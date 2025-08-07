Petro llegó más de dos horas tarde al evento de conmemoración a la Batalla de Boyacá en Leticia

“La conmemoración de la Batalla de Boyacá, es la conmemoración de la independencia nacional, se traslada a Leticia, porque otra vez, el gobierno del Perú ha copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro que le puso fin. El tratado de Río de Janeiro estableció que la frontera es la línea más profunda del río Amazonas y que cualquier desavenencia, se resolverá entre las partes”, afirmó Petro el 5 de agosto del 2025.

Lo curioso es que este año dicha ceremonia, encabezada por Gustavo Petro, no se realizará en el Puente de Boyacá, sino en Leticia, ciudad fronteriza con Perú y Brasil , según el mismo presidente colombiano.

Hoy 7 de agosto del 2025 se conmemora 206 años de la Batalla de Boyacá, el inicio de la etapa independista de la República de Colombia y 215 años del Ejército Nacional y cómo se ha acostumbrado en estos casi dos siglos, se tiene prevista una alocución presidencial.

Por medio de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el presidente Petro afirmó que la celebración y conmemoración de la Batalla de Boyacá y Fundación del Ejército nacional comenzaría a las 10:00 a.m. en el Parque Santander, la plaza principal de Leticia, en el Amazonas colombiano.

Esto ha sido señalado por algunos ciudadanos como un hecho que podía esperarse, teniendo en cuenta las frecuentes llegadas tardes del jefe de Estado a eventos de este tipo. “¿Ya empezó? ¿Dónde está Aureliano?”, es uno de los comentarios que usuarios de redes sociales han escrito por la demora de Petro.

Pasada más de una hora desde que se debía dar inicio a la ceremonia, por los canales institucionales no ha comenzado con la transmisión de este evento patriótico.

Siendo las 12:01 p. m., ya se cumple dos horas de retraso del presidente Petro. Algunos canales institucionales y sus respectivas cuentas en redes sociales, por donde se realizaría la transmisión de la ceremonia por la Batalla de Boyacá, han empezado a transmitir su programación habitual o complementar su parrilla de contenido con documentales sobre la independencia de Colombia.

Siendo las 12:01 p.m., en la cuenta oficial de X, de Petro, se subió un video en el que se ven a varias personas en Leticia, coreando su apellido y esperando a que la alocución empiece. " 7 de agosto, en Leticia Amazonas. El pueblo por la soberanía nacional “, afirmó Petro en su trino.

Siendo las 12:18 p.m., Caracol Radio confirmó que el presidente Gustavo Petro ya se encuentra en Leticia. Se espera que sus primeras palabras sea referente a las tensiones diplomáticas y geográficas con Perú.

El ministro del interior Armando Benedetti, el ministro de defensa Pedro Sánchez y la vicepresidenta Francia Márquez se encuentran acompañando al presidente Petro.

Últimas noticias

Otty Patiño aseguró que Petro prefirió la Paz Total sobre la extradición a Estados Unidos: “No aceptarla pasivamente” A un año del cierre del mandato de Gustavo Petro, la apuesta por la Paz Total enfrenta su prueba definitiva: el Gobierno busca consolidar procesos irreversibles y activar antes de diciembre las tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)

Capturan a un hombre que era buscado desde 2016 por el asesinato de su hijo en Soacha: se estaba escondiendo en Ibagué El hoy condenado vivía con su pareja y su hijo recién nacido, que murió debido a la violencia sufrida, cuando ocurrieron los hechos en el municipio de Cundinamarca

Mujer con movilidad reducida denunció que temió por su vida debido al estado de los andenes en la capital y el video es viral: “Lástima” El video se compartió rápidamente en redes sociales, respaldado por ciudadanos que consideran que el espacio peatonal de la ciudad está más deteriorado de lo habitual

Él es Mario Bert, el empresario chileno que conquistó a Carolina Sabino, participante de ‘Masterchef Celebrity 2025’: " Mi príncipe" La actriz bogotana que regresó al país para hacer parte de la décima temporada del reto culinario cumplió 30 años de relación junto al padre de su segundo hijo llamado Benjamín: “El amor de mi vida”