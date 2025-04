Cuánto vale un billete firmado por Jhonny Rivera: un famoso locutor hizo la prueba y contó los detalles de lo que pasó

Jhonny Rivera firmó un billete que cambiaron con alto valor - crédito @jhonnyrivera/IG

El cantante colombiano de música popular Jhonny Rivera fue entrevistado por el equipo de Impresentables, el programa de radio de Los 40 Colombia, y conoció una historia inédita sobre un billete de mil pesos que le firmó hace muchos años a uno de los locutores.

Se trata de Felipe Flórez, el trovador que presenta junto a Roberto Cardona y Valentina Taguado en la emisora del Grupo Prisa. Allí, el joven aprovechó el espacio que tuvo junto al artista para contarle una anécdota que vivió con un autógrafo que él le dio.

De acuerdo con sus declaraciones, la primera vez que tuvo la oportunidad de verlo y estar cerca de él, Felipe le pidió a Jhonny que re firmara un billete, en ese entonces el de mil pesos, para tenerlo como recuerdo, sin embargo, la situación tuvo un giro inesperado.

Todo comenzó cuando Felipe Flórez le dijo a Jhonny Rivera que si le firmaba un billete de mil pesos que tenía en el pantalón, en ese momento fue que decidió contarle lo que había pasado con el autógrafo que le dio años atrás, casi de la misma forma.

Felipe Flórez recordó cómico momento que vivió con una firma de Jhonny Rivera - crédito @elpipeflorez/IG

“¿Don Jhonny me va a firmar un billete de dos mil?”, preguntó Felipe.

“¿Por qué razón, Felipe", indagó Roberto Cardona, mientras Jhonny Rivera sacaba su lapicero para darle el autógrafo que el trovador le había pedido.

En ese momento, Felipe Flórez contó que hace unos años, cuando conoció a Rivera, tuvo la oportunidad de pedirle una firma en el billete de mil de esa época porque quería guardar el recuerdo. Sin embargo, pasaron algunos acontecimientos que lo llevaron a tomar decisiones con respecto al futuro del regalo que le dio el cantante.

“Resulta que don Jhonny Rivera fue a cantar a Sonsón, Antioquia. Yo estaba muy chiquito, entonces yo salí corriendo y me fui para el lado del escenario y lo que tenía era un billete de mil pesos, lo que pasa es que ya no hay, y le entregué el billete a don Jhonny, y don Jhonny me lo firma”, empezó contando Felipe.

Felipe Flórez conoció cuando pequeño a Jhonny Rivera en un concierto que dio en Sonsón Antioquia - crédito @jhonnyrivera/Instagram

De acuerdo con la historia que reveló el locutor, ese día el artista le escribió su nombre en el billete y él salió muy contento del lugar, pues había logrado cumplir con su cometido y quería ir a su finca a contarle a su mamá que Jhonny Rivera le había dado un autógrafo.

“Como a las 2 de la mañana, más o menos, la rumba estaba buena en el pueblo. Entonces me voy yo para un estanquillo. Le dije al señor: ‘¿Cucho, qué vale una mediecita?’ y me dice: ‘Vale 20.000’. Yo me mandé la mano al bolsillo del pantalón y tenía el billete de mil (el firmado por Jhonny) y tenía 10.000 pesos más. Y yo dije: ‘Uy, don Jhonny discúlpeme. ¿Sabe qué? (se persigna con el billete) Jesús, María y José. Le dije al cucho: ‘Mano, tengo un billete con la firma de Jhonny Rivera usted me dirá?‘”, confesó Felipe Flórez entre risas.

Mientras el cantante de música popular escuchaba la historia, firmó el nuevo billete del locutor, esta vez de dos mil pesos, y soltó una carcajada al respecto de lo que se estaba enterando.

“Parce, me llevé la botella y el cucho tiene actualmente mi billete enmarcado allá en la entrada de la tienda del man”, explicó.

Felipe Flórez canjeó un billete firmado por Jhonny Rivera y esta es la historia - crédito @los40colombia/Tiktok

“Y era mediecita, por eso hoy le hizo firmar uno de dos mil para ver si se compra la botella”, reaccionó diciendo Roberto Cardona.

Por su parte, Jhonny Rivera no se quedó atrás y también comentó con humor sobre la historia del presentador de radio e indicó que ahora, tanto por el valor del billete como por la fama, el canje podría ser mayor.

“Ahora ya le dan una garrafa”, dijo Jhonny Rivera con una carcajada.