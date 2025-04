Sobrino de Pablo Escobar aseguró que Carlos Lehder participó en el asesinato de Lara Bonilla: “Entre todos votaban”

El sobrino del capo habló del asesinato de Rodrigo Lara Bonilla - crédito Migración Colombia/Colprensa

Después de 38 años afuera del país, en abril de 2025 Carlos Lehder, uno de los fundadores del cartel de Medellín, volvió a Colombia para presentar de manera oficial su libro Vida y muerte del cartel de Medellín, en el que afirma que expone aspectos inéditos de la estructura criminal.

En diálogo con Noticias Caracol, el nacido en Armenia afirmó que había pagado por todos sus crímenes y que él no era responsable de la oleada de violencia que se registró en el país tras la muerte del ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, señalando a Pablo Escobar. “Cometió esa barbaridad de crimen: mató al señor periodista Guillermo Cano y eliminó al doctor Lara Bonilla”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El excapo indicó que él solo se encargaba de enviar droga al exterior, que los atentados y los asesinatos perpetrados por el cartel de Medellín fueron por orden de Pablo Escobar.

“Quiero recalcar que después de que yo fui extraditado, Pablo sí, eventualmente, lanzó una guerra contra el Estado colombiano, contra la Policía, el Ejército, el gobierno, los ministros, que yo no tengo absolutamente nada de que ver, porque yo estaba preso en Estados Unidos, eso ocurrió. Pablo los mató a todos los del cartel. Yo Era un especialista en transportar toneladas de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos para el cartel. Era mi misión, mi pasión, mi error. Y yo era, generalmente, exitoso en llevar la cocaína por mar y aire hacia Estados Unidos. No tuve nada que ver con la violencia, no he matado absolutamente a nadie, no he atacado al Gobierno de forma violenta. Nunca”, indicó Lehder.

Carlos Lehder se desligó de la violencia registrada en Colombia durante los 80 - crédito Jesús Avilés / Infobae Colombia

Debido a estas declaraciones, el sobrino de Pablo Escobar, Nicolás Escobar Urquijo, indicó a Infobae Colombia que Carlos Lehder, al igual que los demás miembros del cartel de Medellín, votaban antes de que se llevara a cabo un atentado en el país.

“Ninguna de las acciones terroristas ni de los asesinatos de las personas que el cartel de Medellín asesinó, que yo quisiera que no hubiera pasado, pero no me puedo quedar callado, porque saben que todos votaban por el sí o por el no para cometer un atentado o asesinato”, declaró Escobar Urquijo.

El hijo del “Osito” aseguró que Carlos Lehder tenía conocimiento de lo que iba a pasar con el ministro de Justicia, pero que debido a que Pablo Escobar no está con vida, hoy busca alejarse de sus actos, incluyendo los motivos por los que habría sido expulsado del cartel de Medellín.

“Esto me hace retroceder cuando fue expulsado del cartel de Medellín por matar a un trabajador de Pablo, ahí se dieron cuenta de que cuando se desordenaba en el consumo de droga era peligroso para la organización. Toda la gente que trabajaba para Pablo lo quería asesinar, Pablo frenó eso, lo expulsó y en una de las fiestas, después de que salió de la Hacienda Nápoles expulsado. Fue tanta la droga que consumieron que comenzaron a disparar, la gente llamó a la policía. Cuando los agentes lo capturaron se quedó dormido. No fue el primer extraditado (Hernán Botero), pero a Carlos Lehder sí lo cobijaba la extradición porque asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar no fue el único que tuvo que ver en ese asesinato, que no lo comparto hoy ni nunca. Hoy quiere tirarle toda el agua sucia a Pablo Escobar porque está muerto”.

Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado el 30 de abril de 1984 - crédito Colprensa

Escobar Urquijo indicó que Lehder debería aprovechar su regreso al país para pedir perdón al país por sus acciones y no para mentir sobre lo que se registró durante el auge de violencia que protagonizó el cartel de Medellín, recordando que la guerra contra el Estado comenzó en 1984, tres años antes de que este terminara siendo arrestado y extraditado a Estados Unidos.

“Hoy, por vender un libro o por querer quedar bien, sale Carlos Lehder a decir eso. Más se puede hacer si uno pide perdón realmente desde el corazón. La gente no es tonta, sabe lo que hizo, los colombianos olvidamos rápido, pero nunca la gente va a ser tonta de creer que el único que hizo daño fue Pablo y que todos le bajaban la cabeza. Ya está pasado el tiempo y es la oportunidad para pedir perdón, yo lo he hecho. No podemos utilizar la mala memoria para hoy salir a decir que no tuvo nada que ver, no es la realidad”.