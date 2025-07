Denuncian nuevo ataque contra el oleoducto de Caño Limón-Coveñas en Arauca

FOTO DE ARCHIVO. Un helicóptero participa en las labores de reparación del oleoducto colombiano Caño Limón-Coveñas después de un ataque cnn explosivos de la guerrilla izquierdista en Arauquita, departamento de Arauca, Colombia, 13 de julio, 2001. REUTERS/

El domingo 13 de julio, la filial del Grupo Ecopetrol, Cenit, denunció un nuevo atentado terrorista contra la infraestructura del oleoducto Caño Limón – Coveñas, ubicado en la vereda Agua Santa, zona rural de Saravena, en el noroccidente del departamento de Arauca.

El ataque, que perpetró un grupo armado organizado por identificar, motivó la activación inmediata del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC), recogieron de los hechos en la emisora La W Radio.

Agregaron que a través de un comunicado oficial, Cenit notificó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del mencionado municipio sobre la situación y explicó las medidas implementadas en el marco del (PEC).

Señalaron también que personal técnico especializado fue desplegado al lugar con el respaldo de efectivos del Ejército Nacional, quienes brindaron seguridad y garantizaron el acceso para ejecutar las labores de atención.

La empresa transportadora recomendó a la comunidad de la zona no aproximarse al sector afectado hasta que concluyan los trabajos de reparación y mitigación de riesgos. Cenit aclaró que estas restricciones se mantendrán mientras persistan labores técnicas y el área no esté completamente asegurada, informaron en ese medio radial.

El Grupo Ecopetrol condenó el atentado y reiteró su llamado para que cesen los ataques contra la infraestructura petrolera. La compañía argumentó que estos hechos ponen en riesgo la integridad de las comunidades vecinas, generan perjuicios ambientales significativos y afectan el desarrollo económico nacional.

El ataque con explosivos en el oleoducto Caño Limón-Coveñas obligó a suspender temporalmente el bombeo de petróleo entre los campos productores del noreste colombiano y el puerto de exportación en el Caribe. Así lo detalló Cenit, la filial de Ecopetrol dedicada al transporte de hidrocarburos, destacaron en la agencia internacional de noticias Reuters.

No se reportaron víctimas mortales ni heridos en la acción, ocurrida en una zona rural del municipio de Saravena. El incidente forzó la implementación del protocolo de emergencia para contener la fuga de crudo y minimizar el riesgo de contaminación ambiental, en concordancia con lo señalado por Cenit.

La filial de Ecopetrol no asignó responsabilidad a ningún grupo particular. No obstante, las Fuerzas Militares sostienen que en la región tienen presencia combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones disidentes de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016, firmado para poner fin a un conflicto armado que, en cinco décadas, ha dejado un saldo de 450.000 muertos en Colombia.

El oleoducto Caño Limón-Coveñas se extiende a lo largo de 773 kilómetros y tiene capacidad para transportar hasta 210.000 barriles diarios de crudo. Esta infraestructura ha sido blanco frecuente de ataques en los últimos años; algunos de ellos han ocasionado incendios y contaminación de fuentes hídricas, de acuerdo con informes de Cenit difundidos por Reuters.

Durante 2024, en Colombia se han registrado 32 voladuras de oleoductos, de acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Defensa. El país, con aproximadamente 50 millones de habitantes, continúa enfrentando escenarios de violencia que impactan tanto la seguridad energética como el entorno ambiental y social.

A este atentado se suma el secuestro, la semana pasada , de tres trabajadores “de empresas contratistas” de Cenit en hechos distintos cuando se movilizaban por las vías de Saravena y de la vereda Palo de Agua en zona rural de Fortul para llevar a cabo trabajos de “mitigación y limpieza en zona” luego de que también se perpetrara otro atentado en el oleoducto Bicentenario.

“Cenit, empresa comprometida con el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, exige a los captores garantizar la vida y los derechos de las personas secuestradas y a liberarlas de inmediato. La compañía se solidariza con sus familias y repudia este tipo de acciones”, solicitaron en la misiva.