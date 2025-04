Caso Ungrd: fracasó audiencia porque defensa no consignó $10 millones: “No podemos asumir ese riesgo”, advirtió la jueza

El preacuerdo fijaba una condena de tres años y siete meses de prisión - crédito Freepik y Ungrd

La audiencia en la que debía formalizarse el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y Luis Carlos Barreto Gantiva, ex subdirector de Conocimiento del Riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue suspendida el miércoles 30 de abril debido a que la defensa del procesado no consignó los 10 millones de pesos exigidos como parte de la reparación por los daños causados.

Un olvido que generó la frustración del juzgado y la postergación de un procedimiento clave dentro de uno de los escándalos de corrupción más graves del actual Gobierno.

La jueza encargada del caso fue enfática al señalar que sin el cumplimiento de este requisito no era posible avanzar en la diligencia:“En relación con los 10 millones de pesos que usted está diciendo (en referencia al fiscal), pues no podemos seguir adelante si no se hizo la consignación”, indicó la funcionaria judicial, dejando en claro que el pago debía haberse hecho antes del inicio de la audiencia.

El fiscal había acudido con el documento ya suscrito por Barreto Gantiva, en el cual el exfuncionario aceptaba su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y soborno en actuación penal. A cambio, se pactó una pena de tres años y siete meses de prisión, dentro de los beneficios contemplados por la colaboración con la justicia.

“Imposible aplazar”: la defensa intentó sin éxito frenar la suspensión

Ante la advertencia de la jueza, el abogado de Barreto trató de persuadirla argumentando que el depósito estaba siendo realizado en ese mismo instante.“Ya se está haciendo el depósito para completar los 10 millones de pesos. Si su Señoría estima, podemos… hacer una suspensión. No nos demoramos más que la persona se retire de la entidad bancaria y nos haya certificado el depósito que se está haciendo en este momento”, alegó el defensor.

Sin embargo, la jueza respondió con firmeza:“Doctor, pues ya quisiera el despacho poderse dar el lujo, tener el privilegio de aplazar una audiencia por dos horas y seguirla. Ustedes comprenden cómo son las agendas de estos despachos. (…) Eso es muy difícil. No es difícil, es imposible”, enfatizó, dejando en claro que el calendario judicial no permitía reprogramaciones improvisadas.

La negativa de la jueza se apoyó en la necesidad de certeza sobre el cumplimiento de los compromisos pactados.“Obviamente aquí todos debemos partir del principio de la buena fe, pero no podemos asumir ese riesgo de seguir adelante y que luego el pago no se haga efectivo”, afirmó.

Por ahora, el trámite de verbalización del preacuerdo quedó en suspenso y deberá retomarse el 26 de mayo, fecha en la que se espera que ya se haya completado la consignación económica, condición esencial para oficializar el pacto entre el exfuncionario y la Fiscalía.

Una pieza clave en el escándalo de corrupción

Luis Carlos Barreto Gantiva es una de las piezas centrales en el entramado de corrupción que ha sido revelado por la Fiscalía dentro de la Ungrd, entidad encargada de administrar millonarios recursos públicos destinados a la prevención y atención de desastres naturales en el país.

Cabe recordar que, el 22 de abril, una jueza ya había avalado el principio de oportunidad en favor del exfuncionario. Este beneficio le garantiza inmunidad penal por cuatro delitos, siempre y cuando colabore eficazmente con la justicia y entregue información que permita identificar a otros responsables dentro del escándalo.

El ente acusador sostiene que Barreto habría participado activamente en el desvío de recursos públicos y en la entrega de coimas a contratistas y congresistas, a cambio de direccionar contratos y facilitar la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro. En este entramado, se han mencionado nombres de peso como el de Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes, e Iván Name, expresidente del Senado.

Por ahora, lo cierto es que la suspensión de la audiencia representa un traspié en el avance del caso. Si bien la Fiscalía mantiene firme el preacuerdo, la jueza dejó en claro que la seguridad del cumplimiento de los compromisos es innegociable.“No puede asumirse el riesgo. (…) No es la forma como se planteó el preacuerdo, sino la seguridad de que para el momento de la presentación del preacuerdo, de la verbalización del preacuerdo, el pago estaba realmente efectuado”, recalcó.