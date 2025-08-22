Colombia

Conductor del Sitp salvó a pasajeros y evitó tragedia tras incendio del bus en la avenida Las Américas en Bogotá

La reacción de un conductor evitó víctimas y mayores daños tras un incendio en un bus de Sitp, registrado la mañana del viernes 22 de agosto en la avenida Las Américas, en la localidad de Kennedy

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

El incendio en un bus
El incendio en un bus de Sitp no dejó heridos y generó congestión en la avenida Las Américas - crédito @BogotaTransito/X

El viernes 22 de agosto, la rápida reacción de un conductor del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) evitó que el bus se convirtiera en una tragedia en la avenida Las Américas con carrera 69, en el sector Marsella de la localidad de Kennedy, Bogotá.

El incidente, ocurrido en horas de la mañana, no dejó personas heridas, pero generó complicaciones en la movilidad de una de las principales arterias viales de la ciudad, según reportó la cuenta de X Bogotá Tránsito.

El vehículo acababa de dejar la parada en sentido occidente-oriente cuando la parte delantera comenzó a incendiarse.

La rápida intervención del conductor permitió evacuar a todos los ocupantes y controlar el fuego en el bus, evitando víctimas y complicaciones mayores - crédito @BogotaTransito/X

De acuerdo con la información de la Secretaría de Movilidad, el conductor actuó de inmediato, facilitó la evacuación de los pasajeros y utilizó el extintor del bus para controlar las llamas antes de que el fuego se propagara.

La Secretaría de Movilidad confirmó que todos los ocupantes del bus salieron ilesos. La evacuación oportuna y la intervención del conductor resultaron determinantes para evitar consecuencias mayores.

El incidente tuvo un impacto inmediato en el tráfico de la zona. Según los reportes de Bogotá Tránsito a las 07:54, la emergencia generó congestión vehicular en la avenida Las Américas, mientras las autoridades gestionaban la llegada de una unidad de tránsito y una grúa para atender la situación y remover el vehículo afectado.

La rápida reacción del conductor
La rápida reacción del conductor del Sitp evitó una tragedia en un bus - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades de tránsito y la Secretaría de Movilidad acudieron al lugar para coordinar la atención de la emergencia y restablecer la circulación. Una grúa retiró el bus y la vía fue habilitada a las 8:24 a. m.

