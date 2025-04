Álvaro Uribe se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio: hablaron sobre el proceso legal del expresidente

Álvaro Uribe Vélez habló con Marco Rubio - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El 30 de abril de 2025, el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El encuentro, que fue de carácter privado, se registró en Washington, Estados Unidos.

Fuentes le aseguraron a Noticias RCN que fue una reunión amable en la que se habló de la situación de Colombia y de la región. También tocaron el tema del proceso judicial del líder político del partido Centro Democrático por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018.

Esta no es la primera vez que el exsenador tiene acercamientos con altos mandatarios del gobierno estadounidense liderado por Donald Trump, ya que en 2015 Rubio se alineó con las ideas del expresidente al realizar duras críticas al proceso de paz con las extintas Farc.

“Le pido (señor presidente) reafirmar que EE. UU. no ofrecerá ni aceptará la liberación de persona alguna que se encuentre presa en Estados Unidos; ni ofrecerá o aceptará que dichos presos sean transferidos a Colombia. Reafirmar también que Estados Unidos seguirá buscando el acceso a individuos que son requeridos por violaciones a las leyes de este país”, dijo Rubio.

Así mismo, es conocido los lazos de amistad que los une, así como posturas similares en varios asuntos, particularmente, la situación de Venezuela, la lucha contra las drogas o la manera de erradicar los cultivos ilícitos.

La cercanía de Uribe Vélez con el Gobierno Trump

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también tuvo un rol importante en solucionar la tensión diplomática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo, Donald Trump, ante la política de deportación masiva de migrantes ilegales.

De acuerdo con información del New York Times, el exgobernador de Antioquia jugó un papel inesperado como mediador en un conflicto que pudo generar varias sanciones económicas. Entre ellas, el aumento de aranceles a un 50%; prohibición de viajar y revocación de visas para funcionarios del gobierno colombiano y sus aliados; o sanciones adicionales para miembros del partido de gobierno y sus familiares.

Según el diario, Uribe se comunicó directamente con Sarabia y le manifestó su disposición para mediar, a pesar de las diferencias con el gobierno. “Tenemos diferencias con el presidente Petro. Cometió un error. Pero tenemos que resolver esto. ¿Cómo puedo ayudar?”, fueron las palabras atribuidas a Uribe por un funcionario con conocimiento de los hechos.

En respuesta, Sarabia le pidió al expresidente que utilizara sus contactos en Washington, incluyendo al senador Marco Rubio, para intentar suavizar las tensiones y evitar las severas represalias que anunció la administración Trump.

Luego de que se diera por solucionada la rencilla entre Petro y Trump, Álvaro Uribe Vélez utilizó sus redes sociales para explicar cuál fue su rol en la discusión.

“Se supo la noticia del grave problema con los Estados Unidos; El partido Centro Democrático publicó en redes un comunicado, que me correspondió redactar. Me llamó una tercera persona, quien ninguna participación tiene en la política, me dijo que la señora Canciller necesitaba urgentemente hablar conmigo”, detalló el exmandatario.

Y agregó: “Le dije que hiciera una comunicación de los tres (Three Line). La señora Canciller me dijo que ya tenían una solución que estaban consultando, que había leído nuestro comunicado. Le dije ojalá, el tema requería una solución urgente. Terminó la comunicación”.

Con respecto a la comunicación de Uribe, la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) mencionó que “las relaciones internacionales deben estar por encima de las agendas domésticas. Las llamadas que realicé a diferentes gremios, expresidentes y excancilleres respondieron a ese principio”.