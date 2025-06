Presidente de Fenalco criticó la reforma laboral aprobada en el Senado: “Traerá como consecuencia la destrucción de miles de empleos”

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la reforma laboral podría incentivar la informalidad en lugar de combatirla - crédito Colprensa

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró que la aprobación de la reforma laboral en su cuarto y último debate en la plenaria del Senado de la República, que tuvo lugar el martes 17 de junio de 2025, traerá consecuencias a nivel comercial y los índices de empleos informales aumentarán.

En un video que fue difundido por medio de las redes sociales se escucha a Cabal aseverando que es una consecuencia de la no aprobación de la consulta popular, que se toma como un “contentillo” para la actual administración: “El Senado de la República le entregó al gobierno una mala reforma laboral para el país que va a perjudicar a miles de colombianos solo por el hecho de ser una moneda de cambio y no aprobar la consulta popular”.

La cabeza del gremio empresarial colombiano afirmó que la tarifa laboral en un porcentaje considerable que se llevará por delante a los microempresarios: “Como le hemos advertido, esta reforma incrementará los costos laborales entre un 18 y 34%. Afectará a las micro, pequeñas y medianas empresas, especialmente las que trabajan y laboran durante las noches, dominicales y festivos”.

Finalmente, aseveró que esto tendrá como efecto la pérdida de miles de empleos que conducirán a la labor informal: “Traerá como consecuencia la destrucción de miles de empleos y el incremento de la informalidad”.

El texto que constaba de 77 artículos, fue aprobado con 57 votos a favor y 31 en contra, bajo el título del Proyecto de Ley No. 311 de 2024, que unifica las legislativas No. 166 de 2023 Cámara, No. 192 de 2023 Cámara y No. 256 de 2023 Cámara, y propone ajustes parciales a las normas laborales vigentes.

Uno de los artículos que generó mayor debate fue el número 9, en el que se planteaba reforzar la situación laboral para pre pensionados y madres gestantes, no obstante, no pasó bajo los argumentos de que este aspecto ya está cobijado por el Código Procesal del Trabajo, aprobado recientemente por el Congreso.

Dicha discusión estuvo marcada por las fuertes ponencias de algunos de los legisladores, no obstante, han sido más las reacciones a favor del texto y el aval que le dieron que las repercusiones negativas.

Modificación de la Jornada Laboral

Este fue otro de los puntos que más atención tuvo por parte de los parlamentarios, que tuvo 59 votos a favor y 33 en contra. Allí, el centro de la discusión radica en la disminución de la jornada laboral y las horas trabajadas por semana.

En la actualidad está establecido un total de 42 horas a la semana que dependiendo las labores y la compañía se distribuyen entre cinco y seis días a la semana, sin embargo, se pretende que se realicen jornadas de entre 4 y 9 horas continuas bajo acuerdo, siempre dentro del límite semanal.

Se negó la posibilidad de la reducción del tiempo de trabajo a cuatro días por tres de descanso, y se confirma que cualquier hora adicional que el trabajador ocupe realizando las labores asignadas será contada como unja hora extra.

Con respecto a las actividades de los menores de 18 años, se estipula que son seis horas al día para completar 30 semanales en jóvenes de los 15 a los 17 años, y para mayores de ese rango serano cho horas diarias y 40 semanales.

La última palabra se estima que se conozca antes del viernes 20 de junio, que es el plazo máximo para portar y conciliar el documento que fue admitido por la Cámara de Representantes.