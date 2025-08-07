Colombia

EN VIVO: así transcurre la jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe, hoy jueves 7 de agosto

Miles de simpatizantes del expresidente salieron por las calles de varias ciudades de Colombia y el extranjero, expresando su desacuerdo frente a la condena que enfrenta el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Las movilizaciones se realizarán en
Las movilizaciones se realizarán en diferentes ciudades de Colombia - crédito Redes Sociales/EFE
15:57 hsHoy

Políticos marcharon a favor de Álvaro Uribe

Varios dirigentes políticos del país participaron en las movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, señaló que al líder natural del Centro Democrático se le ha dado un trato de “preso político”.

“Venimos a apoyar la inocencia del presidente Uribe, a quien lo consideramos como un preso político de la justicia colombiana. Este hombre le devolvió la esperanza al país, y hoy recibe en retribución, injusticia, persecución y daño a su buen nombre”, declaró a La FM de RCN Radio.

Además, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, que se vio con un chaleco antibalas, también se pronunció sobre la realización de las movilizaciones en el país.

“Hoy le pasó a Álvaro Uribe, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta es una voz de protesta y este es un mensaje a los colombianos. En el 2026 Petro se va del poder”, dijo Garrido a los medios de comunicación.

La movilización en Bogotá se
La movilización en Bogotá se realiza entre el Parque Nacional y la Plaza de Bolívar - crédito redes sociales
15:47 hsHoy

Marchas en el Eje Cafetero

A pesar de las lluvias registradas en la mañana del jueves 7 de agosto, en Manizales, Pereira y Armenia también se sumaron a la convocatoria del Centro Democrático para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En videos divulgados en redes sociales, ciudadanos expresan su desacuerdo ante la decisión de la jueza Sandra Heredia, que dictó una pena de 12 años en prisión domiciliaria.

Ciudadanos entonan el himno nacional de Colombia durante la marcha a favor del expresidente Álvaro Uribe - crédito redes sociales
Ciudadanos recorren las calles de Armenia, Quindío, en respaldo al expresidente Uribe - crédito redes sociales
Pese a la lluvia, ciudadanos salieron a las calles de Pereira en respaldo de Uribe - crédito X
15:37 hsHoy

Jerónimo Uribe, hijo de Álvaro Uribe, participó en la marcha a favor del expresidente en Medellín

Desde la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín, miles de ciudadanos salieron a las calles en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser condenado a 12 años de detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Entre los manifestantes, se encuentra el empresario Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario nacional, que saludó a los ciudadanos que asistieron a la movilización en la capital antioqueña.

El hijo del expresidente colombiano estuvo en la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín - crédito redes sociales
15:27 hsHoy

Así van las marchas en Barranquilla

Con cánticos de “Libertad” o “Uribe Inocente”, decenas de barranquilleros se congregaron en el Parque Washington de la capital atlanticense, en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde rechazan la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta contra el político colombiano.

Seguidores del expresidente gritan "Libertad", en rechazo a la condena impuesta al exmandatario colombiano - crédito redes sociales
15:21 hsHoy

Avanzan manifestaciones en Cartagena

En el centro histórico de la ‘heroica’, ciudadanos emprendieron su recorrido para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Movilizaciones a favor del expresidente
Movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe en Cartagena - crédito redes sociales
15:16 hsHoy

Cali también se suma a las marchas por Álvaro Uribe

En la ‘Sucursal del Cielo’, ciudadanos se congregaron en el Parque Panamericano de Cali para iniciar su recorrido, donde expresarán su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En redes sociales, se conocieron imágenes de un ciudadano que salió a las calles de la capital vallecaucana con una cometa de un tigre, con letreros apoyando al hoy presidiario.

“Uribe inocente”, se lee en la pancarta, sumado a un letrero que tiene el nombre del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. “De la Espriella Presidente”, se observa.

En la capital del Valle,
En la capital del Valle, un ciudadano llevó una cometa con letreros apoyando al expresidente Uribe - crédito redes sociales
15:07 hsHoy

Comienza movilización en Bogotá: hubo cánticos de ‘Fuera Petro’

Bajo un ambiente nublado, en el Parque Nacional de Bogotá se concentraron miles de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para dar inicio a la movilización que tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana.

Incluso, momentos antes del inicio de la movilización, ciudadanos repitieron el conocido cántico contra el presidente Gustavo Petro, al igual que otras expresiones en defensa del hoy condenado por la justicia. “Fuera Petro”; “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”, eran algunas de las frases dichas por los manifestantes.

Ciudadanos expresan su inconformismo con el presidente Gustavo Petro, bajo el cántico de "Fuera Petro" - crédito redes sociales
15:01 hsHoy

Así va la movilización en Bucaramanga

Con pancartas y banderas de Colombia, centenares de seguidores del expresidente Álvaro Uribe salieron a las calles de la capital del departamento de Santander en defensa del exmandatario colombiano.

Movilización en respaldo a Álvaro Uribe en Bucaramanga - crédito @MariaFdaCabal/X
14:28 hsHoy

Avanzan concentraciones en el país

Sobre las 9:00 a.m. del jueves 7 de agosto, miles de ciudadanos han arribado a los puntos de concentración para la marcha en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

En la Avenida Oriental de Medellín, miles de simpatizantes, con camisas blancas y banderas de Colombia, se han concentrado en este importante punto de la capital colombiana, en la que comenzaron a manifestar las primeras arengas apoyando al exmandatario, tras ser condenado a 12 años en detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Concentración en la Avenida Oriental de Medellín - crédito @ELINSOLENTE6/X
13:51 hsHoy

Ministerio de Trabajo rechazó presuntas presiones a trabajadores para marchar hoy 7 de agosto en apoyo a Álvaro Uribe

La entidad recalcó que la participación en manifestaciones debe ser voluntaria, además, ordenó inspecciones a empresas señaladas y pidió denunciar cualquier vulneración de los derechos laborales.

Por Dahana Ospina

El Ministerio de Trabajo rechazó
El Ministerio de Trabajo rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores. - crédito X @Danielbricen y Camila Díaz/Colprensa

El Ministerio de Trabajo de Colombia rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores para que participen en la marcha convocada este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conocieran denuncias sobre supuestas órdenes de empresas y sectores políticos que buscarían obligar a empleados a manifestarse.

Leer la nota completa

Accidentes domésticos en niños y adolescentes: cuáles son los más habituales y cómo evitarlos

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

Aseguran que Franco Mastantuno usará un histórico dorsal en el Real Madrid: los grandes jugadores que vistieron la camiseta

