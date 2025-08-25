Colombia

Escándalo en la Ungrd: jueza tumbó preacuerdo de Luis Carlos Barrero, involucrado en el megacaso de corrupción; estos son los motivos

El exfuncionario, que se desempeñó como ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), reconoció su responsabilidad en los millonarios contratos destinados al departamento de La Guajira

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Luis Carlos Barreto se encuentra privado de la libertad, por el escándalo de la Ungrd - crédito Ungrd

En lo que podría considerarse una nueva derrota para la Fiscalía General de la Nación, que esperaba avanzar sobre uno de los expedientes en los que está concentrada la atención del país, una jueza de conocimiento de la República tumbó el lunes 25 de agosto el preacuerdo establecido con Luis Carlos Barreto Gantiva: uno de los principales involucrados en el escándalo de corrupción al ainterior de la la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La togada determinó que el preacuerdo presentado no cumplía con los requisitos necesarios, y dejó en evidencia graves fallas en la sustentación por parte del ente investigador. La determinación se tomó a un día de que se conozca si se aprueba o no el principio de oportunidad de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y que también aguarda por el aval de la justicia en la serie de compromisos que asumió con el ente acusador, tras un revés previo.

Barreto fue designado por Olmedo López como subdirector de la entidad, y pasó a hacer parte del entramado corrupto - crédito Ungrd

Los argumentos de la jueza para rechazar el preacuerdo con Luis Carlos Barreto

En ese sentido, la administradora de justicia señaló que no existen argumentos suficientes para justificar solo el reintegro de 150 millones de pesos por parte de Barreto Gantiva como parte del acuerdo. Y, del mismo modo, cuestionó la definición sobre el presunto peculado por apropiación y la baja valoración dada al daño patrimonial, pues a su juicio “no es admisible equiparar el verbo apropiarse con el incremento patrimonial producto de esa apropiación”.

De hecho, dejó en claro que son dos peculados por apropiación los que habría cometido el implicado, por lo que el monto que deba retornar Barreto debe ser mayor.

Barreto Gantiva, que permanece detenido desde septiembre de 2024, había aceptado su responsabilidad por los delitos peculado por apropiación y soborno en actuación penal, y se había comprometido a colaborar con la Fiscalía como testigo en otros procesos relacionados con este caso de corrupción; entre ellos los que involucran al exdirector de Función Pública, César Manrique, que está prófugo de la justicia, luego de que se dictara orden de captura en su contra.

Según la Fiscalía, en su argumentación, Barreto “planeó, coordinó y agilizó el trámite” de un contrato en la Ungrd que presentó sobrecostos por 12.065 millones de pesos. En este proceso, el exfuncionario habría participado junto a Manrique Soacha en la selección del contratista y acordó con el entonces director Olmedo López el pago de una coima; es por esto que, como parte de este esquema, Barreto recibió 150 millones de pesos a cambio de sus gestiones.

Así se llevó la reunión en un salón reservado ubicado en el piso 19 del Hotel Double Tree by Hilton de Salitre - crédito @NoticiasCaracol/X

A esto se suma que tanto él como el abogado Édgar Riveros fueron los que ofrecieron el soborno a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Ungrd para que no declararan contra él y el prófugo Manrique. En efecto, la intención de Barreto y Riveros, a juzgar por la evidencia presentada por el citado medio, era clara: bloquear el avance de la investigación judicial contra altos funcionarios y contratistas implicados en irregularidades en la Ungrd.

Barreto dijo durante la reunión, revelada por Noticias Caracol, que, de lograr silenciar a los testigos e impedir el avance del proceso, planeaba “victimizarse” y buscar reincorporarse al Gobierno durante los años restantes. “Entonces yo le doy la garantía, sí, usted sabe que yo en lo que he estado con sumercé he sido, lo que yo digo lo cumplo. Sí, yo no soy un man que mi palabra la incumpla y le doy la garantía con el doctor Édgar de que todo se hace muy bien”, comentó.

