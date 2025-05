Esta fue la verdadera razón por la que Yina Calderón fue deportada de México, país que sueña conquistar luego de ‘La casa de los famosos’

Yina Calderón, participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025', y su padre vivieron drama en migración México cuando fueron inadmitidos por ese país - crédito cortesía Canal RCN y Caracol Televisión/Youtube

Con la visita de Manelyk a La casa de los famosos Colombia 2025, Yina Calderón reveló la intención que tiene de conquistar México, país en el que espera triunfar una vez salga del reality de convivencia, e incluso sueña con aparecer en sus pantallas participando en formatos similares al que está ahora.

Por esta razón, en redes sociales recordaron el drama que vivieron la empresaria de fajas y su padre, Leonel Calderón, por cuenta de las autoridades migratorias mexicanas, que decidieron inadmitirlos y devolverlos a Colombia, luego de mantenerlos retenidos durante 14 horas en un calabozo. “El peor día de mi vida, nos humillaron y encerraron”, contó en ese entonces la también DJ de guaracha.

Yina Calderón y su padre Leonel Calderón fueron rechazados en México cuando en 2019 quisieron conocer este país al que la participante de 'La casa de los famosos Colombia 2025' todavía sueña con conocer - crédito Caracol Televisión/Youtube

A mediados de 2019, Yina Calderón, que nunca había salido del país, quiso cumplirle uno de los mayores deseos a su padre: visitar a la virgen de Guadalupe, ya que ambos son devotos. Sin embargo, este sueño se derrumbó cuando les negaron el ingreso en el aeropuerto de Ciudad de México.

“Más que por mí, me duele mucho por mi papá. Yo tenía todo al día: vuelos, hospedaje, alimentación, mis cuentas bancarias al día... simplemente México dijo no y ya. No hubo ninguna explicación, solo malos tratos para nosotros y abusos”, compartió Yina en un mensaje de indignación que subió a sus redes sociales.

Luego de que la noticia se viralizara, la creadora de contenido aclaró los hechos, ya que surgieron varias hipótesis acerca de su retención en el aeropuerto de la capital mexicana.

Yina Calderón juró que no quería volver a México luego de haber sido rechaza con su padre Leonel Calderón - crédito Caracol Televisión/Youtube y Yina Calderón/Facebook

“El sueño de nosotros era ir a Guadalajara, yo soy devota a la virgen de Guadalupe. Desde niña yo soy devota a la virgen de Guadalupe, entonces iba a cumplir una promesa por un favor que me realizó”, comenzó contando sobre los motivos de su viaje.

Yina Calderón y el sueño de triunfar en México tras finalizar ‘La casa de los famosos Colombia 2025’

Si bien el deseo de la creadora de contenido por conocer el país azteca en un principio estaba relacionado con su fe y el turismo, ahora que regresó a la televisión, la empresaria confesó sus nuevos planes, pues se proyecta como una de las futuras participantes de La casa de los famosos All-Stars.

En la última conexión con 'La casa de los famosos All-Stars', Manelyk González y Yina Calderón hicieron las pases antes de la salida de la mexicana de regreso a su casa estudio - crédito @telemundo/Instagram

Este objetivo motivó a que Yina tuviera un comportamiento negativo hacia Manelik cuando “la reina de los realities” estuvo de intercambio en Colombia, ya que Calderón utilizó esta estrategia para entrar en el radar de la prensa mexicana.No obstante, la influencer cuenta con un antecedente que le hizo pasar un trago amargo junto a su padre, con quien fue rechazada por las autoridades migratorias en 2019.

Al pisar suelo mexicano, Yina y su papá fueron abordados en la fila y llevados a un cuarto de interrogación, en donde, según contó la DJ, les quitaron sus documentos y pasaportes.“Esperen acá, que serán interrogados. Ahí nos tuvieron como tres horas y yo nada que pasaba a la entrevista. Nos quitaron los pasaportes. Estábamos sin maletas, no nos dejaron comunicar ni llamar a nadie, nos hicieron llenar un formulario con nuestra dirección acá, con quién vivimos acá, qué hacemos acá. Bueno, en fin. Cuando pasan las tres horas, nada que nos llamaban a entrevista”, mencionó.

De acuerdo con lo que compartió en ese entonces la influencer, al personal encargado del proceso no le importó que su papá sufriera de diabetes ni que el pasar tanto tiempo sin comer ni beber nada le afectara, además de necesitar una dosis de insulina.“Se quitan todo, entreguen los celulares. Le pusieron una cinta a los teléfonos. Nos requisaron y nos quitaron las pertenencias, y ahí ya nos metieron a un calabozo. Era un lugar oscuro“, afirmó Yina al programa de entretenimiento La Red.

Pese a este incidente, Yina prometió que regresaría: “Nos vemos luego, Guadalupe”, y ahora que hace parte de La casa de los famosos Colombia 2025, aspira a hacerlo por la puerta grande.