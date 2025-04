Protestas indígenas bloquearon el tránsito en la vía Bogotá-Girardot: cuáles eran sus demandas

Desde horas de la mañana, se ha presentado bloqueos a la altura del peaje Chusacá - crédito X

La vía Bogotá - Girardot, una de las principales arterias de conexión en Colombia, permaneció completamente cerrada en ambos sentidos debido a una protesta organizada por comunidades indígenas.

Según se informó en redes sociales por conductores vehiculares, los bloqueos se registraron en el sector del peaje Chusacá, lo que generó un bloqueo total de las calzadas, desde las 7:00 a.m.

El cierre afectó significativamente la movilidad entre Bogotá y Girardot, por lo menos durante una hora, una ruta clave para el transporte de pasajeros y mercancías. Las comunidades indígenas han tomado esta medida como parte de sus demandas, aunque hasta el momento no se han detallado públicamente las razones específicas de la protesta.

Una protesta indígena interrumpe completamente la movilidad en una de las principales arterias viales de Colombia, sin soluciones inmediatas a la vista - crédito Alcaldía de Inzá, Cauca

La consecionaria Vía Sumapaz sostuvo a Infoabe Colombia que ya se ha retomado el paso cerca de las 8:10 A.M. “confirmamos que opera sin novedad”, afirmaron.

De acuerdo con la información publicada por @ViaSumapaz, en su cuenta oficial de X antes Twitter, el personal encargado de las operaciones y la atención de emergencias ha sido desplegado estratégicamente a lo largo de la carretera.

Este equipo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los conductores y brindar apoyo en caso de cualquier eventualidad que pueda surgir durante los desplazamientos.

La entidad también hizo un llamado a los usuarios de la vía para que conduzcan con precaución, subrayando la importancia de adoptar medidas de seguridad al volante.

En plena conectividad entre la capital y Cundinamarca, conductores reciben recomendaciones para prevenir accidentes y asegurar desplazamientos seguros - crédito captura de pantalla X

Este mensaje busca promover un tránsito seguro y evitar incidentes en esta concurrida carretera que conecta la capital del país con el departamento de Cundinamarca y otras regiones del centro del país.

Un comunicado de la concesionaria Vía Sumapaza, explico que los bloqueos se presentaron a las 7:00 A.M. cuando vehículos de la minga indígena.

Los bloqueos duraron cerca de 30 minutos.

“La Concesión informa que, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesión suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la normativa vigente, los vehículos que integraban la movilización no están contemplados dentro de las categorías exentas de pago. No obstante, y con el propósito de facilitar el desarrollo de la jornada y proteger la integridad del personal operativo, no se efectuaron cobros durante el paso de la Minga por el peaje”, se informó en el comunicado.

Comunicado Vía Sumapaz - crédito Vía Sumapaz

Movilización indígena en Bogotá genera controversia por millonario contrato

El próximo jueves 1 de mayo, comunidades indígenas de diversas regiones de Colombia se movilizarán en Bogotá en el marco de una convocatoria promovida por el presidente Gustavo Petro con motivo del Día del Trabajo.

El objetivo principal de esta jornada es respaldar la propuesta de una consulta popular que busca refrendar reformas laborales impulsadas por el Gobierno, las cuales no lograron avanzar en el Congreso.

Sin embargo, esta movilización ha generado controversia debido a denuncias relacionadas con un millonario contrato entre el Ministerio del Interior y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

De acuerdo con el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, la Onic habría recibido aproximadamente 10.000 millones de pesos en contratos adjudicados por el Ministerio del Interior en los últimos meses.

Concejal Briceño señaló que hay financiamiento estatal - crédito X

Briceño señaló que estos recursos habrían sido utilizados para facilitar el traslado de la minga indígena a la capital, con el propósito de apoyar las iniciativas políticas del presidente Petro.

El contrato en cuestión fue firmado entre la Dirección de Asuntos Indígenas (DAI) del Ministerio del Interior y la Onic, con el objetivo de fortalecer la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.

Este espacio de diálogo busca garantizar la participación de las comunidades indígenas en la toma de decisiones que afectan sus derechos y territorios.

Según los términos del acuerdo, los desembolsos se realizaron en cuatro pagos programados entre el 11 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025.