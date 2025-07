Madre de periodista fallecida tras caída en Bogotá denuncia maltrato de la pareja y pone en duda versiones oficiales: “Él tenía acciones maquiavélicas”

Laura Camila Blanco, periodista de 26 años, cuya muerte es investigada por la Fiscalía bajo la hipótesis de un posible feminicidio - crédito red social X y Google Maps

“Eso no fue un suicidio”. Con esa frase, Cecilia Osorio rechaza la versión oficial sobre la muerte de su hija, Laura Camila Blanco, y resume la convicción de una familia que exige respuestas.

La joven comunicadora social y periodista, de 26 años, falleció tras caer desde el noveno piso del edificio donde residía en Bogotá.

Aunque las autoridades han calificado el hecho como un accidente, la familia sostiene que se trató de un feminicidio y pide que la investigación avance en esa dirección.

Según contó Osorio a El Tiempo, la noche previa a la tragedia Laura Camila celebraba el grado de su novio con una cena familiar.

“Era una cena con sus papás y otras personas allegadas. No había licor ni nada”, relató.

Horas más tarde, en la madrugada del 27 de julio, recibió una llamada de la Policía: su hija había caído al vacío y estaba siendo trasladada al hospital.

Una vida con proyectos y cambios recientes

La joven había experimentado transformaciones importantes en su vida. Dos meses antes se había mudado al conjunto residencial Salitre Living, en la localidad de Barrios Unidos, con la idea de independizarse.

Trabajaba en una empresa de publicidad y había egresado con honores de la universidad.

Además, planeaba iniciar una maestría, aunque dudaba sobre la modalidad: “Ella se inscribió a su maestría presencial, pero el novio le dijo que no, que la hiciera virtual. En la universidad no completaron el cupo para la modalidad virtual y la llamaron a ofrecerle la presencial. Ella estaba pensando qué decisión tomar”, explicó su madre.

Una relación marcada por el control

El vínculo sentimental de Laura Camila atravesaba dificultades. Según su madre, se trataba de una relación intermitente, con episodios de control.

“Él tenía acciones maquiavélicas. Ellos asistieron a una terapia de pareja; el terapista le dijo que él tenía celopatía y que, si querían tener una relación, debía tratarse”, contó Osorio.

Pese a estos antecedentes, una amiga de la joven aseguró que ella estaba animada por la terapia psicológica.

“La última sesión la tuvo el viernes. Ella me dijo que se sentía muy tranquila, feliz, porque la terapia le iba a servir mucho”.

La noche de la discusión

De acuerdo con la reconstrucción de El Tiempo, tras la cena, la pareja regresó al apartamento junto a algunos amigos del novio.

En la madrugada, se desató una fuerte discusión entre ambos, por lo que se encerraron en una habitación.

“Las personas que estaban en el apartamento no intervinieron, no hicieron nada, no dijeron nada”, lamentó la madre. Momentos después, Laura Camila cayó desde la ventana del noveno piso.

Las sospechas aumentaron con lo que pasó después. “De acuerdo con las autoridades, quienes estaban ahí alteraron la escena. Ellos estaban tomando y, cuando el CTI llegó, todo estaba ordenado, no había botellas, la ventana estaba cerrada”, denunció Osorio.

La habitación donde ocurrió la discusión mostraba desorden: cuadros caídos, la cama revuelta y un balde con vómito, lo que indicaría que el novio estaba en mal estado y que Laura lo asistió.

Los vigilantes del edificio escucharon la riña y evitaron que el hombre abandonara el lugar. Al llegar la Policía, el novio afirmó que Laura Camila “se lanzó”.

“Él ni siquiera sabía qué decir. Tengo entendido que su estado de alicoramiento era muy fuerte. Lo dejaron libre”, reclamó Osorio.

El reporte oficial de la Policía Metropolitana de Bogotá calificó la muerte como un hecho “infortunado y lamentable” y reiteró el llamado al consumo moderado de alcohol.

Por ahora, la Fiscalía informó que la “investigación está en curso” y no hay capturas.

Testimonios que cuestionan la versión inicial

A estos elementos se suman los testimonios revelados por Noticias Caracol y Blu Radio, que señalan que hacia las 5:00 a. m. se escucharon gritos y una pelea intensa dentro de la habitación.

Minutos después, el novio salió y dijo que ella se había lanzado. Los presentes, compañeros de trabajo de la pareja, aseguraron no haber intervenido ni presenciado el momento exacto de la caída.

La madre de la joven aseguró en estos medios que Laura había sufrido maltrato físico, verbal y psicológico en la relación. “Estoy segura de que ella fue arrojada, por la situación; cómo estaba la habitación. Ella no hubiera hecho eso”, expresó.

También reconoció que la familia nunca formalizó una denuncia previa: “Me duele no haber denunciado antes, me duele pensar que ella aguantó tanto. Pido que esto no quede impune”.

La Fiscalía continúa con la recolección de testimonios y pruebas para esclarecer si la caída fue un acto voluntario o un feminicidio.

El novio fue interrogado como testigo principal y dejado en libertad mientras avanzan las pesquisas.

La muerte de Laura Camila Blanco ha generado conmoción y debate sobre la violencia en las relaciones de pareja y la necesidad de denunciar a tiempo.