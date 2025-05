Exministro de Minas enfureció por anuncio de la Alcaldía de Bogotá sobre la comunidad embera: “Racismo puro y duro”

Andrés Camacho criticó la reciente declaración de la Alcaldía de Bogotá con respecto a la comunidad Embera - crédito @ingeniero__camacho/Instagram

El secretario de Seguridad del Distrito, César Restrepo, informó el 10 de mayo que la Alcaldía de Bogotá está evaluando la opción de presentar una denuncia formal contra integrantes de la comunidad indígena embera, quienes permanecen en el Parque Nacional.

La posible acción legal estaría relacionada con presuntos casos de reclutamiento de menores en dicho asentamiento.

ho.Estas declaraciones generaron todo tipo de comentarios y reacciones. Tal fue el caso del exministro de Minas del actual Gobierno nacional, Andrés Camacho, que escribió en su cuenta de X que la Alcaldía con este anuncio actúa con “racismo puro y duro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hemos identificado que miembros de la comunidad emberá estarían ordenando a menores de 14 años realizar actividades que simulan comportamientos de cuerpos armados. Se trata de ejercicios de entrenamiento físico, formación de guardias y actitudes que reflejan un uso agresivo de la fuerza”, comentó el secretario de seguridad de la capital al respecto.

Frente a las anteriores palabras de Restrepo el exministro de Minas del Gobierno de Gustavo Petro, Andrés Camacho expresó un rechazo contundente frente al anuncio de la Alcaldía de Bogotá, señalándolo como una muestra de discriminación y falta de comprensión hacia las tradiciones y organizaciones de los pueblos indígenas.

“Racismo puro y duro, pero además un absoluto desconocimiento de lo que significa la guardia indígena para los pueblos ancestrales”, escribió por medio de su cuenta de X el exfuncionario público de la administración liderada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Andrés Camacho arremetió en contra de la Alcaldía de Bogotá - crédito @andrescamachom_

Y es que, esas declaraciones desataron varias reacciones, en ese sentido la Defensoría de Pueblo se había pronunciado al respecto. La entidad rechazó de manera enfática la estigmatización que tales afirmaciones generan, calificándolas como “inaceptables”, y recordó que la Guardia Indígena es una figura legítima reconocida por el ordenamiento constitucional colombiano.

La institución destacó que la guardia indígena es una forma legítima de organización interna de los pueblos originarios, amparada por la Constitución Política de Colombia, y que no debe ser considerada como un grupo armado ni como una organización ilegal.

Al pronunciamiento reaccionó el representante a la Cámara del Pacto Histórico Agmeth Escaf que se sumó al exministro Camacho a cuestionar dichas declaraciones.

“Esto es lo que toca hacer. Buscar acuerdos en el marco del respeto. Bien por la Defensoría y el liderazgo de la doctora @MarnIris. La Guardia Indígena no es un actor del conflicto armado; no se puede caer en ese juego tan miserable de estigmatizar a nuestras comunidades indígenas. No se les puede seguir tratando como enemigas”, escribió Escaf.

Agmeth Escaf reaccionó al comunicado de la Defensoría del Pueblo - crédito @agmethescaf

A lo anterior el legislador perteneciente a la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes agregó: “También es necesario el llamado a evitar la instrumentalización de la niñez. Proteger al pueblo Emberá implica reconocer su dignidad y su autonomía. Ojalá pronto se den las condiciones para su retorno”.

Por su parte, frente a estos señalamientos, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá Miguel Silva Moyano respondió a la controversia diciendo: “Falsos progresistas nos acusan de racistas cuando hemos estado acompañando a los emberá durante más de 72 horas en esta protesta en el Parque Nacional. Lo hacen desde la comodidad de sus casas, amparados detrás de cuentas falsas, mientras nosotros hemos garantizado presencia permanente e integral. Falsos progresistas que miran para otro lado ante la vulneración de derechos e instrumentación de niños y niñas. Falsos progresistas que pretenden que nosotros hagamos el trabajo del Gobierno Nacional”.

Por su parte, frente a estos señalamientos, el secretario general de la Alcaldía de Bogotá Miguel Silva Moyano respondió a la controversia - crédito @MSilvaMoyano

El funcionario también informó que cuentan con un Punto de Monitoreo Unificado (PMU) las 24 horas los 7 días de la semana en la Unidad Policial de Ingreso (UPI) La Florida, realizan acompañamientos en La Rioja y tienen una ruta de integración local efectiva.

“Les cuento que tenemos un PMU 24/7 en la UPI La Florida, acompañamientos en La Rioja y una ruta de integración local efectiva. Hemos atendido niños y niñas con servicios de salud e integración social. Hemos ofrecido albergues y Centro Amar.Aquí seguiremos mientras falsos progresistas de sofá se regodean en la inacción”, dijo.