Juicio a Álvaro Uribe: exfiscal Néstor Humberto Martínez contó que el expresidente le entregó cartas con presuntos ofrecimientos de paramilitares extraditados

Néstor Humberto Martínez, exfiscal General de la Nación, declaró en el juicio contra el expresidente Uribe por presunto soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal - crédito juicio Uribe

Este jueves 15 de mayo de 2025, se dio continuidad al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que es acusado de los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.

El primero en declarar fue Néstor Humberto Martínez, exfiscal General de la Nación.

Martínez contó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le entregó unas cartas el 15 de agosto de 2017, en las que se informaba sobre la presunta disposición de varios paramilitares extraditados a declarar en dos procesos judiciales de alto perfil.

Néstor Humberto Martínez contó que el expresidente Álvaro Uribe Vélez le entregó unas cartas el 15 de agosto de 2017 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Durante su testimonio, Martínez relató que ese día se encontró con el líder natural del Centro Democrático, luego de atender una reunión a las seis de la tarde.

“Me retiré, hice la presentación y volví al lugar donde me estaba esperando el doctor Álvaro Uribe”, explicó Néstor Humberto Martínez.

Según el exfiscal, en ese encuentro el exmandatario colombiano (2002-2010) le entregó unas comunicaciones procedentes de Estados Unidos.

“Él traía unas cartas que le habían hecho llegar desde los Estados Unidos donde unos paramilitares que habían sido extraditados estaban ofreciendo rendir declaración en dos casos en particular”, indicó.

Esos dos procesos, según Néstor Humberto Martínez, eran el que involucraba al hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe, y el del asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia (2002-2010) - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El exfiscal Martínez señaló que, en ese momento, el proceso contra Santiago Uribe se encontraba en la Fiscalía General de la Nación, posiblemente en etapa de indagación.

“Yo creo que estaba ya o se habían formulado cargos, no recuerdo con exactitud si se habían imputado”, dijo ante el Juzgado 44de Conocimiento de Bogotá.

Sobre el segundo caso, precisó que también se trataba de un expediente relevante para la justicia colombiana.

El exfiscal aseguró que se trataba de documentos con múltiples sellos, aunque no pudo precisar su origen exacto.

“No podría decir hoy en día los sellos de quién eran, pero sí tenían una cantidad de sellos dirigidos al fiscal general”, aseguró ante la defensa de Álvaro Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados.

En su declaración, Martínez agregó que ofreció gestionar el contenido de las cartas a través de los canales institucionales.

“Yo le ofrecí al presidente Uribe que la Fiscalía tomaría el mayor interés para que ese ofrecimiento se tramitara en el esquema de cooperación judicial internacional con los Estados Unidos de América”, afirmó.

Néstor Humberto Martínez indicó que Uribe le dijo lo siguiente:“Yo creo que la guerrilla estaba militarmente vencidas y hubiésemos podido seguir avanzando por ese camino, pero como se tomó una decisión política por parte del gobierno, del cual usted forma parte de Dr. Martínez, yo quiero enviar este mensaje al Presidente: ‘usted se sentó en esa mesa de negociación por la paz de Colombia, no se pare de ella sin entregarle una paz efectiva a los colombianos’“.

Por ese mensaje, Néstor Humberto Martínez calificó a Álvaro Uribe como alguien patriótico. “Así se lo transmití al presidente Santos en su momento”

Finalmente, el exfiscal dijo que los documentos fueron remitidos a las unidades competentes dentro de la Fiscalía, donde se dio inicio a los trámites correspondientes.

“Así se hizo, por conducto de las unidades competentes se le dio trámite a esas solicitudes”, concluyó.

Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña, líder del frente ‘Cacica La Gaitana’, también declaró este jueves 15 de mayo.

“Comenzamos a hablar, hablamos del caso por la desmovilización de Tolima. Estando allí de cierta manera de Pipintá comenzó a acercarse a mí, inicialmente como cualquier otro compañero de patio, y me preguntaba que si lo que había salido por noticia era verdad, todos los días hablábamos y hoy tenemos una buena amistad y tenemos muy buena comunicación”, aseveró Agudelo Medina.

Pablo Hernán Sierra, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia - crédito audiencia Uribe

Y puntualizó: “No sea pendejo, a usted lo están investigando por algo que Uribe lo mandó a hacer. Yo sé que Uribe lo mando a hacer esa falsa de movilización con Luís, Carlos Restrepo, y que si era el caso que él me ayudaba para que un abogado me asesorara”.

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez seguirá el viernes 16 de mayo de 2025 en el Juzgado 44 de Conocimiento de Bogotá.