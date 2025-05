Polémica por oferta laboral de David Racero; un millón de pesos por 13 horas de trabajo: “Lavan baños, hacen aseo, hacen pulpa, manejan caja, lavan pisos”

Liverpool FC vs. Crystal Palace - EN VIVO: Lerma y Muñoz se van en ventaja antes de los 10 minutos de partido Luis Díaz, campeón de la Liga con los ‘Reds’, se enfrentará en Anfield Road a Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la FA Cup en el primer título en la historia del equipo de Londres

Shakira interrumpió su gira mundial para cumplir su cita con el Festival Sueños en Chicago: estos fueron los mejores momentos ‘La Loba’ no defraudó como cabeza de cartel de la edición 2025 del encuentro musical latino a donde la estrella colombiana llevó parte del show de ‘Las mujeres ya no lloran’: “Cada escenario me recarga”