El actor Conrado Osorio, de ‘La ley del corazón’, reapareció en las redes sociales y dio a conocer detalles de su tratamiento contra el cáncer

Conrado Osorio compartió detalles sobre su lucha contra el cáncer y agradeció el apoyo recibido en las redes - crédito @conradoosorio/Instagram

El actor Conrado Osorio, conocido por su participación en producciones como La ley del corazón y Tres Caínes, reapareció tras compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre su batalla contra el cáncer de colon.

Osorio publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en el que habló con franqueza sobre los desafíos que enfrenta en su tratamiento, combinando su característico sentido del humor con reflexiones profundas sobre su proceso de recuperación.

En el video, el actor comenzó con un tono ligero, bromeando sobre su ubicación al decir que estaba en París para recibir quimioterapia, aunque rápidamente aclaró que se encontraba en el Centro Oncológico de Antioquia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El actor compartió en Instagram un video donde actualizó a sus seguidores sobre su proceso de recuperación tras ser diagnosticado con cáncer de colon - crédito @conradoosorio/Instagram

“Hola, familia, amigos, que dijeron que ya no me acordaba de ustedes. Aquí ando de nuevo conectado aquí a la quimio. Esta vez aquí desde las tierras europeas, estamos en París, tocó viajar hasta acá para la quimio, pero no, no es cierto, estamos aquí en el Centro Oncológico de Antioquia. Espero ir a Francia, pero de viaje, de vacaciones, nada de esto. Simplemente quería saludarlos”, expresó. A pesar de las dificultades, destacó su gratitud hacia Dios por permitirle acceder al tratamiento necesario para combatir la enfermedad.

Osorio detalló que las últimas semanas han sido especialmente complicadas debido a la combinación de quimioterapia y radioterapia. Según explicó, aunque el procedimiento inicial puede parecer manejable, los días posteriores son los más difíciles debido a los efectos secundarios.

“Eliminando radiación, fue muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal, que es lo que más se altera”, comentó. Entre los síntomas que mencionó se encuentran la pérdida de apetito, diarrea y estreñimiento, lo que ha representado un reto físico y emocional.

Con su característico sentido del humor, el actor bromeó sobre estar en París para su quimioterapia, aunque realmente se encontraba en Medellín - crédito @conradoosorio/Instagram

El actor también reflexionó sobre la importancia de mantener la paciencia y la fortaleza durante este proceso. “Yo le pido a Dios todos los días paciencia, primero, y fortaleza. Paciencia porque la paciencia, pues, obviamente no deja que la mente te domine y, obviamente, viene la fortaleza. Dios te da fortaleza para aguantar lo que sea”, afirmó. En su mensaje, agradeció las oraciones, las buenas energías y los deseos de recuperación que ha recibido de sus seguidores y colegas.

La publicación de Osorio generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Figuras del medio artístico como Ramiro Meneses y Fabián Mendoza se solidarizaron con el actor, enviándole palabras de ánimo y fortaleza. “La mejor energía mi hermano, toda la sanación para ti”, escribió uno de sus compañeros. Los seguidores del actor también se unieron para desearle una pronta recuperación y expresarle su admiración por la valentía con la que enfrenta esta situación.

Conrado fue diagnosticado con cáncer de colon a mediados de 2023, tras experimentar molestias estomacales que inicialmente atribuyó a una gastroenteritis. El diagnóstico llegó después de varios exámenes médicos, y en una cirugía de seis horas se le extrajo un tumor maligno junto con 55 ganglios cancerígenos. Tras la operación, Osorio pasó dos días en la unidad de cuidados intensivos, marcando el inicio de un largo proceso de recuperación.

El actor aclaró que se encuentra recibiendo tratamiento en el Centro Oncológico de Antioquia, donde continúa su proceso de recuperación - crédito @conradoosorio/Instagram

En 2024, el actor compartió en una entrevista con el periodista Carlos Ochoa cómo descubrió su enfermedad y los desafíos que enfrentó con su EPS, que inicialmente se negó a autorizar una cirugía necesaria. Esta no ha sido la única barrera administrativa que ha enfrentado, ya que su aseguradora también le negó la autorización para dos cirugías adicionales: una para tratar metástasis en el ilíaco y otra relacionada con una molestia en la cadera derecha.

A pesar de los retos que enfrenta, Osorio ha mantenido una actitud positiva y ha utilizado sus redes sociales para compartir su experiencia y enviar un mensaje de esperanza a quienes atraviesan situaciones similares. “Siempre, siempre dale gracias a Dios por tener esta posibilidad de estar en tratamiento y estarme dejando cuidar”, expresó en su video.

El actor continúa recibiendo tratamiento y espera superar esta etapa para retomar su vida y sus proyectos. Mientras tanto, su historia sigue inspirando a miles de personas que lo acompañan en este camino con mensajes de apoyo y solidaridad.