Armando Benedetti habló de su rehabilitación: “He cambiado, soy mejor papá, mejor marido, mejor amigo”

En la mañana del jueves 24 de abril, Armando Benedetti, ministro del Interior, fue protagonista en un foro en el que, entre otras cosas, las reformas del Gobierno Petro fuero tema central, además de la consulta popular en cuyas doce puntos se pregunta por la opinión de la ciudadanía sobre la reforma laboral.

Sin embargo, debido a la polémica provocada por la carta que el excanciller Álvaro Leyva hizo pública el 23 de abril, haciendo referencia a supuestos problemas de drogas de Petro, el ministro del Interior se refirió a su experiencia personal con tal problema, asegurando que ya estuvo en rehabilitación y que logró mejorar su calidad de vida.

“En esos centros se hace un poco de retrospectiva de qué es lo que ha pasado en tu vida. Finalmente, esas adicciones se dan genéticamente o por inestabilidades emocionales que se crean en tu niñez o en tu adolescencia (...) Eso te leva a hacerte más espiritual y a cambiar de estilo de vida y yo cambiado mucho. Soy mejor papá, mejor marido, mejor amigo. Tengo menos afanes en la vida y hay cosas que ya no me importan como antes”.

El funcionario señaló que, con todo y que hizo público su proceso y que asumió que tenía un problema de consumo de drogas, la opinión pública ha sido inclemente con él. “Eso se cae de su propio peso. Ya no reconozco enemigos. Ahora me dan risa, me siento más que ellos cuando me atacan o dicen bobadas de esas”, dijo.

Lo que se dejo sobre las reformas

Durante su intervención en el Foro Consulta Popular, organizado por la revista Cambio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, manifestó que la reforma a la salud impulsada por el Gobierno nacional enfrenta obstáculos que, en su criterio, dificultan su aprobación en el Congreso durante la presente legislatura.

Según Benedetti, el calendario de actividades legislativas ha generado un retraso significativo en la discusión del proyecto. Explicó que la programación de mesas técnicas y audiencias públicas, cuya última sesión está prevista para el 20 de mayo, ha aplazado el debate formal en la Comisión Séptima del Senado hasta, al menos, el 27 del mismo mes. Esto dejaría un margen estrecho, de menos de un mes, para que la iniciativa sea tramitada tanto en la comisión como en la plenaria antes del cierre del periodo legislativo, el 20 de junio.

El jefe de la cartera política expresó su inconformidad frente a lo que considera una estrategia dilatoria en el Congreso, y cuestionó el comportamiento de ciertos sectores políticos que, a su juicio, estarían entorpeciendo el avance de reformas promovidas por el Ejecutivo por motivos ideológicos o personales. Pese a sus críticas, Benedetti aseguró que no se incluirán preguntas sobre la reforma a la salud en la consulta popular que el Gobierno prevé impulsar, ya que esta se enfocará exclusivamente en la reforma laboral.

Aunque en el foro el ministro dio por cerrada la posibilidad de que el proyecto de salud avance en este periodo, posteriormente reconoció ante medios de comunicación que aún podría ser retomado en la próxima legislatura. Sin embargo, reiteró su preocupación por los retrasos que ha enfrentado en la Comisión Séptima, escenario donde debe surtir su tercer debate.

El ministro también aprovechó su participación en el foro para emitir una crítica más amplia al funcionamiento actual del Congreso, al señalar una aparente falta de dinamismo en la agenda legislativa. Aseguró que, en su experiencia, no había visto un nivel tan bajo de actividad parlamentaria, con jornadas que terminan temprano y una escasa discusión de fondo en temas de interés nacional.

Con estas declaraciones, Benedetti pone de relieve las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en el marco de las reformas estructurales que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca sacar adelante.