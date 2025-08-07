Colombia

Petro llegó más de dos horas tarde al evento de conmemoración a la Batalla de Boyacá en Leticia

Se tenía previsto el inicio de esta conmemoración a las 10:00 a. m., hecho difundido desde la cuenta oficial de X, antes Twitter, de Petro

El acto oficial por el
El acto oficial por el aniversario de la independencia de Colombia no se realizará en el tradicional Puente de Boyacá, sino en la ciudad amazónica, en medio de tensiones fronterizas con Perú - crédito Luisa Gonzalez / Reuters
17:26 hsHoy

El ministro del interior Armando Benedetti, el ministro de defensa Pedro Sánchez y la vicepresidenta Francia Márquez se encuentran acompañando al presidente Petro.

17:20 hsHoy

Siendo las 12:18 p.m., Caracol Radio confirmó que el presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Leticia. Se espera que sus primeras palabras sea referente a las tensiones diplomáticas y geográficas con Perú.

17:13 hsHoy

Siendo las 12:01 p.m., en la cuenta oficial de X, de Petro, se subió un video en el que se ven a varias personas en Leticia, coreando su apellido y esperando a que la alocución empiece. "7 de agosto, en Leticia Amazonas. El pueblo por la soberanía nacional“, afirmó Petro en su trino.

Video compartido por Gustavo Petro - crédito X
17:05 hsHoy

Siendo las 12:01 p. m., ya se cumple dos horas de retraso del presidente Petro. Algunos canales institucionales y sus respectivas cuentas en redes sociales, por donde se realizaría la transmisión de la ceremonia por la Batalla de Boyacá, han empezado a transmitir su programación habitual o complementar su parrilla de contenido con documentales sobre la independencia de Colombia.

15:51 hsHoy

Pasada más de una hora desde que se debía dar inicio a la ceremonia, por los canales institucionales no ha comenzado con la transmisión de este evento patriótico.

Esto ha sido señalado por algunos ciudadanos como un hecho que podía esperarse, teniendo en cuenta las frecuentes llegadas tardes del jefe de Estado a eventos de este tipo. “¿Ya empezó? ¿Dónde está Aureliano?”, es uno de los comentarios que usuarios de redes sociales han escrito por la demora de Petro.

Aún no inicia la transmisión
Aún no inicia la transmisión de la conmemoración de la Batalla de Boyacá - crédito Captura de pantalla Youtube
15:46 hsHoy

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el presidente Petro afirmó que la celebración y conmemoración de la Batalla de Boyacá y Fundación del Ejército nacional comenzaría a las 10:00 a.m. en el Parque Santander, la plaza principal de Leticia, en el Amazonas colombiano.

Información confirmada por Gustavo Petro
Información confirmada por Gustavo Petro - crédito captura de pantalla / X

Hoy 7 de agosto del 2025 se conmemora 206 años de la Batalla de Boyacá, el inicio de la etapa independista de la República de Colombia y 215 años del Ejército Nacional y cómo se ha acostumbrado en estos casi dos siglos, se tiene prevista una alocución presidencial.

Lo curioso es que este año dicha ceremonia, encabezada por Gustavo Petro, no se realizará en el Puente de Boyacá, sino en Leticia, ciudad fronteriza con Perú y Brasil, según el mismo presidente colombiano.

“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin. El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, afirmó Petro el 5 de agosto del 2025.

