toneladas de marihuana en Huila: mayor golpe de narcotráfico en los últimos cuatro años en la región

Autoridades incautaron 8.683 kilogramos de marihuana y un kilogramo de clorhidrato de cocaína a una estructura de alias Iván Mordisco

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Ejército Nacional incautó más de
Ejército Nacional incautó más de 8.6 toneladas de marihuana en el Huila - crédito Ejército

Más de ocho toneladas de marihuana fueron interceptadas tras una operación militar en la vereda Panorama, municipio de La Plata (Huila), lo que evitó la distribución de más de ocho millones de dosis individuales en circuitos internacionales de microtráfico.

De acuerdo con información por parte de las autoridades, la droga pertenecía a la estructura criminal Hernando González Acosta, del Bloque Central Isaías Pardo, organización asociada a alias Iván Mordisco. Se trata de una de las mayores incautaciones realizadas en los últimos años en la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cargamento fue descubierto en la vía Inzá (Cauca) - La Plata (Huila), dentro de un camión dobletroque cargado con pacas de heno, el cual fue abandonado por su conductor al notar la presencia de los controles militares, según el Ejército.

La incautación, que también incluyó un kilogramo de clorhidrato de cocaína, alcanzaría un valor en el mercado internacional superior a los once mil millones de pesos, monto que triplica el precio de venta en territorio colombiano.

El valor de las toneladas de marihuana y los kilogramos de cocaína, tendría un valor en el exterior superaba los 11.000 millones de pesos - crédito Ejército

En el operativo participaron soldados del Batallón de Infantería N° 26 Cacique Pigoanza y el Grupo Liviano de Caballería N.° 6, en coordinación con la Policía Antinarcóticos.

Así como explicó el coronel Henry Herrera Arenas, comandante Novena Brigada: “Se logra una incautación de marihuana histórica en el departamento del Huila y la incautación terrestre más grande durante los últimos cuatro años del Ejército Nacional. En esta operación, se logró la incautación de ocho mil seiscientos ochenta y tres kilos de marihuana y un kilo de clorhidrato de cocaína”.

Fuentes castrenses indicaron que la droga incautada provenía del departamento del Cauca y tenía como destino países del sur del continente sudamericano. La sustancia iba a ser trasladada por corredores del sur del país, ruta habitual para el tráfico de estupefacientes.

“Con esto, se evita la exportación a países como Brasil, donde alcanzaría un valor aproximado de los once mil millones de pesos, triplicando el precio del kilo en Colombia”, agregó el oficial.

El cargamento estaba oculto en un camión y pertenecería a las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco - crédito Director de la Policía

El Ejército Nacional aseguró que este decomiso representa un golpe contundente a las economías ilícitas y al tráfico internacional de drogas. Además, al neutralizar la circulación de la droga, las autoridades estiman haber mitigado riesgos para la seguridad regional y la protección de la población civil.

“Gracias a los puestos de control y a las patrullas móviles que mantiene una presencia permanente en la zona, el conductor de este tractocamión se vio obligado a abandonar el vehículo y emprender la huida del lugar, lanzándose por un barranco”, afirmó el coronel Henry Herrera Arenas.

Finalmente, la institución militar resaltó que este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las estructuras armadas al margen de la ley. “Este resultado fortalece la ofensiva nacional contra las economías ilegales y reafirma el compromiso del Ejército Nacional con la seguridad regional, la protección de la población civil y el debilitamiento de estructuras armadas al margen de la ley”, comunicó la institución.

Por su parte, el director de la Policía el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, resaltó la labor de las autoridades: “En desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía en coordinación con el Ejército inmovilizó un camión con 8.432 kilos de este estupefaciente. El cargamento pertenecía a la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco".

De acuerdo con las investigaciones,
De acuerdo con las investigaciones, la droga provenía del Cauca y tenía como destino países del sur del continente - crédito Ejército

De esta manera, el alto oficial confirmó que “con este golpe conjunto se evitó la comercialización de más de 8,4 millones de dosis, valoradas en 2.500 millones de pesos”.

Finalmente, el general Carlos Fernando Triana aseguró que en lo corrido del 2025, la Policía Nacional ha incautado 226 toneladas de marihuana.

Temas Relacionados

Incuatación marihuana8683 kilogramos de marihuanaEstructura ernando González Acosta del Bloque Central Isaías PardoAlias Iván MordiscoEjércitoMunicipio La PlataHuila

Más Noticias

Claudia López critica la inseguridad en Bogotá: “Prometieron que Bogotá caminaría segura, pero ni camina, ni rueda, ni anda”

La empresa líder en micromovilidad de América Latina anunció la desactivación temporal de parte de su red tras una ola de robos y vandalismo, mientras autoridades buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio

Claudia López critica la inseguridad

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

La empresaria negó haber afirmado que el paisa trabaja en contenido para adultos, y sostiene que sus palabras fueron distorsionadas tras la controversia mediática

Yina Calderón respondió a tutela

Armando Benedetti aseguró que ni el Gobierno ni el Ministerio del Interior están de acuerdo con que la brujería sea religión: “Le mienten a la gente”

El jefe de cartera desmintió rumores sobre una supuesta intención oficial de aceptar la brujería como religión, y advirtió sobre cadenas falsas y desinformación en redes sociales

Armando Benedetti aseguró que ni

Cancillería admitió que nueva sede de Consulado colombiano en Madrid se arrendó sin licencias de obra

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el consulado funciona sin licencias de obra ni estudio de mercado, lo que derivaría en sanciones y a cambios inmediatos en la prestación de servicios consulares

Cancillería admitió que nueva sede

Falleció un pasajero tras el aterrizaje de un vuelo internacional en Colombia

La respuesta de la tripulación y la intervención médica en tierra no lograron impedir el desenlace, mientras la aerolínea expresó su apoyo a los allegados

Falleció un pasajero tras el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por videos en los

Polémica por videos en los que guerrilleros de las disidencias se enfiestaron tras atentados en Antioquia y Valle del Cauca

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a tutela

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

Blessd habló por primera vez de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesia prácticamente”

Expareja de Karina García aclaró por qué está en prisión domiciliaria luego de pasar un mes en la cárcel: “No soy un bandido”

Amenazaron a las hijas de Adriana Lucía y la cantante anunció acciones legales: “No permitiré que nos hagan daño”

Mónica Rodríguez respondió a los ‘haters’ que le recordaron su salida del matutino ‘Día a día’: “Supongo que eso la hace feliz”

Deportes

Exjugador de Millonarios generó aseguró

Exjugador de Millonarios generó aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner fue el ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão