David Racero usó encuesta de percepción ciudadana del 2024 para criticar a Carlos Fernando Galán: “Aunque los medios se dedican a lavarle la cara”

David Racero indicó que el alcalde Galán no ha cumplido sus promesas y no ha dado soluciones a Bogotá - crédito @davidracerom/Instagram

David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico —movimiento de la bancada del Gobierno—, usó los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del año anterior para arremeter contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y escribir críticas sobre su gestión en cada uno de los frentes de acción del Distrito.

“Aunque los medios se dedican a lavarle la cara al alcalde @CarlosFGalan, los datos y la percepción de la ciudadanía, nos muestran un panorama preocupante. Hoy queremos compartir y analizar el informe hecho por @bogotacomovamos en su Encuesta de Percepción 2024 para saber qué dice la ciudadanía sobre la gestión del alcalde, a un año y cuatro meses de haber asumido la alcaldía”, escribió Racero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Entonces, abrió un hilo en el cual detalló las falencias en las que habría caído el mandatario distrital, en su perspectiva, de acuerdo a las estadísticas.

Sin embargo, al final concluyó con que “popularidad no es lo mismo que efectividad. Mientras los medios le hacen propaganda a Galán todos los días, Bogotá no va como lo muestra Caracol y RCN, cuando se examinan temas como seguridad, movilidad o pobreza, la percepción ciudadana cambia radicalmente. ¿Gobernar para las encuestas, los medios y las constructoras?, o para transformar verdaderamente la realidad de la ciudadanía bogotana?”.

Racero indicó que los medios se dedican a "lavarle la cara" al alcalde de Bogotá - crédito @DavidRacero/X

Por ejemplo, en cuanto a la materia de seguridad, escribió que “es uno de los temas que más preocupa a los bogotanos. El 47,9 % de los encuestados se siente inseguro en Bogotá. A diario, vemos en noticieros casos de hurtos, robos e incluso asesinatos. La mayoría percibe que la inseguridad ha aumentado. ¿Y el alcalde? Dedicado a hacer oposición al gobierno nacional mientras la ciudadanía sigue siendo víctima de la violencia urbana”.

Luego, sobre la movilidad afirmó que es “un caos cotidiano”, ya que más del 70% de los capitalinos, según la encuesta, cree que no ha habido mejoras en el sistema, de manera que “los ciudadanos pierden horas de vida en trancones y en un sistema de Transmilenio costoso y colapsado. ¿Solución? ¡Ninguna! El modelo de ciudad y movilidad de @CarlosFGalanes un simple reencauche del de su mentor @EnriquePenalosa : más buses, cero apuesta por un sistema multimodal”, añadió.

Sobre la pobreza, la educación y los jóvenes

Sobre la pobreza, según la encuesta, la percepción de pobreza ha aumentado significativamente en la capital. “Muchas personas aseguran que su situación económica es peor que hace un año”, indicó Racero, que cuestionó la falta de estrategias claras para enfrentar esta problemática. “¿Dónde están las políticas sociales? ¿Dónde está la inversión para los sectores populares?”.

El congresista también reveló que presentó un derecho de petición solicitando información sobre la gestión de la Secretaría de Integración Social, pero los documentos requeridos no le fueron proporcionados en su totalidad. “Aunque me respondieron, no habilitaron los enlaces de los documentos solicitados”, denunció.

Racero comentó que Carlos Fernando Galán parecía "gerente del metro" - crédito IDU

Otro de los aspectos que criticó Racero fue la aparente falta de oportunidades para los jóvenes. “Los jóvenes sienten que no tienen oportunidades”, afirmó Racero, cuestionando la ausencia de políticas públicas efectivas en materia de empleo, educación superior gratuita y deporte como derecho. “¿Dónde están las políticas para el empleo joven, la educación superior gratuita o el deporte como derecho?”.

Racero también criticó el programa “Jóvenes a la U”, el cual transfiere grandes sumas de dinero del presupuesto público para pagar matrículas en instituciones privadas, algunas de ellas sin acreditación de calidad. “Ese dinero podría tener el doble de impacto si se invirtiera en las instituciones de educación superior públicas, que ocupan los primeros puestos en rankings de calidad”, aseguró.

Otras aspectos

En su discurso, Racero afirmó que “hoy parece que elegimos un gerente del metro, porque a eso se ha limitado, y no un alcalde para atender los problemas reales de la ciudad”, afirmó.

Según Racero, la falta de acción del mandatario es evidente y está siendo disfrazada bajo un discurso técnico. “Bogotá no necesita tecnócratas que no salgan de las propuestas vacías y los lugares comunes, necesita verdadera gestión pública y compromiso social”, aseveró.

Racero afirmó qeu Bogotá necesita un mandatario que no le "eche la culpa a Petro de todo lo que pasa" - crédito Fernando Vergara/AP/EFE

El representante del Pacto Histórico también se refirió a la forma en la que el alcalde maneja la comunicación de su gobierno. “Creemos que lo mejor para Bogotá es gobernar con la gente y no solo para los medios”, indicó, enfatizando en que su bancada ha sido una de las principales en ejercer control político sobre la administración actual.

Finalmente, Racero señaló que Galán ha evitado asumir responsabilidades por los problemas de la ciudad y ha optado por culpar al gobierno nacional. “La ciudad necesita un alcalde que escuche, que asuma responsabilidades y se comprometa con la ciudadanía. No alguien que se dedique a lavarse las manos de todo, echándole la culpa a Gustavo Petro de todo lo que sale mal en Bogotá”, concluyó