Este fue el momento exacto cuando Sergio Blanco fue embestido por un camioneta, fuera del Movistar Arena

Enfrentamientos y disturbios violentos previos al concierto de la agrupación Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá el miércoles 6 de agosto, dejó varios heridos y una persona fallecida en el exterior del recinto.

La situación se tornó especialmente crítica tras el atropellamiento de Sergio Blanco, hincha de Independiente Santa Fe, que fue embestido por una camioneta blanca en medio del caos.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que el hombre corría por la carrera 30 y fue impactado por el vehículo que atravesaba la calle 63.

Las imágenes conocidas y reveladas por Noticias RCN muestran las imágenes cuando eras las 9:24 p. m, cuando al parecer, Sergio Blanco salió corriendo por el andén de la avenida NQS con calle 63.

El registro audiovisual dejó ver al hincha de Santa Fe cruzando la vía y es atropellado por un vehículo blanco, que según las autoridades sería de servicio público.

Según la pesquisa realizada por la Policía, el chofer del vehículo provenía de la calle 53 con Caracas, se dirigió al norte por la carreta 50, ascendió por la calle 63 hacia el este y al tomar la salida a la NQS por la calle 61c, impactó al barrista de Santa Fe y se evadió por la avenida principal.

El impacto del vehículo dejó a Sergio Blanco tendido sobre la vía, ante la mirada desconcertada de sus amigas y de otros transeúntes. Los equipos de emergencia intentaron reanimarlo, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció en el lugar.

Algunos de sus familiares se encontraban dentro del Movistar Arena en el momento del suceso y solo llegaron a conocer lo ocurrido después de ser alertados por una acompañante. Además, la huida del conductor sin prestar ningún tipo de auxilio al herido, intensificó el rechazo y la indignación tanto entre familiares como entre el público asistente.

Según relataron familiares y testigos, “el hombre, que estaba en compañía de amigas, se dispuso a huir de personas que lo estaban amenazando y, en medio de su afán, mientras cruzaban la NQS, un carro a alta velocidad lo atropelló y se dio a la fuga”.

Mientras la emergencia se desarrollaba, el evento fue cancelado tras los crecientes enfrentamientos entre supuestos hinchas dentro del recinto. El caos dejó varios heridos y generó una estampida de asistentes, quienes intentaron salir o resguardarse de las confrontaciones.

Videos difundidos muestran incluso a personas ingresando a la fuerza al lugar. La combinación de disturbios y pánico contribuyó a escenas caóticas tanto dentro como fuera del lugar, dificultando la labor de los equipos de emergencia y seguridad.

Por su parte, en otro video captado por ciudadanos y revelado por el mismo informativo dio a conocer que durante los disturbios, se mostraría al parecer a Sergio, vestido de buzo y pantalón negro, con una tabla en sus manos y agrediéndose con más personas en medio de la riña.

¿Qué dicen sus familiares?

Desde entonces, los familiares han criticado duramente la falta de respuesta por parte de las autoridades. Mónica Blanco aseguró para Citytv que “han pasado ocho días y no teníamos ninguna información de ninguna entidad”, y agregó además que la Fiscalía solo tuvo conocimiento oficial del caso una semana después del hecho.

Según su testimonio, “a hoy (miércoles 13 de agosto) no sabían que tenían el caso asignado”, lo que ha aumentado la angustia y el reclamo de quienes exigen justicia.

Por su parte, Andrea Blanco, hermana de Sergio, solicitó al conductor del carro que se entregue y responda por lo incidente. “Estoy solicitando a la persona responsable que por favor se entregue a las autoridades o si hay alguien que tenga un video que lo quiera compartir que nos puedan ayudar”, dijo a Noticias RCN.