EN VIVO: así transcurre la jornada de movilizaciones en respaldo al expresidente Álvaro Uribe, hoy jueves 7 de agosto

Varios dirigentes políticos del país participaron en las movilizaciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, señaló que al líder natural del Centro Democrático se le ha dado un trato de “preso político”.
“Venimos a apoyar la inocencia del presidente Uribe, a quien lo consideramos como un preso político de la justicia colombiana. Este hombre le devolvió la esperanza al país, y hoy recibe en retribución, injusticia, persecución y daño a su buen nombre”, declaró a La FM de RCN Radio.
Además, la congresista de Cambio Radical, Lina Garrido, que se vio con un chaleco antibalas, también se pronunció sobre la realización de las movilizaciones en el país.
“Hoy le pasó a Álvaro Uribe, mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. Esta es una voz de protesta y este es un mensaje a los colombianos. En el 2026 Petro se va del poder”, dijo Garrido a los medios de comunicación.
A pesar de las lluvias registradas en la mañana del jueves 7 de agosto, en Manizales, Pereira y Armenia también se sumaron a la convocatoria del Centro Democrático para respaldar al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
En videos divulgados en redes sociales, ciudadanos expresan su desacuerdo ante la decisión de la jueza Sandra Heredia, que dictó una pena de 12 años en prisión domiciliaria.
Desde la Plazoleta de La Alpujarra en Medellín, miles de ciudadanos salieron a las calles en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras ser condenado a 12 años de detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
Entre los manifestantes, se encuentra el empresario Jerónimo Uribe, hijo del exmandatario nacional, que saludó a los ciudadanos que asistieron a la movilización en la capital antioqueña.
Con cánticos de “Libertad” o “Uribe Inocente”, decenas de barranquilleros se congregaron en el Parque Washington de la capital atlanticense, en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde rechazan la condena a 12 años de prisión domiciliaria impuesta contra el político colombiano.
En el centro histórico de la ‘heroica’, ciudadanos emprendieron su recorrido para manifestar su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez
En la ‘Sucursal del Cielo’, ciudadanos se congregaron en el Parque Panamericano de Cali para iniciar su recorrido, donde expresarán su respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En redes sociales, se conocieron imágenes de un ciudadano que salió a las calles de la capital vallecaucana con una cometa de un tigre, con letreros apoyando al hoy presidiario.
“Uribe inocente”, se lee en la pancarta, sumado a un letrero que tiene el nombre del abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella. “De la Espriella Presidente”, se observa.
Bajo un ambiente nublado, en el Parque Nacional de Bogotá se concentraron miles de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para dar inicio a la movilización que tendrá como destino la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana.
Incluso, momentos antes del inicio de la movilización, ciudadanos repitieron el conocido cántico contra el presidente Gustavo Petro, al igual que otras expresiones en defensa del hoy condenado por la justicia. “Fuera Petro”; “Uribe, amigo, el pueblo está contigo”, eran algunas de las frases dichas por los manifestantes.
Con pancartas y banderas de Colombia, centenares de seguidores del expresidente Álvaro Uribe salieron a las calles de la capital del departamento de Santander en defensa del exmandatario colombiano.
Sobre las 9:00 a.m. del jueves 7 de agosto, miles de ciudadanos han arribado a los puntos de concentración para la marcha en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez
En la Avenida Oriental de Medellín, miles de simpatizantes, con camisas blancas y banderas de Colombia, se han concentrado en este importante punto de la capital colombiana, en la que comenzaron a manifestar las primeras arengas apoyando al exmandatario, tras ser condenado a 12 años en detención domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
El Ministerio de Trabajo de Colombia rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores para que participen en la marcha convocada este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conocieran denuncias sobre supuestas órdenes de empresas y sectores políticos que buscarían obligar a empleados a manifestarse.