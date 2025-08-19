Así fue como una modelo webcam en Bogotá habría sido drogada en una sopa y secuestrada tras retirar dinero: logró escapar por una ventana

La víctima asegura que le suministraron una sustancia en la comida para adormecerla y facilitar el secuestro - crédito redes sociales

Una joven, trabajadora del sector de modelos webcam, fue víctima de un secuestro y robo en Bogotá, después de que alguien en quien confiaba la entregara a una banda criminal.

Según su testimonio, recogido por Noticias Caracol, el hecho se desencadenó luego de que la víctima compartiera varias salidas con una mujer que se ganó su confianza.

“Ya en la tarde, yo tenía hambre, entonces me dieron una sopa. En la sopa creo que le echaron algo porque apenas me tomé la sopa yo me quedé dormida. A lo que me quedé dormida, no sé, como cosas de Dios yo me desperté y a lo que me desperté estaba encerrada. Pero había una ventanita abierta y por ahí me pude salir”, relató la joven, quien fue trasladada posteriormente a un hospital en Meissen para determinar si había sido drogada durante su cautiverio.

De acuerdo con la víctima, la mujer que se hizo pasar por amiga la acompañó a retirar dinero en un centro comercial del sur de la ciudad y luego facilitó que varios hombres armados abordaran el taxi en el que viajaba.

“Se subieron tres tipos, a ella la bajaron del carro, pero ella es cómplice, ya era la cómplice porque ella le dio toda mi información”, explicó la joven.

Los delincuentes, que tenían información detallada sobre sus rutinas, la llevaron a un punto en Cundinamarca, donde la amenazaron y exigieron las claves de sus cuentas bancarias.

Posteriormente, según el medio citado, la trasladaron a Bogotá y la mantuvieron encerrada en una habitación en el barrio San Francisco, en Ciudad Bolívar.

Según la víctima, le suministraron una sustancia en la comida para mantenerla bajo control, pero logró escapar por una ventana y pedir ayuda.

El Gaula de la Policía de Bogotá inició investigaciones que incluyen la revisión de cámaras de seguridad y otras diligencias para identificar y capturar a los responsables.

Mientras tanto, la joven permanece a la espera de la recuperación de su dinero y de los avances en la investigación.

Las autoridades recuerdan que en Colombia existen varios canales oficiales para denunciar delitos de secuestro y extorsión.

El Gaula dispone de la línea gratuita 165, disponible las 24 horas, y la denuncia también puede hacerse de manera virtual en la página de la Policía Nacional (www.policia.gov.co).

La Fiscalía General de la Nación ofrece el portal “Denuncia Fácil” (www.fiscalia.gov.co), con atención telefónica gratuita al 122, videollamadas en lengua de señas y atención presencial en sus sedes y Casas de Justicia.