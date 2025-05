Álvaro Uribe negó conocer un supuesto ofrecimiento de Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve en 2018: “Es el caballito de batalla contra mí”

Álvaro Uribe en su declaración de este martes 6 de mayo de 2025 - crédito @prensapaloq/X

El 6 de mayo de 2025, en la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, se reanudó el juicio contra el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

A lo largo de la audiencia, el líder político del Centro Democrático, bajo declaración juramentada, respondió sobre un presunto ofrecimiento de Diego Cadena, que lo representó en años anteriores, a Juan Guillermo Monsalve para hablar bien del exmandatario en febrero de ese año.

“Usted ha dicho en su respuesta anterior que ahí fue donde usted escuchó, ahora que conoce estas grabaciones, la referencia a una acción de revisión, ese día. ¿Mi pregunta es si, fue la primera vez que usted tuvo conocimiento de ese ofrecimiento?”, preguntó Jaime Granados.

Álvaro Uribe y su abogado Jaime Granados, que fue el encargado de presentar la teoría del caso por parte de la defensa - crédito Colprensa

A lo que Uribe, dijo: “A mí nunca se me informó que en esa reunión se hubiera hablado de acción, de revisión. Nunca. Cuando yo le contesté la pregunta anterior que nunca se habló de acción, de revisión, nunca se habló ni porque fuera ofrecida por el doctor Cadena, ni porque fuera pedida por el abogado de Monsalve”.

De igual manera, el exgobernador de Antioquia, que se ha declarado inocente, sostuvo que nunca conoció y mucho menos tuvo comunicación con el togado que representaba a Juan Guillermo Monsalve.

A la par, Granados preguntó a Uribe si fue informado por Cadena del presunto ofrecimiento acerca de una acción de revisión en favor de Monsalve. Con respecto a la pregunta, el expresidente señaló que si supo de la propuesta, pero meses después de que se hiciera.

“Sí, doctor Jaime, porque ese tema ha sido muy importante y es el caballito de batalla contra mí. Es una llamada después del 1 de abril. Como he sufrido tanto por ese tema, la tengo en la mente. Es una llamada del 3 de abril”, respondió Uribe Vélez.

El expresidente señaló que no estuvo involucrado en sobornos ni tráfico de influencias para cambiar el testimonio de ningún exparamilitar - crédito @prensapaloq/X

Y agregó: “Aquí hay un tema que no se ha hablado en este proceso. Yo quiero que el señor Juez lo escuche. ¿Por qué? ¿El 21 de febrero Monsalve no recibió a Diego Cadena? Ese día no fue Héctor Romero. ¿El 22 sí, fue el abogado quien entró el teléfono de grabación? Héctor Romero. ¿El 21 no tenía Monsalve el teléfono de grabación? El 22 sí lo tenía. Para mí es una plena prueba en un proceso”.

En ese sentido, dijo que esa era la prueba de que el caso en su contra podría ser un montaje de Monsalve, sus allegados y otros senadores para afectarlo judicialmente.

“Nunca tomé la decisión de ir a buscar testigos. A mí me llegaba la información de que el senador Cepeda iba a buscar testigos y les ofrecía beneficios para que me acusaran”, expresó el exmandatario.

El tenso cara a cara entre Álvaro Uribe y Deyanira Gómez

El expresidente Álvaro Uribe cuestionó a la testigo y presunta víctima Deyanira Gómez - crédito Focus Noticias

Cabe recordar que, el abogado Diego Cadena, que está bajo investigación por estos hechos, aseguró que Juan Guillermo Monsalve, iba a declarar a favor del expresidente, pero que luego cambió de opinión, y que, según el exabogado de Uribe Vélez, esto ocurrió por culpa de Deyanira Gómez, entonces pareja del exparamilitar.

Así las cosas, el expresidente Uribe dijo: “Cuando yo comparo los antecedentes de la señora con los míos, veo muy claramente que ella viene de una formación no solamente médica, sino política y de relaciones con grupos....”

Gómez, que estaba presente en el juicio de manera virtual, reaccionó rápidamente, prendiendo su cámara para sonreír de manera irónica ante las declaraciones del expresidente Uribe Vélez.

El líder político del Centro Democrático no se quedó atrás y dijo: “De pronto aparece ahí, con lenguaje corporal burlándose y de pronto desaparece de la pantalla, pero señora juez, que nada nos perturbe”.

Por lo que, Deyanira Gómez volvió a activar su cámara y el exsenador manifestó: “Se ríe hasta muy bonito...le luce más la risa que la mala cara”.