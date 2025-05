Margarita Rosa de Francisco se fue contra David Racero y pidió un “cambio en nuestra cultura”: “Voten en contra de ese abuso”

Margarita Rosa de Francisco lanzó críticas a Racero - crédito @andresreinafotografo/Instagram

La actriz, presentadora y activista política Margarita Rosa de Francisco no dejó pasar de agache la polémica de la que es protagonista el representante a la Cámara David Racero, de quien el periodista Daniel Coronell reveló audios que lo dejan mal parado frente a las condiciones laborales que ofrece a aspirantes a trabajar en un negocio de frutas y verduras en Bogotá que es de su propiedad.

La vallecaucana planteó el escenario ideal, la “utopía”, que debería darse en reacción y reconocimiento de esta nueva polémica que tiene las luces sobre el expresidente de la Cámara de Representantes.

“El síntoma de un verdadero cambio en nuestra cultura estaría, por ejemplo, en esto: Racero mismo saca los audios y dice: “Sí, señoras y señores. Este que habla en esos audios soy yo (hace cinco años o uno, qué carajo importa). Voten en contra de ese abuso”. Luego, le pide perdón al progresismo y renuncia al Congreso", escribió en X.

Lo que ha dicho Racero en relación con la polémica

En respuesta a la controversia, el representante David Racero publicó un extenso comunicado en su cuenta de la red social X, en el cual afirmó que está colaborando con una investigación en la Corte Suprema de Justicia, la cual se encuentra activa desde septiembre de 2024.

En el mensaje, Racero sostuvo que esta investigación surgió a partir de una solicitud que él mismo presentó, debido a la aparición de información atribuida a su nombre sin una verificación adecuada: “Con ocasión de unas publicaciones en portales de opinión, he venido siendo objeto de una investigación en la Corte Suprema de Justicia, juez natural de los congresistas. Investigación que tuvo origen en una solicitud que yo mismo realicé”.

“La idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero confieso que la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta; está en juego mi intimidad y la de mi familia”, se lee en la misiva, haciendo referencia a los antecedentes de interceptaciones ilegales de comunicaciones que han tenido lugar en Colombia en años recientes.

También explicó que el negocio en cuestión fue un emprendimiento familiar que operó durante aproximadamente seis meses en 2020, en medio de las dificultades económicas provocadas por la pandemia.

“Pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido”, escribió en su publicación.

Al final de su pronunciamiento, Racero reafirmó su compromiso con el debate político y con la reforma laboral, al tiempo que hizo un llamado a la justicia y a la ciudadanía. “A la gente, todo. A la Justicia, mi confianza absoluta. A la oposición, el debate y la confrontación frentera. Pero las reformas van”.

Hasta el momento, no se han producido nuevos comunicados oficiales por parte de la Corte Suprema de Justicia ni se conocen detalles adicionales sobre el avance de la investigación mencionada por el congresista, pero la situación avivó el debate sobre la coherencia entre el discurso político y las prácticas personales de los líderes públicos, así como sobre la importancia de garantizar la legalidad en la obtención y divulgación de comunicaciones privadas.

Tras el pronunciamiento del representante, en el que evitó asumir plenamente su responsabilidad y centró su defensa en el argumento de la privacidad, varias figuras públicas reaccionaron a sus declaraciones. Entre ellas se encuentra la precandidata y periodista Vicky Dávila, que cuestionó su mensaje y recordó los señalamientos relacionados con presuntos abusos cometidos contra una de sus exempleadas.

Por otro lado, el concejal de Bogotá Daniel Briceño, reconocido por su constante seguimiento y difusión de este tipo de denuncias, publicó un mensaje breve con un tono desafiante: “Un pequeño emprendimiento en donde los empleados tenían horarios de 13 horas, sin prestaciones y bajo una explotación laboral extrema”.

