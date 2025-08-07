EN VIVO: así transcurre la jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe, hoy jueves 7 de agosto

15:57 hs

Políticos marcharon a favor de Álvaro Uribe

Varios dirigentes políticos del país participaron en las movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, señaló que al líder natural del Centro Democrático se le ha dado un trato de “preso político”.

“Venimos a apoyar la inocencia del presidente Uribe, a quien lo consideramos como un preso político de la justicia colombiana. Este hombre le devolvió la esperanza al país, y hoy recibe en retribución, injusticia, persecución y daño a su buen nombre”, declaró a La FM de RCN Radio.

Además, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, que se vio con un chaleco antibalas, también se pronunció sobre la realización de las movilizaciones en el país.

“Hoy le pasó a Álvaro Uribe, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta es una voz de protesta y este es un mensaje a los colombianos. En el 2026 Petro se va del poder”, dijo Garrido a los medios de comunicación.