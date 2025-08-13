Gustavo Petro se refirió al instituto nacional de aguas, que derogó la corte constitucional: “Ganaron los señores del agua en La Guajira”

La falta de consenso entre autoridades locales y departamentales mantiene estancados proyectos esenciales, mientras crecen las críticas por la gestión y la urgencia de soluciones para la población afectada - crédito Ungrd

La advertencia de que los proyectos de agua y saneamiento en Albania seguirán sin ejecución ha reavivado el debate sobre el acceso al agua en La Guajira.

Según informó la gobernación departamental la principal razón detrás de la paralización de varios proyectos de agua potable y saneamiento en el municipio de Albania responde a la negativa de la alcaldesa Nara Eloísa Robles, representante del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), a firmar y radicar el Plan de Acción Municipal.

Estos hechos han motivado recientes declaraciones de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien en su cuenta oficial de X denunció: “El agua de la Guajira se maneja como una política clientelista. Por eso en la emergencia que decretamos, ordenamos la creación de un instituto nacional de aguas, que la corte constitucional derogó. La introdujimos como proyecto de ley, tal como pidió la corte, y no fue agendada para aprobación en su último debate. Ganaron los señores del agua en la Guajira”.

El comunicado oficial sostiene que “los proyectos de agua potable y saneamiento básico previstos para el municipio de Albania no podrán ejecutarse debido a la negativa de la alcaldesa de firmar y radicar el Plan de Acción Municipal, documento indispensable para priorizar y viabilizar las inversiones”.

Este requisito, notificó la Empresa de Servicios Públicos de La Guajira (Esepgua), está establecido por la ley y debe concordar con el Plan de Desarrollo Municipal.

A pesar de la obligatoriedad legal y de las reiteradas gestiones, la administración municipal de Albania “ha mantenido su silencio e indiferencia para llevar a cabo los proyectos que beneficiarían a los habitantes del municipio”. Ante la situación, Esepgua acudió a la senadora Martha Peralta Epieyú,

también del partido Mais y aliada política de la alcaldesa, con el propósito de facilitar la concertación y destrabar los proyectos. No obstante, tampoco por esa vía se logró destrabar la negativa: «recomendó que se invirtiera esos recursos en otros municipios», según el comunicado.

En el marco de una audiencia pública en el municipio de Distracción, convocada por la propia senadora para dar seguimiento al Plan Departamental de Aguas, la legisladora insistió en buscar alternativas, pero recibió como respuesta que “no es posible sin que los alcaldes, en el caso Nara Eloísa Robles, manifieste su voluntad bajo los procedimientos establecidos por la Ley”.

Andreina García, gerente de Esepgua, dejó constancia de la frustración institucional: “Me preocupa que por falta de gestión política el pueblo de Albania no pueda recibir el beneficio de proyectos que mejorarían significativamente el servicio y la calidad del agua que consumen. Hemos agotado todos los canales institucionales, incluso pedimos la intermediación de la senadora Martha Peralta Epiayú, del partido Mais, que es del mismo partido de la Alcaldesa, para que este plan se radique, porque sin él no es posible invertir los recursos”.

La situación se traduce, según Esepgua, en un llamado “a que radiquen sus Planes de Acción Municipal para que Esepgua pueda cumplir con su misión y en especial a la alcaldesa, Nara Eloisa Robles, para que, en beneficio de la población y en especial de las comunidades rurales y vulnerables de Albania, proceda de inmediato con la firma y radicación del Plan de Acción Municipal”.

Mientras persista el bloqueo administrativo, la empresa estatal enfatizó que “estará atenta a otras oportunidades para realizar inversiones en Albania y los demás municipios contemplados en el PDA que viene cumpliendo la palabra de llevar mejoras en servicios públicos a todo el departamento“.

El comunicado concluye con una defensa enfática del acceso al recurso: “El agua es un derecho fundamental, no es herramienta de presión política. No hay tiempo para más demoras”.

El conflicto administrativo, sumado a las críticas del presidente, expone cómo las disputas políticas impactan en derechos esenciales para la población de La Guajira, en un contexto donde el acceso al agua continúa siendo uno de los retos sociales más urgentes del departamento.