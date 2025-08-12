Colombia

Polémica reacción de Levy Rincón a la muerte de Miguel Uribe causó indignación: “No hizo un culo por los pobres del país”

El ‘influencer’ petrista es blanco de duras críticas por las acusaciones que lanzó contra la carrera política del asesinado senador horas después de que se confirmara su fallecimiento: “Miserable”

Danny Barros

Por Danny Barros

Levy Rincón encendió las redes
Levy Rincón encendió las redes sociales al lanzar pulla contra Miguel Uribe horas después de su muerte - crédito @levy.rincon y @migueluribet/Instagram

La frase, publicada por Levy Rincón en la red social X pocas horas después del fallecimiento de Miguel Uribe, provocó una oleada de reacciones adversas y se convirtió en el epicentro de un debate sobre los límites del discurso público tras la muerte de figuras políticas.

La publicación, que rápidamente se viralizó, fue calificada por numerosos usuarios como “miserable” y desató acusaciones de insensibilidad y oportunismo político.

La controversia se intensificó cuando la comunidad digital interpretó el mensaje de Levy Rincón como una falta de respeto a la memoria del senador.

Muchos consideraron que el director de Al Fondo a la Izquierda en la Radio Nacional instrumentalizó la muerte de Miguel Uribe para expresar críticas políticas, lo que generó un rechazo transversal en redes sociales.

“¿Lamentable su muerte? Sí ¿Elevarlo a prócer de la patria y héroe nacional? No, ¡Que en paz descanse el que nunca hizo absolutamente un culo por los pobres del país!“, son las palabras que usó Rincón para referirse a la noticia que conmovió al país en la madrugada del 11 de agosto cuando el exsecretario de Gobierno de Bogotá perdió su lucha tras el atentado del fue víctima dos medes y cuatro días atrás.

El episodio pone de relieve la tensión entre la libertad de expresión y el respeto a la dignidad de las personas fallecidas, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

La reacción masiva en X evidenció que, para una parte significativa de la opinión pública, existen límites tácitos que no deben cruzarse, incluso en el contexto de la crítica política.

La figura de Miguel Uribe y su legado político quedaron en el centro de la discusión, desplazados por el debate sobre la legitimidad de los comentarios post mortem.

El caso ilustra cómo las redes sociales amplifican y aceleran la respuesta social ante declaraciones polémicas, y cómo el escrutinio público puede volverse implacable cuando se percibe una transgresión a los códigos de respeto en momentos de duelo.

A Levy, quien se presenta en su perfil de Instagram como un “mamerto resentido”, lo señalaron en redes sociales de ‘usar su muerte para ajustar cuentas políticas’ y de traspasar una línea ética en el debate público.

“Miserable zurdo prepago; respete los muertos”, “La muerte de cualquier ser humano debería ser un momento para la reflexión y el respeto, no para exhibir odio ni ajustar cuentas ideológicas. La humanidad se demuestra incluso con quienes piensan distinto; perderla, solo nos pone al nivel de los que criticamos”, “Por ese tipo de comentarios es que hoy estamos lamentando la muerte del senador Miguel Uribe”, “Qué tristeza y soledad hay en tu corazón. Dios te bendiga y te dé alegría para que dejes ese resentimiento”, “Ahí se equivoca Levy, el mensaje debe ser otro, a pesar de lo que representaba ese señor, no es necesario hacer ese tipo de conclusiones”, y “Levy, no tenemos que ser como ellos”, son parte de las reacciones de los cibernautas al pronunciamiento de Rincón.

